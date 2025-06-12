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Новости Обстрелы Запорожской области
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Один человек ранен вследствие российского обстрела Новогригоровки (обновлено)

вибух

12 июня россияне нанесли по Новогригорьевке по меньшей мере четыре авиаудара.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

Он отметил, что возник пожар. По предварительным данным, пострадал один человек.

Обновление

Впоследствии Федоров сообщил, что вследствие удара погиб 60-летний мужчина.

"Двое мужчин 65 и 62 лет и 58-летняя женщина доставлены в больницу. Медики оказывают всю необходимую помощь", - написал он.

Читайте: Рашисты ударили fpv-дроном по Приморскому на Запорожье: ранен мужчина, сгорел дом. ФОТО

Автор: 

обстрел (27972) Запорожская область (3215) Пологовский район (71) Новогригоровка (1) война в Украине (4773)


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12.06.2025 21:36 Ответить
 
 