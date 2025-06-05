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Новини Підтримка України Угода про корисні копалини зі США
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Бессент: США підтримують суверенітет України та запуск інвестфонду

Бессент про мита щодо Росії

Міністр фінансів США Скотт Бессент підтвердив відданість Вашингтона підтримці суверенітету України та зусиль із досягнення сталого миру.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на допис Бессента у соцмережі Х.

Заява пролунала на тлі запуску американсько-українського Інвестиційного фонду для відновлення України.

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Під час розмови з міністеркою економіки України Юлією Свириденко сторони "поділилися захопленням" з приводу початку функціонування фонду, який має стати ключовим інструментом у післявоєнній відбудові.

"Ніхто, хто фінансував або постачав російську військову машину, не повинен отримати вигоди від відновлення України", - наголосив міністр фінансів США.

Нагадаємо, міністерка економіки Юлія Свириденко із міністром фінансів США Скоттом Бессентом підписала Угоду ​​про створення Інвестиційного фонду відбудови США-Україна.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати можуть отримати понад 350 млрд доларів після підписання угоди про корисні копалини.

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Автор: 

інвестпрограма (30) Бессент Скот (46)


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Зняли з пораненого чоботи і раденькі. Мразота...
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05.06.2025 11:00 Відповісти
вони розділи його повністю та забрали те що було, бо крім штрафів та оплати недобору зборів з тієї угоди ми нічого не отримали
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05.06.2025 11:10 Відповісти
Та ну.
Можна про реальні засоби підтримки більш розлого бо видно лише першу строку - «було ваше стало наше.»
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05.06.2025 11:04 Відповісти
Бессент: США підтримують суверенітет України

По плечу поплескують...
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05.06.2025 11:16 Відповісти
Опублікуйте повний текст домовленостей про надра. Оприлюднено лише 12-тисторінкову брошуру, яку ратифікували, тоді як 99% змісту угод дотепер залишаються невідомими
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05.06.2025 11:17 Відповісти
 
 