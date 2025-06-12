На фронте зафиксировано 118 боестолкновений, больше всего - на Покровском и Торецком направлениях, - Генштаб

По состоянию на 16:00 12 июня на фронте произошло 118 боевых столкновений.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку Генштаба.

Обстрелы на севере

Сегодня от огня вражеской артиллерии и минометов пострадали громады населенных пунктов Белая Береза, Турья, Братеница, Уланово, Бувалино, Миропольское, Степок, Хлебороб, Заречное Сумской области; Михальчина Слобода Черниговской области.

Боевые действия на Харьковщине

На Харьковском направлении с начала суток враг наступательных действий не проводил.

На Купянском направлении захватническая армия осуществила восемь атак на позиции украинцев в направлениях Песчаного и Новоплатоновки.

Боевые действия на Донбассе

На Лиманском направлении враг одиннадцать раз атаковал позиции наших защитников в районах населенных пунктов Надия, Новый Мир, Ямполевка, Торское и в направлении населенного пункта Шандриголовое. Четыре боестолкновения продолжаются.

На Сиверском направлении противник проводил два наступательных действия в районах Серебрянки и Верхнекаменского.

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На Краматорском направлении украинские защитники отражали шесть штурмовых действий российских захватчиков. Враг пытается прорваться в районе населенного пункта Белая Гора. До сих пор продолжаются два боестолкновения.

На Торецком направлении наши защитники отражают 16 атак оккупантов вблизи населенных пунктов Дилиевка, Торецк, Щербиновка, Романовка и в направлении населенных пунктов Русин Яр, Александро-Калиново и Яблоневка. Сейчас продолжаются три боестолкновения.

На Покровском направлении российские захватчики осуществили 32 попытки потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Миролюбовка, Малиновка, Мирное, Елизаветовка, Проминь, Удачное, Новосергиевка, Ореховое и в направлениях Алексеевки, Полтавки и Муравки. Силы обороны сдерживают натиск и уже отбили 19 атак противника. Авиаударам подвергся населенный пункт Казацкое.

На Новопавловском направлении враг двадцать дважды пытался прорвать оборону наших защитников в районах населенных пунктов Веселое, Багатырь, Скудное, Днепроэнергия, Федоровка, Новоселка, Вольное Поле, Новый Комар, Шевченко и в сторону населенных пунктов Мирное, Запорожье, Комар. Одно боестолкновение продолжается до сих пор.

Боевые действия на юге

На Гуляйпольском направлении враг проводил одно наступательное действие вблизи населенного пункта Малиновка, кроме того, нанес авиационные удары по районам Новозлатополя и Чумацкого.

На Ореховском направлении украинские воины отбили три штурмовые действия врага в районе Новоандреевки и в сторону Павловки. Населенный пункт Верхняя Криница подвергся авиационным ударам управляемыми бомбами.

На Приднепровском направлении враг один раз атаковал в сторону позиций наших защитников, успеха не имел.

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Боевые действия на Курском направлении

На Курском направлении с начала суток произошло 12 боестолкновений, одно из которых продолжается до сих пор. Кроме того, враг нанес девять авиационных ударов, сбросив 16 управляемых авиационных бомб, и совершил 119 артиллерийских обстрелов, в том числе три - из реактивных систем залпового огня.

На остальных направлениях - без особых изменений.