Миллион, который мог уничтожить нас, но уничтожили – мы, – Генштаб о потерях оккупантов с начала широкомасштабного вторжения
Миллион оккупантов - миллион наших шагов к справедливому миру
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.
"Общие потери российских оккупационных войск в личном составе с начала широкомасштабного вторжения достигли миллиона - убитыми и ранеными.
Один миллион. Из них - более 628 тысяч за последние полтора года.
Миллион. Мир должен знать и помнить, что украинцы сдерживают вражескую орду в разы больше себя.
На миллион человек уменьшился наступательный потенциал вражеского войска.
Миллион, который мог уничтожить нас, но уничтожили - мы.
Такую цену платит враг за развязывание в Украине кровавой войны.
Агрессор все время пугал мир российским сапогом. Сегодня сотни тысяч этих "сапог" гниют и прорастают травой по всей Украине: в Рыжем лесу под Чернобылем, в водах Днепра возле Антоновского моста, на терриконах Донбасса, на Харьковщине. Некоторые из них - на дне Черного моря, где затонул крейсер "Москва".
Этот миллион обезвреженных оккупантов - наш ответ. Наша память за Бучу, Ирпень, Купянск, Херсон... О разбомбленном роддоме в Мариуполе и разрушенном российской ракетой Охматдет в Киеве. О слезах детей, расстрелянных гражданских, разрушенных домах. О каждом преступлении этого террористического государства.
Это - память о наших павших собратьях и сестрах. О каждом и каждой, кто встал в бой за свою землю и отдал за нее жизнь. Давайте помнить!
Благодарность каждому солдату, матросу, сержанту, офицеру и генералу. Благодарность за стойкость в борьбе, за верность присяге, за профессионализм и за веру в победу.
Каждый уничтоженный оккупант - это наш шаг к справедливому миру. Сегодня мы сделали более миллиона таких шагов. Борьба продолжается. Слава Украине!", - отметили в Генштабе ВСУ.
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на день ********** - лям забаранених **********
Вічна Слава Воїнам ЗСУ!
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