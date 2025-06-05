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Новости Соглашение о полезных ископаемых с США
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Украина и США планируют запустить фонд полезных ископаемых до конца года, - Свириденко

Соглашение о полезных ископаемых. Когда запустят инвестиционный фонд

Украина и США планируют запустить инвестиционный фонд в рамках соглашения об ископаемых уже до конца года.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters, об этом заявила вице-премьер Юлия Свириденко.

В среду Свириденко провела встречу с главой Минфина США Скоттом Бессентом и Корпорацией финансирования развития, которая будет партнером фонда.

"Мы обсудили очень конкретные шаги относительно того, как сделать этот фонд функционирующим в течение этого года", - отметила вице-премьер.

"Поэтому мы планируем провести первое заседание совета этого фонда в июле и обсудим, каким будет стартовый капитал для начала работы этого фонда. И, собственно, мы также должны принять инвестиционную стратегию этого фонда на ближайшие несколько лет", - добавила Свириденко.

Читайте: Украинская делегация во главе со Свириденко прибыла в Вашингтон: обсудят оборонную поддержку и санкции против РФ

Автор: 

США (27118) ископаемые (185) Свириденко Юлия (137)


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Топ комментарии
+14
А не пора денонсувати цей договір? Які корисні копалини, коли трамп зі своє шоблою відверто працює на )(уйла? Куди поділася військова допомога від США, роззвіддані і т. п.?
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05.06.2025 09:26 Ответить
+6
Допомога Україні відкладається Трампом , так як його цікавить
тільки раша і кремлівський вибл@док та наші корисні копалини !
Бракує слів від цього виродка 😡
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05.06.2025 09:27 Ответить
+6
ПІШЛИ НА Х!!! ЦЕ СОЮЗНИКИ ПУТІНА - шо за на?
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05.06.2025 09:29 Ответить
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Війна війна - ось що хвилює США - корисні копалини
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05.06.2025 09:21 Ответить
А чого копалини ніколи не турбували владу України ?
Памʼятаєте коли на східі планували добувати якись енергоносії, а мертветчук зробив протести населення і знов тиша.
ЗАРАЗ ЗНОСЯТЬ МІСТА І СЕЛА - питати дозволу коммун буде не у кого - копай де хочеш .
Мабуть у тому причина , що раша нищить поселення українців
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05.06.2025 09:30 Ответить
Треба зробити мапу копален і накласти її на карту бойових дій і буде ясно що хутин ще знищіть
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05.06.2025 09:31 Ответить
А не пора денонсувати цей договір? Які корисні копалини, коли трамп зі своє шоблою відверто працює на )(уйла? Куди поділася військова допомога від США, роззвіддані і т. п.?
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05.06.2025 09:26 Ответить
Допомога Україні відкладається Трампом , так як його цікавить
тільки раша і кремлівський вибл@док та наші корисні копалини !
Бракує слів від цього виродка 😡
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05.06.2025 09:27 Ответить
З цими так заними трампівсьеими "союзниками" все ясно. Ось свіжа інфа!
США направили на Близький Схід частину ракет, які мала отримати Україна - WSJ


Міністр оборони США Піт Гегсет наказав перенаправити американським військовим на Близькому Сході підривники ракет, які повинна була отримати Україна для боротьби з російськими дронами.

Про це https://www.wsj.com/politics/national-security/us-halts-ukraine-anti-drone-russia-ce0b5b75?mod=hp_lead_pos3 повідомляєWall Street Journal.
Міністр оборони США також попередив, що європейські союзники України будуть надавати Києву переважну частку військової допомоги у майбутньому, оскільки західна частина Тихого океану буде "пріоритетним театром воєнних дій" для Пентагону.

05 Червня 2025 07:49
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05.06.2025 09:54 Ответить
ПІШЛИ НА Х!!! ЦЕ СОЮЗНИКИ ПУТІНА - шо за на?
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05.06.2025 09:29 Ответить
Попри офіційну заяву Білого дому про обмежену торгівлю з Росією через санкції, фактичний товарообіг між країнами у 2024 році склав 3,5 млрд доларів, що значно більше, ніж у деяких країнах, які потрапили під нові мита. Якби Росія опинилася в цьому списку, вона зіткнулася б із 42% тарифами, однак її виключення ставить під сумнів справжні економічні та політичні мотиви США.
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05.06.2025 09:30 Ответить
Тобто Білий дім бреше
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05.06.2025 09:33 Ответить
Тобто їм потрібна територія України без людей.
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05.06.2025 09:35 Ответить
Це договорняк США раши і Китаю - усі рвуться до українських копален
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05.06.2025 10:24 Ответить
Україну здають з потрохами з надрами.
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05.06.2025 09:33 Ответить
ПАтужна поїздка завгоспа та його табуретки у президентському літаку(
Допомогу нададуть ЗСУ чи мова йшла тільки про deal?
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05.06.2025 09:44 Ответить
Мова йшла про деребан, освіжування України в ім'я спасіння ***** і його підпучник, які дбають виключно про свою мошну!😡😡😡😡😡😡😡

Дивні результати. Казали, що поїздка ця за військовим озброєнням для України!!!!!!!!!! Іншого не було анонсовано. То як це назвати? Брехня? Відверта зрада? Договорняк за спинами жінок і дітей, народу України, яких за цю криваву ніч стало ще менше???

Хто там в курсі, відповідь дайте!
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05.06.2025 10:09 Ответить
В угоді внєзапно засвітилась нафта та газ. Такі собі рідкоземи. Ось вам, українці, потужний кидок разваділи. Зелька отримає від США за копалили потужний собачий пеніс та буде їм воювати. В
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05.06.2025 09:44 Ответить
Всі наші багатства здають! Тепер ми будемо жити бідно!
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05.06.2025 09:44 Ответить
Тут питання не як будемо, а чи взагалі будемо жити, а якщо і будемо, то на якій території. Одна надія на ЗСУ.
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05.06.2025 09:56 Ответить
Ви досі вважаєте дзеркальні відповіді країні вбивц не доречними , чи Вас вже попустило ?
Чи будемо толерантно чекати як українців добьють вщент ?
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05.06.2025 10:29 Ответить
А то ти зараз живеш багато з тих "багатств" - ви якісь дивні...
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05.06.2025 10:20 Ответить
Аякже! Усі природні ресурси є об'єктами власності Українського народу! Стаття 13 Конституції так каже. А тепер все заберуть і не буде в українсього народу багатств. Лишиться тільки стаття 65.
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05.06.2025 10:32 Ответить
****** їм запустити всім .
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05.06.2025 09:55 Ответить
Це добре...хвонд треба запускати.. а згодом запускати туди руки
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05.06.2025 09:57 Ответить
Якщо з такою політикою Трампа на той час від України щось залишиться...а влада схоже отримала якісь гарантії,раз так впевнено " рапортують"..
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05.06.2025 10:06 Ответить
Що ви ЗЕлені суки і тварі носитесь з тими копалинами як дурень зі ступою.Ви добивайтесь щоб рудий старий пердун ввів санкції проти ерефії.Гавкнув ЗЕбіл за ці копалини,а Трамп і впіймав за губу
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05.06.2025 10:15 Ответить
От на#єра туди поперся єрмак? Свириденко хоча б англійською володіє, а він там доя чого? Може, вирішив забрати назад забутий ним же боксерський пояс Усика? Ну, хіба що...
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05.06.2025 10:23 Ответить
У верховній зраді покійний Степан Хмара усе сказав про боневтіка чого він брехні і що робить с Україною
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05.06.2025 10:28 Ответить
Ну що будуть грабувати Україну, це ясно, а яка користь нам. Трампонутий ще сильніше буде нас ненавидить, та любить ху....ла. Американці прокидайтеся, вас вже опустили, а тепер ще, за наказом ху...ла і розвалять
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05.06.2025 10:33 Ответить
 
 