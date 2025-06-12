УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13236 відвідувачів онлайн
Новини Обстріли Сумщини
255 1

Російський дрон атакував цивільну інфраструктуру на Сумщині: поранені дві жінки

Окупанти атакували Миколаївську громаду на Сумщині 12 червня

Вдень 12 червня російський дрон атакував цивільну інфраструктуру в Миколаївській громаді Сумського району. Поранені дві жінки.

Про це повідомив голова ОВА Олег Григоров, інформує Цензор.НЕТ.

Постраждали дві жінки – 88 та 57 років. Обидві дістали осколкових поранень.

Наразі триває їх госпіталізація.

"Ворог знову б’є по мирних. Під вогнем росіян – жінки, літні люди, цивільні. Це черговий злочин проти людяності, який не має жодного виправдання. Постраждалим якнайшвидшого одужання", - додав він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росіяни вдарили FPV-дроном по цивільному авто на Сумщині. Поранено чоловіка

Автор: 

обстріл (29293) Сумська область (3898) Сумський район (279) війна в Україні (4808)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Рубио поздравил россиян с днем РФ: "США поддерживают ваши устремления к светлому будущему"

Четверг, 12 июня 2025,
показати весь коментар
12.06.2025 19:08 Відповісти
 
 