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Новини Відносини України та США
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Українська делегація на чолі зі Свириденко прибула до Вашингтону: обговорять оборонну підтримку та санкції проти РФ

Юлія Свириденко підписує меморандум щодо угоди про корисні копалини зі США

Сьогодні, 3 червня 2025 року, делегація українських посадовців, до якої увійшли віцепремʼєр-міністерка – міністерка економіки Юлія Свириденко та очільник Офісу президента Андрій Єрмак, прибула до США.

Про це Єрмак повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, також у складі делегації - команда Міністерства оборони та Офісу Президента.

"Будемо активно просувати важливі для України питання. Наша повістка доволі комплексна. Плануємо говорити про оборонну підтримку та ситуацію на полі бою, посилення санкцій проти росії, зокрема законопроект сенатора Грема. Також обговоримо Угоду про створення Інвестиційного фонду відбудови, яку раніше підписали.

А ще - про питання повернення росією депортованих українських дітей та підтримку цього процесу", - наголошує він.

Також читайте: Американсько-Український фонд відбудови офіційно запущено, - Свириденко

Також планується обговорити пропаганду росіян, повʼязану з питаннями церкви.

"Буде чимало зустрічей з представниками обох партій, які підтримують Україну, командою президента США Дональда Трампа. Ми розповімо про результати зустрічей в Стамбулі, а також про те, як росія затягує час з припиненням вогню та перемовинами заради війни", - резюмує Єрмак.

Автор: 

США (23355) Свириденко (330) Єрмак Андрій (1382)


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У цього очільника Офісу повноваження як у преза
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03.06.2025 12:09 Відповісти
Мені обох по людськи жаль. Спілкуватися з рижими ушльопками... ще те задоволення.
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03.06.2025 12:17 Відповісти
Дивно, що дермак - не голова делегації.
Хоча, ні: були інфи, що Трамп не хоче бачити дермака як партнера по переговорам. Напевне, він смердить ще більше, ніж сам Трамп.
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03.06.2025 12:13 Відповісти
"Уряд засекретив угоду про надра."

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03.06.2025 12:16 Відповісти
Якї функції дЄрьмака в цій делегації?
Він смотрящій за шісткою Свириденко?
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03.06.2025 12:17 Відповісти
Згадай хто по Вашингтону шаройобився, коли від лендлізу відкараскались. Функція павтаріть і нєдапустіть.
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03.06.2025 12:43 Відповісти
Вочевидь, вже и бухгалтеру сільського початкового закладу зрозуміло, що економічний сенс з тих " пекельних санкций " дорівнює нулю, та й ти 500% вторинних практично не здійсненні, та ще ї протягнути їх без згоди "рудого" величезне питання. Тож на сам перед потрібні зусилля саме на досягнення домовленостей щодо згоди на продажі американської зброї Європі для України.
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03.06.2025 12:29 Відповісти
Ну якщо там баба керує, заздалегіть це повна фігня.
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03.06.2025 12:30 Відповісти
Що воно за птаха Єрмак?Щось воно лізе в кожну щилину.Без нього нічого не вирішується,навіть гундосі відосики щоденні без отмашки не покпжуть
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03.06.2025 12:54 Відповісти
 
 