Украинская делегация во главе со Свириденко прибыла в Вашингтон: обсудят оборонную поддержку и санкции против РФ

Сегодня, 3 июня 2025 года, делегация украинских чиновников, в которую вошли вице-премьер-министр - министр экономики Юлия Свириденко и глава Офиса президента Андрей Ермак, прибыла в США.

Об этом Ермак сообщил в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, также в составе делегации - команда Министерства обороны и Офиса Президента.

"Будем активно продвигать важные для Украины вопросы. Наша повестка довольно комплексная. Планируем говорить об оборонной поддержке и ситуации на поле боя, усилении санкций против России, в частности законопроект сенатора Грэма. Также обсудим Соглашение о создании Инвестиционного фонда восстановления, которое ранее подписали.

А еще - о вопросе возвращения Россией депортированных украинских детей и поддержку этого процесса", - отмечает он.

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Также планируется обсудить пропаганду россиян, связанную с вопросами церкви.

"Будет немало встреч с представителями обеих партий, которые поддерживают Украину, командой президента США Дональда Трампа. Мы расскажем о результатах встреч в Стамбуле, а также о том, как россия затягивает время с прекращением огня и переговорами ради войны", - резюмирует Ермак.