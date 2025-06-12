РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12079 посетителей онлайн
Новости Обстрелы Сумщины
214 1

Российский дрон атаковал гражданскую инфраструктуру на Сумщине: ранены две женщины

Оккупанты атаковали Николаевскую общину в Сумской области 12 июня

Днем 12 июня российский дрон атаковал гражданскую инфраструктуру в Николаевской громаде Сумского района. Ранены две женщины.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Григоров, информирует Цензор.НЕТ.

Пострадали две женщины - 88 и 57 лет. Обе получили осколочные ранения.

Сейчас продолжается их госпитализация.

"Враг снова бьет по мирным. Под огнем россиян - женщины, пожилые люди, гражданские. Это очередное преступление против человечности, которое не имеет никакого оправдания. Пострадавшим скорейшего выздоровления", - добавил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россияне ударили FPV-дроном по гражданскому авто на Сумщине. Ранен мужчина

Автор: 

обстрел (27961) Сумская область (3345) Сумский район (276) война в Украине (4773)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Рубио поздравил россиян с днем РФ: "США поддерживают ваши устремления к светлому будущему"

Четверг, 12 июня 2025,
показать весь комментарий
12.06.2025 19:08 Ответить
 
 