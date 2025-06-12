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Новини Створення нової супутникової мережі для військової розвідки
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НАТО розширює можливості супутникового спостереження за діями Росії: "Ми вас бачимо"

Супутники НАТО стежитимуть за РОосією

НАТО розширює свої можливості супутникового спостереження великих територій, що дозволить відстежувати військові переміщення в Україні та на кордонах Росії з країнами Східної Європи.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це в інтерв’ю виданню Bloomberg заявив  головнокомандувач сил трансформації НАТО П'єр Вандьє.

Він зазначив, що  новий інструмент вперше дозволить НАТО спостерігати за "величезними територіями", включно з маневрами, пересуванням військ та діями на полі бою.

"Сьогодні ми не впевнені, що росіяни зупиняться на Україні. Ми зможемо їм сказати: ми вас бачимо", – наголосив він.

Як пише агентство, НАТО оголосив, що для реалізації ініціативи обрано американського постачальника супутникових знімків Planet Labs.

Новий проєкт отримав назву "Smart Indication And Warning Broad Area Detection" (SINBAD). Його мета – здійснювати частий моніторинг великих територій світу протягом року, з використанням ШІ для фіксації змін та автоматичного формування попереджень.

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За словами одного з представників Альянсу, з яким поспілкувалося агентство, ця технологія також може використовуватись для спостереження за Арктикою, яка набуває все більшої стратегічної ваги на тлі посилення інтересів Росії та Китаю в регіоні.

Автор: 

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ми вас бачимо, але нічого зробити не можемо
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12.06.2025 13:59 Відповісти
Єдине на що здатні.....
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12.06.2025 14:05 Відповісти
бачите і ШО?
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12.06.2025 14:06 Відповісти
І здригаються від омерзіння.
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12.06.2025 14:58 Відповісти
натівські лицемірні покидьки..Український народ теж Вас брехливих ********** і брехунів вже давно бачить.
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12.06.2025 15:15 Відповісти
Розвідувальні БПЛА США над Чорним морем вже рік НЕ ЛІТАЮТЬ!
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12.06.2025 15:30 Відповісти
 
 