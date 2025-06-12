Венгрия и Словакия выступят против отказа ЕС от российских энергоресурсов, - Сийярто
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна, а также Словакия будут против предложений Еврокомиссии по полному отказу от российских энергоносителей.
Об этом он сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.
По словам Сийярто, в понедельник в Люксембурге будет большая битва. "Предложение Фон дер Ляйен-Зеленского, которое хочет заставить нас не покупать природный газ, нефть и ядерное топливо у России, будет на повестке дня Совета министров энергетики", - заявил он.
По мнению венгерского министра, Брюссель хочет поддержать Украину, увеличив расходы на проживание венгерских семей.
"Сегодня обсудили наши позиции по телефону с моим словацким коллегой Юраем Бланаром и договорились, что мы не можем принять такое грубое нарушение нашего суверенитета. Формирование национальной энергетической политики - дело суверенитета, и никто извне не может вмешиваться в это", - отметил Сийярто.
"Ни ради Брюсселя, ни Киева мы не готовы обменять имеющиеся источники энергии на более дорогие и более опасные! В понедельник в Люксембурге защитим венгерские семьи от платы в два-три раза больше чем раньше из-за шантажа президента Зеленского!" - заявил венгерский министр.
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Нє! Дєрьмак ЗА це обома руками/ногами/рогами і членом , але що від того Україні, окрім приниження та спонсорування окупантів? Судячи з цієї заяви: "Ні заради Брюсселя, ні Києва ми не готові обміняти наявні джерела енергії на дорожчі та більш небезпечні!" (Джерело: https://censor.net/ua/n3557614) вони так само працюють лише на свою кишеню, як і найвеличніший офіс з його 5-6 менеджерамию...