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Новини Стан російської економіки
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За 20 років економіка України може обігнати російську, - Бессент

Економіка України може наздогнати російську. Заява Бессента

Глава Мінфіну США Скот Бессент вважає, що за 20 років економіка України може наздогнати російську.

Про це він заявив під час слухань у Конгресі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЕП.

Так, за словами Бессента, стабільна українська економіка в довгостроковій перспективі стане найкращим захистом для України. Цю думку, додав він, поділяє і Дональд Трамп.

Міністр нагадав, що коли впала Берлінська стіна, українська та польська економіки були однаковими, проте зараз економіка Польщі випереджає Україну втричі.

Щоб випередити економіку РФ, вважає очільник Мінфіну США, Україні потрібне ефективне управління, партнерство із США, залучення глобальних інвестицій.

Читайте: Бессент: США підтримують суверенітет України та запуск інвестфонду

"І я думаю, що це буде дуже сильним стримуючим фактором для будь-кого, хто тоді буде керувати Росією", - наголосив він.

При цьому американський міністр наголосив, що жодна країна, яка допомагала Росії у війні проти України - грошима, військовими чи обладнанням для російської зброї - не матиме права бути учасником процесу відбудови України.

"Ви не можете руйнувати країну, знищувати людей, руйнувати життя, а потім отримувати гроші за її відновлення", - підсумував він.

Читайте: США можуть зіткнутися з дефолтом за держборгом у другій половині літа, – Бессент

Автор: 

росія (66144) економіка (935) Бессент Скот (47)


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Топ коментарі
+7
Ну на хера оце нікчемне ********?
Це просто пердячий пар. Аби щось молоти. *****, *******.
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12.06.2025 15:13 Відповісти
+7
1991 рік - ми можемо стати другою Францією.
2025 рік - через 20 років є шанси обігнати РФ.
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12.06.2025 15:20 Відповісти
+6
за умови окупації України американськими військами і повної деЗЄлєнізації - так !

приклади: Германія та Японія

.
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12.06.2025 15:06 Відповісти
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за умови окупації України американськими військами і повної деЗЄлєнізації - так !

приклади: Германія та Японія

.
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12.06.2025 15:06 Відповісти
Афганістан , В'єтнам , Ірак ...
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12.06.2025 15:08 Відповісти
Ізраїль...
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12.06.2025 15:14 Відповісти
Южная Корея
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12.06.2025 15:37 Відповісти
деЗЄлєнізації - українізації
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12.06.2025 15:13 Відповісти
Приклади вже нерелевантні, американські війська під трампом, це ганебне позорисько.
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12.06.2025 15:22 Відповісти
Притянуто за уши. Есть много развитых стран которые никто не оккупировал. Дело не в чужих заботливых дядях-оккупантах, а в самих народах.
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12.06.2025 16:02 Відповісти
Немец всегда будет жить хорошо, а горбатого только могила исправит.
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12.06.2025 16:08 Відповісти
Ну на хера оце нікчемне ********?
Це просто пердячий пар. Аби щось молоти. *****, *******.
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12.06.2025 15:13 Відповісти
це ж правокуколди. якщо не обгонить - звинуватять в цьому Д.Сороса)
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12.06.2025 15:18 Відповісти
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12.06.2025 15:47 Відповісти
як що міряти кількістю замків та яхт у ахметова/пінчука, то значно скоріше!
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12.06.2025 15:13 Відповісти
З такою владою років через 200
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12.06.2025 15:18 Відповісти
1991 рік - ми можемо стати другою Францією.
2025 рік - через 20 років є шанси обігнати РФ.
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12.06.2025 15:20 Відповісти
А ти у 2010 та 2019 за кого у другому турі голосував?
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12.06.2025 15:49 Відповісти
Тицяти будете своїм друганам під під'їздом, то є раз. Ви це питання тулите без розбору всюди де тільки можна, тому не вважаю, що вам треба почути відповідь, а треба просто шось ляпнути - то є два. Ви за Чорновола голосували? (то є три). Ні? Все, через вас ми не друга Франція. Можете бути вільні)
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12.06.2025 15:54 Відповісти
Зрозуміло...у 2010 за Юлю у 2019 за Зе...
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12.06.2025 16:01 Відповісти
Ще раз повторюю - за Чорновола голосували? Ні? Через вас ми так і живемо. Це ваша вина - особисто ваша.
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12.06.2025 16:02 Відповісти
Голосував. Навіть за Плюща голосував. За УНП. За Ющенка. Проти Юлі та Януковича. За Порошенка двічі. І жодного разу не помилився.
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12.06.2025 16:06 Відповісти
Якщо порівнювати з Польщею то на початкух 2000 у нас був майже однаковий рівень життя. Польща вступила в НАТО і ЕС, а мудрому наріду без дружби з расіюшкой було ніяк.
Ну і результат на табло...
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12.06.2025 15:23 Відповісти
В Польщі ситуація інша - там більшість завжди дивилася на захід, причому навіть коли вони частиною Р. імперії були. А тут попрацювали над головами значно краще. Голодомори, завезення етнічних росіян - все це поляків оминуло. Що не відміняє того факту, що ми тупимо нещадно.
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12.06.2025 15:26 Відповісти
І ЗМІ виявилися не четвертою владою, а першою.
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12.06.2025 15:51 Відповісти
Бодрить Україну - реклама - чай бодрить твою мать😁
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12.06.2025 15:25 Відповісти
Так, за словами Бессента, стабільна українська економіка в довгостроковій перспективі стане найкращим захистом для України.

А він справді глава Мінфіну США?
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12.06.2025 15:33 Відповісти
Таким чином Україна стане четвертою економікою світу після Китаю, США та Індії. Хороший план.
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12.06.2025 15:37 Відповісти
Раша имеет официальный ВВП 2 трлн долларов а никак не 7. И это в лучшем случае 11 место.
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12.06.2025 15:40 Відповісти
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_GDP_(PPP)
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12.06.2025 15:42 Відповісти
Так це ж ІПСО) Dont look up
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12.06.2025 15:45 Відповісти
Яка ж блискуча перспектива! А би щось сказати. А через 20 років або віслюк, або шах!
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12.06.2025 15:38 Відповісти
Як то кажуть, запам'ятайте цей твіт.
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12.06.2025 15:39 Відповісти
Через 20 лет страной все еще будет править Зеленский. Запомните этот твит.
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12.06.2025 15:45 Відповісти
только бы при обгоне не обосраться- жидко
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12.06.2025 15:39 Відповісти
а русскіє абасралісь?
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12.06.2025 15:52 Відповісти
Якшо Трамп залишатиметься на посаді, то за 20 років Україна пережене і США.
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12.06.2025 16:00 Відповісти
 
 