Російський дрон атакував цивільну інфраструктуру на Сумщині: поранені дві жінки

Вдень 12 червня російський дрон атакував цивільну інфраструктуру в Миколаївській громаді Сумського району. Поранені дві жінки.

Про це повідомив голова ОВА Олег Григоров, інформує Цензор.НЕТ.

Постраждали дві жінки – 88 та 57 років. Обидві дістали осколкових поранень.

Наразі триває їх госпіталізація.

"Ворог знову б’є по мирних. Під вогнем росіян – жінки, літні люди, цивільні. Це черговий злочин проти людяності, який не має жодного виправдання. Постраждалим якнайшвидшого одужання", - додав він.

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