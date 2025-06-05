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Новини Угода про корисні копалини зі США
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Україна та США планують запустити фонд корисних копалин до кінця року, - Свириденко

Угода про копалини. Коли запустять інвестиційний фонд

Україна та США планують запустити інвестиційний фонд в рамках угоди про копалини вже до кінця року.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters, про це заявила віцепрем'єрка Юлія Свириденко.

У середі Свириденко провела зустріч із главою Мінфіну США Скоттом Бессентом та Корпорацією фінансування розвитку, яка буде партнером фонду. 

"Ми обговорили дуже конкретні кроки щодо того, як зробити цей фонд функціонуючим протягом цього року", - зазначила віцепрем'єрка.

"Тож ми плануємо провести перше засідання ради цього фонду в липні і обговоримо, яким буде стартовий капітал для початку роботи цього фонду. І, власне, ми також повинні прийняти інвестиційну стратегію цього фонду на найближчі кілька років", - додала Свириденко.

Читайте: Українська делегація на чолі зі Свириденко прибула до Вашингтону: обговорять оборонну підтримку та санкції проти РФ

Автор: 

США (23375) копалини (260) Свириденко Юлія (331)


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Топ коментарі
+15
А не пора денонсувати цей договір? Які корисні копалини, коли трамп зі своє шоблою відверто працює на )(уйла? Куди поділася військова допомога від США, роззвіддані і т. п.?
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05.06.2025 09:26 Відповісти
+6
Допомога Україні відкладається Трампом , так як його цікавить
тільки раша і кремлівський вибл@док та наші корисні копалини !
Бракує слів від цього виродка 😡
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05.06.2025 09:27 Відповісти
+6
ПІШЛИ НА Х!!! ЦЕ СОЮЗНИКИ ПУТІНА - шо за на?
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05.06.2025 09:29 Відповісти
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Війна війна - ось що хвилює США - корисні копалини
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05.06.2025 09:21 Відповісти
А чого копалини ніколи не турбували владу України ?
Памʼятаєте коли на східі планували добувати якись енергоносії, а мертветчук зробив протести населення і знов тиша.
ЗАРАЗ ЗНОСЯТЬ МІСТА І СЕЛА - питати дозволу коммун буде не у кого - копай де хочеш .
Мабуть у тому причина , що раша нищить поселення українців
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05.06.2025 09:30 Відповісти
Треба зробити мапу копален і накласти її на карту бойових дій і буде ясно що хутин ще знищіть
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05.06.2025 09:31 Відповісти
А не пора денонсувати цей договір? Які корисні копалини, коли трамп зі своє шоблою відверто працює на )(уйла? Куди поділася військова допомога від США, роззвіддані і т. п.?
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05.06.2025 09:26 Відповісти
Допомога Україні відкладається Трампом , так як його цікавить
тільки раша і кремлівський вибл@док та наші корисні копалини !
Бракує слів від цього виродка 😡
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05.06.2025 09:27 Відповісти
З цими так заними трампівсьеими "союзниками" все ясно. Ось свіжа інфа!
США направили на Близький Схід частину ракет, які мала отримати Україна - WSJ


Міністр оборони США Піт Гегсет наказав перенаправити американським військовим на Близькому Сході підривники ракет, які повинна була отримати Україна для боротьби з російськими дронами.

Про це https://www.wsj.com/politics/national-security/us-halts-ukraine-anti-drone-russia-ce0b5b75?mod=hp_lead_pos3 повідомляєWall Street Journal.
Міністр оборони США також попередив, що європейські союзники України будуть надавати Києву переважну частку військової допомоги у майбутньому, оскільки західна частина Тихого океану буде "пріоритетним театром воєнних дій" для Пентагону.

05 Червня 2025 07:49
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05.06.2025 09:54 Відповісти
ПІШЛИ НА Х!!! ЦЕ СОЮЗНИКИ ПУТІНА - шо за на?
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05.06.2025 09:29 Відповісти
Попри офіційну заяву Білого дому про обмежену торгівлю з Росією через санкції, фактичний товарообіг між країнами у 2024 році склав 3,5 млрд доларів, що значно більше, ніж у деяких країнах, які потрапили під нові мита. Якби Росія опинилася в цьому списку, вона зіткнулася б із 42% тарифами, однак її виключення ставить під сумнів справжні економічні та політичні мотиви США.
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05.06.2025 09:30 Відповісти
Тобто Білий дім бреше
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05.06.2025 09:33 Відповісти
Тобто їм потрібна територія України без людей.
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05.06.2025 09:35 Відповісти
Це договорняк США раши і Китаю - усі рвуться до українських копален
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05.06.2025 10:24 Відповісти
Україну здають з потрохами з надрами.
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05.06.2025 09:33 Відповісти
ПАтужна поїздка завгоспа та його табуретки у президентському літаку(
Допомогу нададуть ЗСУ чи мова йшла тільки про deal?
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05.06.2025 09:44 Відповісти
Мова йшла про деребан, освіжування України в ім'я спасіння ***** і його підпучник, які дбають виключно про свою мошну!😡😡😡😡😡😡😡

Дивні результати. Казали, що поїздка ця за військовим озброєнням для України!!!!!!!!!! Іншого не було анонсовано. То як це назвати? Брехня? Відверта зрада? Договорняк за спинами жінок і дітей, народу України, яких за цю криваву ніч стало ще менше???

Хто там в курсі, відповідь дайте!
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05.06.2025 10:09 Відповісти
В угоді внєзапно засвітилась нафта та газ. Такі собі рідкоземи. Ось вам, українці, потужний кидок разваділи. Зелька отримає від США за копалили потужний собачий пеніс та буде їм воювати. В
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05.06.2025 09:44 Відповісти
Всі наші багатства здають! Тепер ми будемо жити бідно!
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05.06.2025 09:44 Відповісти
Тут питання не як будемо, а чи взагалі будемо жити, а якщо і будемо, то на якій території. Одна надія на ЗСУ.
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05.06.2025 09:56 Відповісти
Ви досі вважаєте дзеркальні відповіді країні вбивц не доречними , чи Вас вже попустило ?
Чи будемо толерантно чекати як українців добьють вщент ?
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05.06.2025 10:29 Відповісти
А то ти зараз живеш багато з тих "багатств" - ви якісь дивні...
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05.06.2025 10:20 Відповісти
Аякже! Усі природні ресурси є об'єктами власності Українського народу! Стаття 13 Конституції так каже. А тепер все заберуть і не буде в українсього народу багатств. Лишиться тільки стаття 65.
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05.06.2025 10:32 Відповісти
****** їм запустити всім .
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05.06.2025 09:55 Відповісти
Це добре...хвонд треба запускати.. а згодом запускати туди руки
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05.06.2025 09:57 Відповісти
Якщо з такою політикою Трампа на той час від України щось залишиться...а влада схоже отримала якісь гарантії,раз так впевнено " рапортують"..
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05.06.2025 10:06 Відповісти
Що ви ЗЕлені суки і тварі носитесь з тими копалинами як дурень зі ступою.Ви добивайтесь щоб рудий старий пердун ввів санкції проти ерефії.Гавкнув ЗЕбіл за ці копалини,а Трамп і впіймав за губу
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05.06.2025 10:15 Відповісти
От на#єра туди поперся єрмак? Свириденко хоча б англійською володіє, а він там доя чого? Може, вирішив забрати назад забутий ним же боксерський пояс Усика? Ну, хіба що...
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05.06.2025 10:23 Відповісти
У верховній зраді покійний Степан Хмара усе сказав про боневтіка чого він брехні і що робить с Україною
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05.06.2025 10:28 Відповісти
Ну що будуть грабувати Україну, це ясно, а яка користь нам. Трампонутий ще сильніше буде нас ненавидить, та любить ху....ла. Американці прокидайтеся, вас вже опустили, а тепер ще, за наказом ху...ла і розвалять
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05.06.2025 10:33 Відповісти
 
 