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Новости Состояние российской экономики
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За 20 лет экономика Украины может обогнать российскую, - Бессент

Экономика Украины может догнать российскую. Заявление Бессента

Глава Минфина США Скот Бессент считает, что за 20 лет экономика Украины может догнать российскую.

Об этом он заявил во время слушаний в Конгрессе, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ЭП.

Так, по словам Бессента, стабильная украинская экономика в долгосрочной перспективе станет лучшей защитой для Украины. Это мнение, добавил он, разделяет и Дональд Трамп.

Министр напомнил, что когда упала Берлинская стена, украинская и польская экономики были одинаковыми, однако сейчас экономика Польши опережает Украину втрое.

Чтобы опередить экономику РФ, считает глава Минфина США, Украине нужно эффективное управление, партнерство с США, привлечение глобальных инвестиций.

Читайте: Бессент: США поддерживают суверенитет Украины и запуск инвестфонда

"И я думаю, что это будет очень сильным сдерживающим фактором для любого, кто тогда будет управлять Россией", - подчеркнул он.

При этом американский министр подчеркнул, что ни одна страна, которая помогала России в войне против Украины - деньгами, военными или оборудованием для российского оружия - не будет иметь права быть участником процесса восстановления Украины.

"Вы не можете разрушать страну, уничтожать людей, разрушать жизнь, а потом получать деньги за ее восстановление", - подытожил он.

Читайте: США могут столкнуться с дефолтом по госдолгу во второй половине лета, - Бессент

Автор: 

россия (96246) экономика (3885) Скотт Бессент (44)


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Топ комментарии
+9
Ну на хера оце нікчемне ********?
Це просто пердячий пар. Аби щось молоти. *****, *******.
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12.06.2025 15:13 Ответить
+7
1991 рік - ми можемо стати другою Францією.
2025 рік - через 20 років є шанси обігнати РФ.
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12.06.2025 15:20 Ответить
+6
за умови окупації України американськими військами і повної деЗЄлєнізації - так !

приклади: Германія та Японія

.
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12.06.2025 15:06 Ответить
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за умови окупації України американськими військами і повної деЗЄлєнізації - так !

приклади: Германія та Японія

.
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12.06.2025 15:06 Ответить
Афганістан , В'єтнам , Ірак ...
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12.06.2025 15:08 Ответить
Ізраїль...
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12.06.2025 15:14 Ответить
Южная Корея
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12.06.2025 15:37 Ответить
деЗЄлєнізації - українізації
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12.06.2025 15:13 Ответить
Приклади вже нерелевантні, американські війська під трампом, це ганебне позорисько.
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12.06.2025 15:22 Ответить
Притянуто за уши. Есть много развитых стран которые никто не оккупировал. Дело не в чужих заботливых дядях-оккупантах, а в самих народах.
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12.06.2025 16:02 Ответить
Немец всегда будет жить хорошо, а горбатого только могила исправит.
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12.06.2025 16:08 Ответить
Ну на хера оце нікчемне ********?
Це просто пердячий пар. Аби щось молоти. *****, *******.
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12.06.2025 15:13 Ответить
це ж правокуколди. якщо не обгонить - звинуватять в цьому Д.Сороса)
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12.06.2025 15:18 Ответить
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12.06.2025 15:47 Ответить
як що міряти кількістю замків та яхт у ахметова/пінчука, то значно скоріше!
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12.06.2025 15:13 Ответить
З такою владою років через 200
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12.06.2025 15:18 Ответить
1991 рік - ми можемо стати другою Францією.
2025 рік - через 20 років є шанси обігнати РФ.
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12.06.2025 15:20 Ответить
А ти у 2010 та 2019 за кого у другому турі голосував?
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12.06.2025 15:49 Ответить
Тицяти будете своїм друганам під під'їздом, то є раз. Ви це питання тулите без розбору всюди де тільки можна, тому не вважаю, що вам треба почути відповідь, а треба просто шось ляпнути - то є два. Ви за Чорновола голосували? (то є три). Ні? Все, через вас ми не друга Франція. Можете бути вільні)
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12.06.2025 15:54 Ответить
Зрозуміло...у 2010 за Юлю у 2019 за Зе...
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12.06.2025 16:01 Ответить
Ще раз повторюю - за Чорновола голосували? Ні? Через вас ми так і живемо. Це ваша вина - особисто ваша.
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12.06.2025 16:02 Ответить
Голосував. Навіть за Плюща голосував. За УНП. За Ющенка. Проти Юлі та Януковича. За Порошенка двічі. І жодного разу не помилився.
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12.06.2025 16:06 Ответить
Якщо порівнювати з Польщею то на початкух 2000 у нас був майже однаковий рівень життя. Польща вступила в НАТО і ЕС, а мудрому наріду без дружби з расіюшкой було ніяк.
Ну і результат на табло...
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12.06.2025 15:23 Ответить
В Польщі ситуація інша - там більшість завжди дивилася на захід, причому навіть коли вони частиною Р. імперії були. А тут попрацювали над головами значно краще. Голодомори, завезення етнічних росіян - все це поляків оминуло. Що не відміняє того факту, що ми тупимо нещадно.
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12.06.2025 15:26 Ответить
І ЗМІ виявилися не четвертою владою, а першою.
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12.06.2025 15:51 Ответить
Бодрить Україну - реклама - чай бодрить твою мать😁
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12.06.2025 15:25 Ответить
Так, за словами Бессента, стабільна українська економіка в довгостроковій перспективі стане найкращим захистом для України.

А він справді глава Мінфіну США?
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12.06.2025 15:33 Ответить
Таким чином Україна стане четвертою економікою світу після Китаю, США та Індії. Хороший план.
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12.06.2025 15:37 Ответить
Раша имеет официальный ВВП 2 трлн долларов а никак не 7. И это в лучшем случае 11 место.
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12.06.2025 15:40 Ответить
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_GDP_(PPP)
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12.06.2025 15:42 Ответить
Так це ж ІПСО) Dont look up
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12.06.2025 15:45 Ответить
Яка ж блискуча перспектива! А би щось сказати. А через 20 років або віслюк, або шах!
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12.06.2025 15:38 Ответить
Як то кажуть, запам'ятайте цей твіт.
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12.06.2025 15:39 Ответить
Через 20 лет страной все еще будет править Зеленский. Запомните этот твит.
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12.06.2025 15:45 Ответить
только бы при обгоне не обосраться- жидко
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12.06.2025 15:39 Ответить
а русскіє абасралісь?
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12.06.2025 15:52 Ответить
Якшо Трамп залишатиметься на посаді, то за 20 років Україна пережене і США.
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12.06.2025 16:00 Ответить
хорошу людину Скотом не назвуть
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12.06.2025 16:23 Ответить
 
 