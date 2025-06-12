НАТО розширює можливості супутникового спостереження за діями Росії: "Ми вас бачимо"

НАТО розширює свої можливості супутникового спостереження великих територій, що дозволить відстежувати військові переміщення в Україні та на кордонах Росії з країнами Східної Європи.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це в інтерв’ю виданню Bloomberg заявив головнокомандувач сил трансформації НАТО П'єр Вандьє.

Він зазначив, що новий інструмент вперше дозволить НАТО спостерігати за "величезними територіями", включно з маневрами, пересуванням військ та діями на полі бою.

"Сьогодні ми не впевнені, що росіяни зупиняться на Україні. Ми зможемо їм сказати: ми вас бачимо", – наголосив він.

Як пише агентство, НАТО оголосив, що для реалізації ініціативи обрано американського постачальника супутникових знімків Planet Labs.

Новий проєкт отримав назву "Smart Indication And Warning Broad Area Detection" (SINBAD). Його мета – здійснювати частий моніторинг великих територій світу протягом року, з використанням ШІ для фіксації змін та автоматичного формування попереджень.

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За словами одного з представників Альянсу, з яким поспілкувалося агентство, ця технологія також може використовуватись для спостереження за Арктикою, яка набуває все більшої стратегічної ваги на тлі посилення інтересів Росії та Китаю в регіоні.