Бессент: США підтримують суверенітет України та запуск інвестфонду
Міністр фінансів США Скотт Бессент підтвердив відданість Вашингтона підтримці суверенітету України та зусиль із досягнення сталого миру.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на допис Бессента у соцмережі Х.
Заява пролунала на тлі запуску американсько-українського Інвестиційного фонду для відновлення України.
Під час розмови з міністеркою економіки України Юлією Свириденко сторони "поділилися захопленням" з приводу початку функціонування фонду, який має стати ключовим інструментом у післявоєнній відбудові.
"Ніхто, хто фінансував або постачав російську військову машину, не повинен отримати вигоди від відновлення України", - наголосив міністр фінансів США.
Нагадаємо, міністерка економіки Юлія Свириденко із міністром фінансів США Скоттом Бессентом підписала Угоду про створення Інвестиційного фонду відбудови США-Україна.
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