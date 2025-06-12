Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна, а также Словакия будут против предложений Еврокомиссии по полному отказу от российских энергоносителей.

Об этом он сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

По словам Сийярто, в понедельник в Люксембурге будет большая битва. "Предложение Фон дер Ляйен-Зеленского, которое хочет заставить нас не покупать природный газ, нефть и ядерное топливо у России, будет на повестке дня Совета министров энергетики", - заявил он.

По мнению венгерского министра, Брюссель хочет поддержать Украину, увеличив расходы на проживание венгерских семей.

"Сегодня обсудили наши позиции по телефону с моим словацким коллегой Юраем Бланаром и договорились, что мы не можем принять такое грубое нарушение нашего суверенитета. Формирование национальной энергетической политики - дело суверенитета, и никто извне не может вмешиваться в это", - отметил Сийярто.

"Ни ради Брюсселя, ни Киева мы не готовы обменять имеющиеся источники энергии на более дорогие и более опасные! В понедельник в Люксембурге защитим венгерские семьи от платы в два-три раза больше чем раньше из-за шантажа президента Зеленского!" - заявил венгерский министр.

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