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Новини Обстріли Запорізької області
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Одна людина загинула, ще три поранені внаслідок російського обстрілу Новогригорівки (оновлено)

вибух

12 червня росіяни завдали по Новогригорівці щонайменше чотири авіаудари.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що виникла пожежа. За попередніми даними, постраждала одна людина.

Оновлення

Згодом Федоров повідомив, що внаслідок удару загинув 60-річний чоловік.

"Двоє чоловіків 65 та 62 років і 58-річна жінка доставлені до лікарні. Медики надають усю необхідну допомогу", - написав він.

Читайте: Рашисти вдарили fpv-дроном по Приморському на Запоріжжі: поранено чоловіка, згорів будинок. ФОТО

Автор: 

обстріл (29293) Запорізька область (3746) Пологівський район (71) Новогригорівка (1) війна в Україні (4808)


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12.06.2025 21:36 Відповісти
 
 