Україна та США планують запустити фонд корисних копалин до кінця року, - Свириденко
Україна та США планують запустити інвестиційний фонд в рамках угоди про копалини вже до кінця року.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters, про це заявила віцепрем'єрка Юлія Свириденко.
У середі Свириденко провела зустріч із главою Мінфіну США Скоттом Бессентом та Корпорацією фінансування розвитку, яка буде партнером фонду.
"Ми обговорили дуже конкретні кроки щодо того, як зробити цей фонд функціонуючим протягом цього року", - зазначила віцепрем'єрка.
"Тож ми плануємо провести перше засідання ради цього фонду в липні і обговоримо, яким буде стартовий капітал для початку роботи цього фонду. І, власне, ми також повинні прийняти інвестиційну стратегію цього фонду на найближчі кілька років", - додала Свириденко.
Топ коментарі
+15 Амандрапапупа
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+6 Amber
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+6 Михайло Иляш
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Памʼятаєте коли на східі планували добувати якись енергоносії, а мертветчук зробив протести населення і знов тиша.
ЗАРАЗ ЗНОСЯТЬ МІСТА І СЕЛА - питати дозволу коммун буде не у кого - копай де хочеш .
Мабуть у тому причина , що раша нищить поселення українців
тільки раша і кремлівський вибл@док та наші корисні копалини !
Бракує слів від цього виродка 😡
США направили на Близький Схід частину ракет, які мала отримати Україна - WSJ
Міністр оборони США Піт Гегсет наказав перенаправити американським військовим на Близькому Сході підривники ракет, які повинна була отримати Україна для боротьби з російськими дронами.
Про це https://www.wsj.com/politics/national-security/us-halts-ukraine-anti-drone-russia-ce0b5b75?mod=hp_lead_pos3 повідомляєWall Street Journal.
Міністр оборони США також попередив, що європейські союзники України будуть надавати Києву переважну частку військової допомоги у майбутньому, оскільки західна частина Тихого океану буде "пріоритетним театром воєнних дій" для Пентагону.
05 Червня 2025 07:49
з потрохамиз надрами.
Допомогу нададуть ЗСУ чи мова йшла тільки про deal?
Дивні результати. Казали, що поїздка ця за військовим озброєнням для України!!!!!!!!!! Іншого не було анонсовано. То як це назвати? Брехня? Відверта зрада? Договорняк за спинами жінок і дітей, народу України, яких за цю криваву ніч стало ще менше???
Хто там в курсі, відповідь дайте!
Чи будемо толерантно чекати як українців добьють вщент ?