Українська делегація на чолі зі Свириденко прибула до Вашингтону: обговорять оборонну підтримку та санкції проти РФ

Сьогодні, 3 червня 2025 року, делегація українських посадовців, до якої увійшли віцепремʼєр-міністерка – міністерка економіки Юлія Свириденко та очільник Офісу президента Андрій Єрмак, прибула до США.

Про це Єрмак повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, також у складі делегації - команда Міністерства оборони та Офісу Президента.

"Будемо активно просувати важливі для України питання. Наша повістка доволі комплексна. Плануємо говорити про оборонну підтримку та ситуацію на полі бою, посилення санкцій проти росії, зокрема законопроект сенатора Грема. Також обговоримо Угоду про створення Інвестиційного фонду відбудови, яку раніше підписали.

А ще - про питання повернення росією депортованих українських дітей та підтримку цього процесу", - наголошує він.

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Також планується обговорити пропаганду росіян, повʼязану з питаннями церкви.

"Буде чимало зустрічей з представниками обох партій, які підтримують Україну, командою президента США Дональда Трампа. Ми розповімо про результати зустрічей в Стамбулі, а також про те, як росія затягує час з припиненням вогню та перемовинами заради війни", - резюмує Єрмак.