Одна людина загинула, ще три поранені внаслідок російського обстрілу Новогригорівки (оновлено)
12 червня росіяни завдали по Новогригорівці щонайменше чотири авіаудари.
Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.
Він зазначив, що виникла пожежа. За попередніми даними, постраждала одна людина.
Оновлення
Згодом Федоров повідомив, що внаслідок удару загинув 60-річний чоловік.
"Двоє чоловіків 65 та 62 років і 58-річна жінка доставлені до лікарні. Медики надають усю необхідну допомогу", - написав він.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Олександр Іванович Паламарчук
показати весь коментар12.06.2025 21:36 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль