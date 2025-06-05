Бессент: США поддерживают суверенитет Украины и запуск инвестфонда
Министр финансов США Скотт Бессент подтвердил приверженность Вашингтона поддержке суверенитета Украины и усилий по достижению устойчивого мира.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение Бессента в соцсети Х.
Заявление прозвучало на фоне запуска американско-украинского Инвестиционного фонда для восстановления Украины.
Во время разговора с министром экономики Украины Юлией Свириденко стороны "поделились восторгом" по поводу начала функционирования фонда, который должен стать ключевым инструментом в послевоенном восстановлении.
"Никто, кто финансировал или поставлял российскую военную машину, не должен получить выгоды от восстановления Украины", - подчеркнул министр финансов США.
Напомним, министр экономики Юлия Свириденко с министром финансов США Скоттом Бессентом подписала Соглашение о создании Инвестиционного фонда восстановления США-Украина.
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