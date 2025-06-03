Украинская делегация во главе со Свириденко прибыла в Вашингтон: обсудят оборонную поддержку и санкции против РФ
Сегодня, 3 июня 2025 года, делегация украинских чиновников, в которую вошли вице-премьер-министр - министр экономики Юлия Свириденко и глава Офиса президента Андрей Ермак, прибыла в США.
Об этом Ермак сообщил в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, также в составе делегации - команда Министерства обороны и Офиса Президента.
"Будем активно продвигать важные для Украины вопросы. Наша повестка довольно комплексная. Планируем говорить об оборонной поддержке и ситуации на поле боя, усилении санкций против России, в частности законопроект сенатора Грэма. Также обсудим Соглашение о создании Инвестиционного фонда восстановления, которое ранее подписали.
А еще - о вопросе возвращения Россией депортированных украинских детей и поддержку этого процесса", - отмечает он.
Также планируется обсудить пропаганду россиян, связанную с вопросами церкви.
"Будет немало встреч с представителями обеих партий, которые поддерживают Украину, командой президента США Дональда Трампа. Мы расскажем о результатах встреч в Стамбуле, а также о том, как россия затягивает время с прекращением огня и переговорами ради войны", - резюмирует Ермак.
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Хоча, ні: були інфи, що Трамп не хоче бачити дермака як партнера по переговорам. Напевне, він смердить ще більше, ніж сам Трамп.
Він смотрящій за шісткою Свириденко?