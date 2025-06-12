За 20 лет экономика Украины может обогнать российскую, - Бессент
Глава Минфина США Скот Бессент считает, что за 20 лет экономика Украины может догнать российскую.
Об этом он заявил во время слушаний в Конгрессе, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ЭП.
Так, по словам Бессента, стабильная украинская экономика в долгосрочной перспективе станет лучшей защитой для Украины. Это мнение, добавил он, разделяет и Дональд Трамп.
Министр напомнил, что когда упала Берлинская стена, украинская и польская экономики были одинаковыми, однако сейчас экономика Польши опережает Украину втрое.
Чтобы опередить экономику РФ, считает глава Минфина США, Украине нужно эффективное управление, партнерство с США, привлечение глобальных инвестиций.
"И я думаю, что это будет очень сильным сдерживающим фактором для любого, кто тогда будет управлять Россией", - подчеркнул он.
При этом американский министр подчеркнул, что ни одна страна, которая помогала России в войне против Украины - деньгами, военными или оборудованием для российского оружия - не будет иметь права быть участником процесса восстановления Украины.
"Вы не можете разрушать страну, уничтожать людей, разрушать жизнь, а потом получать деньги за ее восстановление", - подытожил он.
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Це просто пердячий пар. Аби щось молоти. *****, *******.
2025 рік - через 20 років є шанси обігнати РФ.
Ну і результат на табло...
А він справді глава Мінфіну США?