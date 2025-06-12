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Российский дрон атаковал гражданскую инфраструктуру на Сумщине: ранены две женщины
Днем 12 июня российский дрон атаковал гражданскую инфраструктуру в Николаевской громаде Сумского района. Ранены две женщины.
Об этом сообщил глава ОВА Олег Григоров, информирует Цензор.НЕТ.
Пострадали две женщины - 88 и 57 лет. Обе получили осколочные ранения.
Сейчас продолжается их госпитализация.
"Враг снова бьет по мирным. Под огнем россиян - женщины, пожилые люди, гражданские. Это очередное преступление против человечности, которое не имеет никакого оправдания. Пострадавшим скорейшего выздоровления", - добавил он.
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Четверг, 12 июня 2025,