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Новости Отношения Украины и США
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Украинская делегация во главе со Свириденко прибыла в Вашингтон: обсудят оборонную поддержку и санкции против РФ

Юлия Свириденко подписывает меморандум о соглашении о полезных ископаемых с США

Сегодня, 3 июня 2025 года, делегация украинских чиновников, в которую вошли вице-премьер-министр - министр экономики Юлия Свириденко и глава Офиса президента Андрей Ермак, прибыла в США.

Об этом Ермак сообщил в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, также в составе делегации - команда Министерства обороны и Офиса Президента.

"Будем активно продвигать важные для Украины вопросы. Наша повестка довольно комплексная. Планируем говорить об оборонной поддержке и ситуации на поле боя, усилении санкций против России, в частности законопроект сенатора Грэма. Также обсудим Соглашение о создании Инвестиционного фонда восстановления, которое ранее подписали.

А еще - о вопросе возвращения Россией депортированных украинских детей и поддержку этого процесса", - отмечает он.

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Также планируется обсудить пропаганду россиян, связанную с вопросами церкви.

"Будет немало встреч с представителями обеих партий, которые поддерживают Украину, командой президента США Дональда Трампа. Мы расскажем о результатах встреч в Стамбуле, а также о том, как россия затягивает время с прекращением огня и переговорами ради войны", - резюмирует Ермак.

Автор: 

США (27101) Свириденко Юлия (136) Ермак Андрей (1270)


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У цього очільника Офісу повноваження як у преза
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03.06.2025 12:09 Ответить
Мені обох по людськи жаль. Спілкуватися з рижими ушльопками... ще те задоволення.
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03.06.2025 12:17 Ответить
Дивно, що дермак - не голова делегації.
Хоча, ні: були інфи, що Трамп не хоче бачити дермака як партнера по переговорам. Напевне, він смердить ще більше, ніж сам Трамп.
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03.06.2025 12:13 Ответить
"Уряд засекретив угоду про надра."

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03.06.2025 12:16 Ответить
Якї функції дЄрьмака в цій делегації?
Він смотрящій за шісткою Свириденко?
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03.06.2025 12:17 Ответить
Згадай хто по Вашингтону шаройобився, коли від лендлізу відкараскались. Функція павтаріть і нєдапустіть.
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03.06.2025 12:43 Ответить
Вочевидь, вже и бухгалтеру сільського початкового закладу зрозуміло, що економічний сенс з тих " пекельних санкций " дорівнює нулю, та й ти 500% вторинних практично не здійсненні, та ще ї протягнути їх без згоди "рудого" величезне питання. Тож на сам перед потрібні зусилля саме на досягнення домовленостей щодо згоди на продажі американської зброї Європі для України.
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03.06.2025 12:29 Ответить
Ну якщо там баба керує, заздалегіть це повна фігня.
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03.06.2025 12:30 Ответить
 
 