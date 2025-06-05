Україна та США планують запустити фонд корисних копалин до кінця року, - Свириденко

Україна та США планують запустити інвестиційний фонд в рамках угоди про копалини вже до кінця року.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters, про це заявила віцепрем'єрка Юлія Свириденко.

У середі Свириденко провела зустріч із главою Мінфіну США Скоттом Бессентом та Корпорацією фінансування розвитку, яка буде партнером фонду.

"Ми обговорили дуже конкретні кроки щодо того, як зробити цей фонд функціонуючим протягом цього року", - зазначила віцепрем'єрка.

"Тож ми плануємо провести перше засідання ради цього фонду в липні і обговоримо, яким буде стартовий капітал для початку роботи цього фонду. І, власне, ми також повинні прийняти інвестиційну стратегію цього фонду на найближчі кілька років", - додала Свириденко.

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