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Новини Угорщина блокує санкції проти РФ Санкції ЄС проти Росії
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Угорщина і Словаччина виступлять проти відмови ЄС від російських енергоресурсів, - Сійярто

сійярто

Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що його країна, а також Словаччина будуть проти пропозицій Єврокомісії щодо повної відмови від російських енергоносіїв.

Про це він повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

За словами Сійярто, у понеділок в Люксембурзі буде велика битва. "Пропозиція Фон дер Ляєн-Зеленського, яка хоче змусити нас не купувати природний газ, нафту та ядерне паливо у Росії, буде на порядку денному Ради міністрів енергетики", – заявив він..

На думку угорського міністра, Брюссель хоче підтримати Україну, збільшивши витрати на проживання угорських сімей.

"Сьогодні обговорили наші позиції по телефону з моїм словацьким колегою Юраєм Бланаром і домовилися, що ми не можемо прийняти таке грубе порушення нашого суверенітету. Формування національної енергетичної політики – справа суверенітету, і ніхто ззовні не може втручатися в це", – зазначив Сійярто.

"Ні заради Брюсселя, ні Києва ми не готові обміняти наявні джерела енергії на дорожчі та більш небезпечні! У понеділок в Люксембурзі захистимо угорські родини від плати в два-три рази більше ніж раніше через шантаж президента Зеленського!" – заявив угорський міністр.

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Автор: 

Угорщина (2342) санкції (12153) Словаччина (1119) Сійярто Петер (362)


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Топ коментарі
+11
**** в мене на цих ******** і фіцояіцових вже рвотний рефлекс з'явився.
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12.06.2025 20:45 Відповісти
+4
П
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12.06.2025 20:42 Відповісти
+4
Так в ЕС тотальная безнаказанность. Хвост может вертеть собакой.
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12.06.2025 20:48 Відповісти
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П
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12.06.2025 20:42 Відповісти
ти коли перекриєш навтопровід?
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12.06.2025 20:45 Відповісти
ф
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12.06.2025 20:46 Відповісти
я можу кисень вам зеленим перекрити. особисто тобі.сили хватить
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12.06.2025 20:49 Відповісти
тобто нафтопровід ******* тебе влаштовує. ага. зрозумів, твою 3.14дарську позицію
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12.06.2025 20:52 Відповісти
ну це ж ти зі своїм зе захотіли. чи це не так? ви ж з кацапами заодно. видно ви братушки!
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12.06.2025 20:54 Відповісти
І
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12.06.2025 20:46 Відповісти
Д
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12.06.2025 20:48 Відповісти
А
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12.06.2025 20:52 Відповісти
Р
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12.06.2025 20:53 Відповісти
А
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12.06.2025 20:55 Відповісти
С
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12.06.2025 20:59 Відповісти
И
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12.06.2025 21:00 Відповісти
**** в мене на цих ******** і фіцояіцових вже рвотний рефлекс з'явився.
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12.06.2025 20:45 Відповісти
Глянь по карті, де там йде труба...
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12.06.2025 20:47 Відповісти
Коли відмовляться - ******* "морду ліца"
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12.06.2025 20:47 Відповісти
Так в ЕС тотальная безнаказанность. Хвост может вертеть собакой.
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12.06.2025 20:48 Відповісти
Україна качає тож чого мають відмовлятись?
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12.06.2025 20:48 Відповісти
А в чому власне новина?
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12.06.2025 20:49 Відповісти
Не сусіди, а кровопивці
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12.06.2025 20:50 Відповісти
По моєму цей союз Євро пора міняти устав, а то метод примирення і 100% голосів не проходить. Де 3 , а один протів ,- На виход.
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12.06.2025 20:55 Відповісти
Це ж з Словаччини приїздив якийсь хрін до найвеличнішого? Невже домовились про те, що ударів по трубах (нафтових чи газових) від України по території московії не буде?
Нє! Дєрьмак ЗА це обома руками/ногами/рогами і членом , але що від того Україні, окрім приниження та спонсорування окупантів? Судячи з цієї заяви: "Ні заради Брюсселя, ні Києва ми не готові обміняти наявні джерела енергії на дорожчі та більш небезпечні!" (Джерело: https://censor.net/ua/n3557614) вони так само працюють лише на свою кишеню, як і найвеличніший офіс з його 5-6 менеджерамию...
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12.06.2025 21:42 Відповісти
Треба давно вже перекрити і пішли всі НХ
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12.06.2025 22:51 Відповісти
 
 