Российский дрон атаковал гражданскую инфраструктуру на Сумщине: ранены две женщины

Днем 12 июня российский дрон атаковал гражданскую инфраструктуру в Николаевской громаде Сумского района. Ранены две женщины.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Григоров, информирует Цензор.НЕТ.

Пострадали две женщины - 88 и 57 лет. Обе получили осколочные ранения.

Сейчас продолжается их госпитализация.

"Враг снова бьет по мирным. Под огнем россиян - женщины, пожилые люди, гражданские. Это очередное преступление против человечности, которое не имеет никакого оправдания. Пострадавшим скорейшего выздоровления", - добавил он.

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