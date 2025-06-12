Миллион, который мог уничтожить нас, но уничтожили – мы, – Генштаб о потерях оккупантов с начала широкомасштабного вторжения

Миллион оккупантов - миллион наших шагов к справедливому миру

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

"Общие потери российских оккупационных войск в личном составе с начала широкомасштабного вторжения достигли миллиона - убитыми и ранеными.

Один миллион. Из них - более 628 тысяч за последние полтора года.

Миллион. Мир должен знать и помнить, что украинцы сдерживают вражескую орду в разы больше себя.

На миллион человек уменьшился наступательный потенциал вражеского войска.



Миллион, который мог уничтожить нас, но уничтожили - мы.

Такую цену платит враг за развязывание в Украине кровавой войны.

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Агрессор все время пугал мир российским сапогом. Сегодня сотни тысяч этих "сапог" гниют и прорастают травой по всей Украине: в Рыжем лесу под Чернобылем, в водах Днепра возле Антоновского моста, на терриконах Донбасса, на Харьковщине. Некоторые из них - на дне Черного моря, где затонул крейсер "Москва".

Этот миллион обезвреженных оккупантов - наш ответ. Наша память за Бучу, Ирпень, Купянск, Херсон... О разбомбленном роддоме в Мариуполе и разрушенном российской ракетой Охматдет в Киеве. О слезах детей, расстрелянных гражданских, разрушенных домах. О каждом преступлении этого террористического государства.

Это - память о наших павших собратьях и сестрах. О каждом и каждой, кто встал в бой за свою землю и отдал за нее жизнь. Давайте помнить!

Благодарность каждому солдату, матросу, сержанту, офицеру и генералу. Благодарность за стойкость в борьбе, за верность присяге, за профессионализм и за веру в победу.

Каждый уничтоженный оккупант - это наш шаг к справедливому миру. Сегодня мы сделали более миллиона таких шагов. Борьба продолжается. Слава Украине!", - отметили в Генштабе ВСУ.

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