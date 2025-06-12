Угорщина і Словаччина виступлять проти відмови ЄС від російських енергоресурсів, - Сійярто

Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що його країна, а також Словаччина будуть проти пропозицій Єврокомісії щодо повної відмови від російських енергоносіїв.

Про це він повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

За словами Сійярто, у понеділок в Люксембурзі буде велика битва. "Пропозиція Фон дер Ляєн-Зеленського, яка хоче змусити нас не купувати природний газ, нафту та ядерне паливо у Росії, буде на порядку денному Ради міністрів енергетики", – заявив він..

На думку угорського міністра, Брюссель хоче підтримати Україну, збільшивши витрати на проживання угорських сімей.

"Сьогодні обговорили наші позиції по телефону з моїм словацьким колегою Юраєм Бланаром і домовилися, що ми не можемо прийняти таке грубе порушення нашого суверенітету. Формування національної енергетичної політики – справа суверенітету, і ніхто ззовні не може втручатися в це", – зазначив Сійярто.

"Ні заради Брюсселя, ні Києва ми не готові обміняти наявні джерела енергії на дорожчі та більш небезпечні! У понеділок в Люксембурзі захистимо угорські родини від плати в два-три рази більше ніж раніше через шантаж президента Зеленського!" – заявив угорський міністр.

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