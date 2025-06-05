Украина и США планируют запустить фонд полезных ископаемых до конца года, - Свириденко
Украина и США планируют запустить инвестиционный фонд в рамках соглашения об ископаемых уже до конца года.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters, об этом заявила вице-премьер Юлия Свириденко.
В среду Свириденко провела встречу с главой Минфина США Скоттом Бессентом и Корпорацией финансирования развития, которая будет партнером фонда.
"Мы обсудили очень конкретные шаги относительно того, как сделать этот фонд функционирующим в течение этого года", - отметила вице-премьер.
"Поэтому мы планируем провести первое заседание совета этого фонда в июле и обсудим, каким будет стартовый капитал для начала работы этого фонда. И, собственно, мы также должны принять инвестиционную стратегию этого фонда на ближайшие несколько лет", - добавила Свириденко.
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Памʼятаєте коли на східі планували добувати якись енергоносії, а мертветчук зробив протести населення і знов тиша.
ЗАРАЗ ЗНОСЯТЬ МІСТА І СЕЛА - питати дозволу коммун буде не у кого - копай де хочеш .
Мабуть у тому причина , що раша нищить поселення українців
тільки раша і кремлівський вибл@док та наші корисні копалини !
Бракує слів від цього виродка 😡
США направили на Близький Схід частину ракет, які мала отримати Україна - WSJ
Міністр оборони США Піт Гегсет наказав перенаправити американським військовим на Близькому Сході підривники ракет, які повинна була отримати Україна для боротьби з російськими дронами.
Про це https://www.wsj.com/politics/national-security/us-halts-ukraine-anti-drone-russia-ce0b5b75?mod=hp_lead_pos3 повідомляєWall Street Journal.
Міністр оборони США також попередив, що європейські союзники України будуть надавати Києву переважну частку військової допомоги у майбутньому, оскільки західна частина Тихого океану буде "пріоритетним театром воєнних дій" для Пентагону.
05 Червня 2025 07:49
з потрохамиз надрами.
Допомогу нададуть ЗСУ чи мова йшла тільки про deal?
Дивні результати. Казали, що поїздка ця за військовим озброєнням для України!!!!!!!!!! Іншого не було анонсовано. То як це назвати? Брехня? Відверта зрада? Договорняк за спинами жінок і дітей, народу України, яких за цю криваву ніч стало ще менше???
Хто там в курсі, відповідь дайте!
Чи будемо толерантно чекати як українців добьють вщент ?