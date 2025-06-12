За 20 років економіка України може обігнати російську, - Бессент

Глава Мінфіну США Скот Бессент вважає, що за 20 років економіка України може наздогнати російську.

Про це він заявив під час слухань у Конгресі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЕП.

Так, за словами Бессента, стабільна українська економіка в довгостроковій перспективі стане найкращим захистом для України. Цю думку, додав він, поділяє і Дональд Трамп.

Міністр нагадав, що коли впала Берлінська стіна, українська та польська економіки були однаковими, проте зараз економіка Польщі випереджає Україну втричі.

Щоб випередити економіку РФ, вважає очільник Мінфіну США, Україні потрібне ефективне управління, партнерство із США, залучення глобальних інвестицій.

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"І я думаю, що це буде дуже сильним стримуючим фактором для будь-кого, хто тоді буде керувати Росією", - наголосив він.

При цьому американський міністр наголосив, що жодна країна, яка допомагала Росії у війні проти України - грошима, військовими чи обладнанням для російської зброї - не матиме права бути учасником процесу відбудови України.

"Ви не можете руйнувати країну, знищувати людей, руйнувати життя, а потім отримувати гроші за її відновлення", - підсумував він.

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