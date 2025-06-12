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Новини Знищення російських окупантів Втрати ворога
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Мільйон, який міг знищити нас, але знищили - ми, - Генштаб про втрати окупантів від початку широкомасштабного вторгнення

рф,втрати

Мільйон окупантів – мільйон наших кроків до справедливого миру

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

"Загальні втрати російських окупаційних військ в особовому складі із початку широкомасштабного вторгнення сягнули мільйона - вбитими і пораненими.

Один мільйон. Із них – понад 628 тисяч за останні півтора року.

Мільйон. Світ має знати і пам’ятати, що українці стримують ворожу орду в рази більшу за себе.

На мільйон осіб зменшився наступальний потенціал ворожого війська.

Мільйон, який міг знищити нас, але знищили - ми.

Таку ціну платить ворог за розв’язання в Україні кривавої війни.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Втрати РФ від початку війни перевищили 1 мільйон військових! Становлять близько 1 000 340 осіб (+1140 за добу), 10 933 танки, 29 063 артсистеми, 22 786 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Агресор увесь час лякав світ російським чоботом. Сьогодні сотні тисяч цих "чобіт" гниють і проростають травою по всій Україні: в Рудому лісі під Чорнобилем, у водах Дніпра біля Антонівського мосту, на териконах Донбасу, на Харківщині. Деякі з них – на дні Чорного моря, де затонув крейсер "Москва".

Цей мільйон знешкоджених окупантів – наша відповідь. Наша пам’ять за Бучу, Ірпінь, Куп’янськ, Херсон... Про розбомблений пологовий у Маріуполі та зруйнований російською ракетою Охматдит у Києві. Про сльози дітей, розстріляних цивільних, зруйновані домівки. Про кожен злочин цієї терористичної держави.

Це – пам’ять про наших полеглих побратимів і посестер. Про кожного і кожну, хто став до бою за свою землю й віддав за неї життя. Пам’ятаймо!

Вдячність кожному солдату, матросу, сержанту, офіцеру й генералу. Вдячність за стійкість у боротьбі, за вірність присязі, за професіоналізм і за віру в перемогу.

Кожен знищений окупант – це наш крок до справедливого миру. Сьогодні ми зробили понад мільйон таких кроків. Боротьба триває. Слава Україні!", - наголосили в Генштабі ЗСУ.

Читайте: Сибіга про 1 млн втрат РФ у війні: Вони є даремними, стратегічної мети Росія не досягла

Автор: 

армія рф (17876) Генштаб ЗС (6799) втрати (4455)


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Топ коментарі
+11
символічно
на день ********** - лям забаранених **********
Вічна Слава Воїнам ЗСУ!
Слава Україні!
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12.06.2025 09:26 Відповісти
+10
Низький уклін та Памятаймо, про наших ЗАХИСНИКІВ, від сруськай зарази з московії!
Слава Україні!
Українців стали на захист України, незважаючи на те, що натворили оті особи із зеленським, з урядового кварталу, та ВРУ з моноШоблою з 2019 року!
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12.06.2025 09:24 Відповісти
+6
Лям хороших москалів. С днюхой ху...лостан !!!!!!!!!!!!!
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12.06.2025 09:29 Відповісти
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Низький уклін та Памятаймо, про наших ЗАХИСНИКІВ, від сруськай зарази з московії!
Слава Україні!
Українців стали на захист України, незважаючи на те, що натворили оті особи із зеленським, з урядового кварталу, та ВРУ з моноШоблою з 2019 року!
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12.06.2025 09:24 Відповісти
Якщо б не було спротиву, то цього мільйона було б достатньо для того, щоб взяти під контроль Україну
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12.06.2025 09:25 Відповісти
символічно
на день ********** - лям забаранених **********
Вічна Слава Воїнам ЗСУ!
Слава Україні!
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12.06.2025 09:26 Відповісти
Лям хороших москалів. С днюхой ху...лостан !!!!!!!!!!!!!
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12.06.2025 09:29 Відповісти
Лям хороших ДОХЛИХ МОСКАЛІВ
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12.06.2025 10:02 Відповісти
Слава захисникам України та смерть москалям!
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12.06.2025 09:29 Відповісти
Є ще 25 моб.резерву. Путін оголосив вчора збільшення сухопутних військ. Це його стратегія перемоги. А яка наша?
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12.06.2025 09:30 Відповісти
а сам як гадаєш, яка наша?
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12.06.2025 09:35 Відповісти
Мені от тоже цікаво - що ці дописувачі, які долдонять про "вєлікую расєю что можєт ваєвать вєчно", шо вони пропонують?
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12.06.2025 09:40 Відповісти
а що вони можуть запропонувати? пірігавори, наївно думаючи, що кацапи їх пожаліють і не відправлять потім в Магадан чи Ухту у шахтах працювати. і це в кращому випадку. в гіршому, то до тої Ухти вони можуть і не доїхати.
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12.06.2025 09:47 Відповісти
Подарунок на день сосії
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12.06.2025 09:37 Відповісти
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12.06.2025 09:39 Відповісти
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12.06.2025 09:39 Відповісти
Армія вторгнення 2022 року була близько 200000, ми вже накосили 5 таких армій.
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12.06.2025 09:48 Відповісти
Слава Україні , Смерть москалям,
СЛАВА НАЦІЇ, ГЕРОЯМ СЛАВА !!!
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12.06.2025 10:03 Відповісти
Та мінус на поки що ~10млн або 25% населення країни біженців з яких 70% не повернутся вже ніколи по об'єктивним причинам від безперспективності майбутнього до втрати житла -отака матиматика. І покинули країну самий важливий генофонд України майбутнього-жінки та їх діти! Тому ці вихваляння цифрами втрат московитів таке собі, коли не кажуть скільки ми втратили можливо незворотньо і тут розклад у рази! не на нашу користь.
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12.06.2025 10:09 Відповісти
 
 