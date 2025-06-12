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Новости Уничтожение российских оккупантов Потери врага
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Миллион, который мог уничтожить нас, но уничтожили – мы, – Генштаб о потерях оккупантов с начала широкомасштабного вторжения

рф,втрати

Миллион оккупантов - миллион наших шагов к справедливому миру

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

"Общие потери российских оккупационных войск в личном составе с начала широкомасштабного вторжения достигли миллиона - убитыми и ранеными.

Один миллион. Из них - более 628 тысяч за последние полтора года.

Миллион. Мир должен знать и помнить, что украинцы сдерживают вражескую орду в разы больше себя.

На миллион человек уменьшился наступательный потенциал вражеского войска.

Миллион, который мог уничтожить нас, но уничтожили - мы.

Такую цену платит враг за развязывание в Украине кровавой войны.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Потери РФ с начала войны превысили 1 миллион военных! Составляют около 1 000 340 человек (+1140 за сутки), 10 933 танка, 29 063 артсистемы, 22 786 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Агрессор все время пугал мир российским сапогом. Сегодня сотни тысяч этих "сапог" гниют и прорастают травой по всей Украине: в Рыжем лесу под Чернобылем, в водах Днепра возле Антоновского моста, на терриконах Донбасса, на Харьковщине. Некоторые из них - на дне Черного моря, где затонул крейсер "Москва".

Этот миллион обезвреженных оккупантов - наш ответ. Наша память за Бучу, Ирпень, Купянск, Херсон... О разбомбленном роддоме в Мариуполе и разрушенном российской ракетой Охматдет в Киеве. О слезах детей, расстрелянных гражданских, разрушенных домах. О каждом преступлении этого террористического государства.

Это - память о наших павших собратьях и сестрах. О каждом и каждой, кто встал в бой за свою землю и отдал за нее жизнь. Давайте помнить!

Благодарность каждому солдату, матросу, сержанту, офицеру и генералу. Благодарность за стойкость в борьбе, за верность присяге, за профессионализм и за веру в победу.

Каждый уничтоженный оккупант - это наш шаг к справедливому миру. Сегодня мы сделали более миллиона таких шагов. Борьба продолжается. Слава Украине!", - отметили в Генштабе ВСУ.

Читайте: Сибига о 1 млн потерь РФ в войне: Они являются бесполезными, стратегической цели Россия не достигла

Автор: 

армия РФ (19725) Генштаб ВС (6497) потери (4440)


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Топ комментарии
+8
Низький уклін та Памятаймо, про наших ЗАХИСНИКІВ, від сруськай зарази з московії!
Слава Україні!
Українців стали на захист України, незважаючи на те, що натворили оті особи із зеленським, з урядового кварталу, та ВРУ з моноШоблою з 2019 року!
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12.06.2025 09:24 Ответить
+7
символічно
на день ********** - лям забаранених **********
Вічна Слава Воїнам ЗСУ!
Слава Україні!
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12.06.2025 09:26 Ответить
+4
Лям хороших москалів. С днюхой ху...лостан !!!!!!!!!!!!!
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12.06.2025 09:29 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Низький уклін та Памятаймо, про наших ЗАХИСНИКІВ, від сруськай зарази з московії!
Слава Україні!
Українців стали на захист України, незважаючи на те, що натворили оті особи із зеленським, з урядового кварталу, та ВРУ з моноШоблою з 2019 року!
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12.06.2025 09:24 Ответить
Якщо б не було спротиву, то цього мільйона було б достатньо для того, щоб взяти під контроль Україну
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12.06.2025 09:25 Ответить
символічно
на день ********** - лям забаранених **********
Вічна Слава Воїнам ЗСУ!
Слава Україні!
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12.06.2025 09:26 Ответить
Лям хороших москалів. С днюхой ху...лостан !!!!!!!!!!!!!
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12.06.2025 09:29 Ответить
Лям хороших ДОХЛИХ МОСКАЛІВ
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12.06.2025 10:02 Ответить
Слава захисникам України та смерть москалям!
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12.06.2025 09:29 Ответить
Є ще 25 моб.резерву. Путін оголосив вчора збільшення сухопутних військ. Це його стратегія перемоги. А яка наша?
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12.06.2025 09:30 Ответить
а сам як гадаєш, яка наша?
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12.06.2025 09:35 Ответить
Мені от тоже цікаво - що ці дописувачі, які долдонять про "вєлікую расєю что можєт ваєвать вєчно", шо вони пропонують?
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12.06.2025 09:40 Ответить
а що вони можуть запропонувати? пірігавори, наївно думаючи, що кацапи їх пожаліють і не відправлять потім в Магадан чи Ухту у шахтах працювати. і це в кращому випадку. в гіршому, то до тої Ухти вони можуть і не доїхати.
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12.06.2025 09:47 Ответить
Подарунок на день сосії
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12.06.2025 09:37 Ответить
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12.06.2025 09:39 Ответить
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12.06.2025 09:39 Ответить
Армія вторгнення 2022 року була близько 200000, ми вже накосили 5 таких армій.
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12.06.2025 09:48 Ответить
Слава Україні , Смерть москалям,
СЛАВА НАЦІЇ, ГЕРОЯМ СЛАВА !!!
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12.06.2025 10:03 Ответить
Та мінус на поки що ~10млн або 25% населення країни біженців з яких 70% не повернутся вже ніколи по об'єктивним причинам від безперспективності майбутнього до втрати житла -отака матиматика. І покинули країну самий важливий генофонд України майбутнього-жінки та їх діти! Тому ці вихваляння цифрами втрат московитів таке собі, коли не кажуть скільки ми втратили можливо незворотньо і тут розклад у рази! не на нашу користь.
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12.06.2025 10:09 Ответить
 
 