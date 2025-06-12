Один человек ранен вследствие российского обстрела Новогригоровки (обновлено)

12 июня россияне нанесли по Новогригорьевке по меньшей мере четыре авиаудара.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

Он отметил, что возник пожар. По предварительным данным, пострадал один человек.

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Впоследствии Федоров сообщил, что вследствие удара погиб 60-летний мужчина.

"Двое мужчин 65 и 62 лет и 58-летняя женщина доставлены в больницу. Медики оказывают всю необходимую помощь", - написал он.

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