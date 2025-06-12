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Новости Венгрия блокирует санкции против РФ Санкции ЕС против России
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Венгрия и Словакия выступят против отказа ЕС от российских энергоресурсов, - Сийярто

сійярто

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна, а также Словакия будут против предложений Еврокомиссии по полному отказу от российских энергоносителей.

Об этом он сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

По словам Сийярто, в понедельник в Люксембурге будет большая битва. "Предложение Фон дер Ляйен-Зеленского, которое хочет заставить нас не покупать природный газ, нефть и ядерное топливо у России, будет на повестке дня Совета министров энергетики", - заявил он.

По мнению венгерского министра, Брюссель хочет поддержать Украину, увеличив расходы на проживание венгерских семей.

"Сегодня обсудили наши позиции по телефону с моим словацким коллегой Юраем Бланаром и договорились, что мы не можем принять такое грубое нарушение нашего суверенитета. Формирование национальной энергетической политики - дело суверенитета, и никто извне не может вмешиваться в это", - отметил Сийярто.

"Ни ради Брюсселя, ни Киева мы не готовы обменять имеющиеся источники энергии на более дорогие и более опасные! В понедельник в Люксембурге защитим венгерские семьи от платы в два-три раза больше чем раньше из-за шантажа президента Зеленского!" - заявил венгерский министр.

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Автор: 

Венгрия (2007) санкции (11491) Словакия (995) Сийярто Петер (329)


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Топ комментарии
+11
**** в мене на цих ******** і фіцояіцових вже рвотний рефлекс з'явився.
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12.06.2025 20:45 Ответить
+4
П
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12.06.2025 20:42 Ответить
+4
Так в ЕС тотальная безнаказанность. Хвост может вертеть собакой.
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12.06.2025 20:48 Ответить
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П
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12.06.2025 20:42 Ответить
ти коли перекриєш навтопровід?
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12.06.2025 20:45 Ответить
ф
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12.06.2025 20:46 Ответить
я можу кисень вам зеленим перекрити. особисто тобі.сили хватить
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12.06.2025 20:49 Ответить
тобто нафтопровід ******* тебе влаштовує. ага. зрозумів, твою 3.14дарську позицію
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12.06.2025 20:52 Ответить
ну це ж ти зі своїм зе захотіли. чи це не так? ви ж з кацапами заодно. видно ви братушки!
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12.06.2025 20:54 Ответить
І
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12.06.2025 20:46 Ответить
Д
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12.06.2025 20:48 Ответить
А
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12.06.2025 20:52 Ответить
Р
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12.06.2025 20:53 Ответить
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12.06.2025 20:55 Ответить
С
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12.06.2025 20:59 Ответить
И
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12.06.2025 21:00 Ответить
**** в мене на цих ******** і фіцояіцових вже рвотний рефлекс з'явився.
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12.06.2025 20:45 Ответить
Глянь по карті, де там йде труба...
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12.06.2025 20:47 Ответить
Коли відмовляться - ******* "морду ліца"
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12.06.2025 20:47 Ответить
Так в ЕС тотальная безнаказанность. Хвост может вертеть собакой.
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12.06.2025 20:48 Ответить
Україна качає тож чого мають відмовлятись?
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12.06.2025 20:48 Ответить
А в чому власне новина?
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12.06.2025 20:49 Ответить
Не сусіди, а кровопивці
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12.06.2025 20:50 Ответить
По моєму цей союз Євро пора міняти устав, а то метод примирення і 100% голосів не проходить. Де 3 , а один протів ,- На виход.
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12.06.2025 20:55 Ответить
Це ж з Словаччини приїздив якийсь хрін до найвеличнішого? Невже домовились про те, що ударів по трубах (нафтових чи газових) від України по території московії не буде?
Нє! Дєрьмак ЗА це обома руками/ногами/рогами і членом , але що від того Україні, окрім приниження та спонсорування окупантів? Судячи з цієї заяви: "Ні заради Брюсселя, ні Києва ми не готові обміняти наявні джерела енергії на дорожчі та більш небезпечні!" (Джерело: https://censor.net/ua/n3557614) вони так само працюють лише на свою кишеню, як і найвеличніший офіс з його 5-6 менеджерамию...
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12.06.2025 21:42 Ответить
 
 