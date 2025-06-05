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Новости Поддержка Украине Соглашение о полезных ископаемых с США
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Бессент: США поддерживают суверенитет Украины и запуск инвестфонда

Бессент о пошлинах в отношении России

Министр финансов США Скотт Бессент подтвердил приверженность Вашингтона поддержке суверенитета Украины и усилий по достижению устойчивого мира.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение Бессента в соцсети Х.

Заявление прозвучало на фоне запуска американско-украинского Инвестиционного фонда для восстановления Украины.

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Во время разговора с министром экономики Украины Юлией Свириденко стороны "поделились восторгом" по поводу начала функционирования фонда, который должен стать ключевым инструментом в послевоенном восстановлении.

"Никто, кто финансировал или поставлял российскую военную машину, не должен получить выгоды от восстановления Украины", - подчеркнул министр финансов США.

Напомним, министр экономики Юлия Свириденко с министром финансов США Скоттом Бессентом подписала Соглашение о создании Инвестиционного фонда восстановления США-Украина.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты могут получить более 350 млрд долларов после подписания соглашения о полезных ископаемых.

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Автор: 

инвестпрограмма (5) Скотт Бессент (43)


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Зняли з пораненого чоботи і раденькі. Мразота...
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05.06.2025 11:00 Ответить
вони розділи його повністю та забрали те що було, бо крім штрафів та оплати недобору зборів з тієї угоди ми нічого не отримали
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05.06.2025 11:10 Ответить
Та ну.
Можна про реальні засоби підтримки більш розлого бо видно лише першу строку - «було ваше стало наше.»
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05.06.2025 11:04 Ответить
Бессент: США підтримують суверенітет України

По плечу поплескують...
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05.06.2025 11:16 Ответить
Опублікуйте повний текст домовленостей про надра. Оприлюднено лише 12-тисторінкову брошуру, яку ратифікували, тоді як 99% змісту угод дотепер залишаються невідомими
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05.06.2025 11:17 Ответить
Ай молодці! Як це надихає! Є бажання спитати - а шо далі з реальною підтримкою.?
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05.06.2025 13:24 Ответить
Раніше, мені подобались бассети...
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05.06.2025 13:27 Ответить
 
 