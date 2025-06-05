Украина и США планируют запустить фонд полезных ископаемых до конца года, - Свириденко

Украина и США планируют запустить инвестиционный фонд в рамках соглашения об ископаемых уже до конца года.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters, об этом заявила вице-премьер Юлия Свириденко.

В среду Свириденко провела встречу с главой Минфина США Скоттом Бессентом и Корпорацией финансирования развития, которая будет партнером фонда.

"Мы обсудили очень конкретные шаги относительно того, как сделать этот фонд функционирующим в течение этого года", - отметила вице-премьер.

"Поэтому мы планируем провести первое заседание совета этого фонда в июле и обсудим, каким будет стартовый капитал для начала работы этого фонда. И, собственно, мы также должны принять инвестиционную стратегию этого фонда на ближайшие несколько лет", - добавила Свириденко.

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