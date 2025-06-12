Одна людина загинула, ще три поранені внаслідок російського обстрілу Новогригорівки (оновлено)

12 червня росіяни завдали по Новогригорівці щонайменше чотири авіаудари.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що виникла пожежа. За попередніми даними, постраждала одна людина.

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Згодом Федоров повідомив, що внаслідок удару загинув 60-річний чоловік.

"Двоє чоловіків 65 та 62 років і 58-річна жінка доставлені до лікарні. Медики надають усю необхідну допомогу", - написав він.

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