Мільйон, який міг знищити нас, але знищили - ми, - Генштаб про втрати окупантів від початку широкомасштабного вторгнення
Мільйон окупантів – мільйон наших кроків до справедливого миру
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.
"Загальні втрати російських окупаційних військ в особовому складі із початку широкомасштабного вторгнення сягнули мільйона - вбитими і пораненими.
Один мільйон. Із них – понад 628 тисяч за останні півтора року.
Мільйон. Світ має знати і пам’ятати, що українці стримують ворожу орду в рази більшу за себе.
На мільйон осіб зменшився наступальний потенціал ворожого війська.
Мільйон, який міг знищити нас, але знищили - ми.
Таку ціну платить ворог за розв’язання в Україні кривавої війни.
Агресор увесь час лякав світ російським чоботом. Сьогодні сотні тисяч цих "чобіт" гниють і проростають травою по всій Україні: в Рудому лісі під Чорнобилем, у водах Дніпра біля Антонівського мосту, на териконах Донбасу, на Харківщині. Деякі з них – на дні Чорного моря, де затонув крейсер "Москва".
Цей мільйон знешкоджених окупантів – наша відповідь. Наша пам’ять за Бучу, Ірпінь, Куп’янськ, Херсон... Про розбомблений пологовий у Маріуполі та зруйнований російською ракетою Охматдит у Києві. Про сльози дітей, розстріляних цивільних, зруйновані домівки. Про кожен злочин цієї терористичної держави.
Це – пам’ять про наших полеглих побратимів і посестер. Про кожного і кожну, хто став до бою за свою землю й віддав за неї життя. Пам’ятаймо!
Вдячність кожному солдату, матросу, сержанту, офіцеру й генералу. Вдячність за стійкість у боротьбі, за вірність присязі, за професіоналізм і за віру в перемогу.
Кожен знищений окупант – це наш крок до справедливого миру. Сьогодні ми зробили понад мільйон таких кроків. Боротьба триває. Слава Україні!", - наголосили в Генштабі ЗСУ.
Будь ласка, зачекайте...
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на день ********** - лям забаранених **********
Вічна Слава Воїнам ЗСУ!
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СЛАВА НАЦІЇ, ГЕРОЯМ СЛАВА !!!