На Покровском направлении зафиксированы 44 боевых столкновения, уничтожены 169 оккупантов, - Генштаб

С начала этих суток, по состоянию на 22:00, на фронте произошло 168 боевых столкновений.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

Российские захватчики нанесли 62 авиационных удара, сбросив 92 управляемые авиационные бомбы. Кроме этого, привлекли для поражения 863 дроны-камикадзе и осуществили 3536 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам.

Боевые действия на Харьковщине

На Харьковском направлении с начала суток враг наступательных действий не проводил.

На Купянском направлении агрессор атаковал в направлениях Песчаного и Новоплатоновки - украинские защитники остановили восемь вражеских попыток продвинуться вперед, еще одно боестолкновение продолжается до сих пор.

Боевые действия на Донетчине

На Лиманском направлении российские захватчики 17 раз атаковали позиции Сил обороны в районах населенных пунктов Надежда, Новый Мир, Ямполовка, Торское и в направлении населенного пункта Шандриголовое. Шесть боестолкновений не утихают.

На Северском направлении наши защитники от разили три штурма оккупационных войск в районах Серебрянки и Верхнекаменского.

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На Краматорском направлении враг шесть раз штурмовал позиции наших защитников в направлении Белой Горы. Силы обороны отразили пять атак захватчиков, одна продолжается до сих пор.

20 раз россияне штурмовали позиции украинских подразделений на Торецком направлении - вблизи населенных пунктов Дилиевка, Торецк, Щербиновка, Романовка и в направлении населенных пунктов Русин Яр, Александро-Калиново и Яблоновка. Три боестолкновения еще не завершились.

На Покровском направлении с начала этих суток противник атаковал в районах населенных пунктов Миролюбовка, Андреевка, Лисовка, Малиновка, Мирное, Елизаветовка, Луч, Удачное, Новосергиевка, Ореховое и в направлениях Алексеевки, Полтавки и Муравки. Наши защитники остановили 38 штурмовых действий противника, еще шесть боестолкновений продолжаются. Авиаударам подвергся населенный пункт Казацкое. Сегодня на этом направлении, по предварительным данным, было обезврежено 169 оккупантов, из них 107 - безвозвратно. Украинские воины уничтожили одну радиолокационную станцию, восемь беспилотных летательных аппаратов, пять автомобилей, четыре мотоцикла, терминал спутниковой связи, а также три орудия и миномет противника.

На Новопавловском направлении враг 28 раз пытался прорвать оборону наших защитников в районах населенных пунктов Веселое, Богатырь, Скудное, Днепроэнергия, Федоровка, Новоселка, Вольное Поле, Новый Комар, Шевченко и в сторону населенных пунктов Мирное, Запорожье, Комар. Сейчас продолжаются семь боестолкновений. Авиаударам подверглись Приютное, Новополье и Ольговское.

Боевые действия на юге

На Гуляйпольском направлении враг проводил одно наступательное действие вблизи населенного пункта Малиновка, кроме того, нанес авиационные удары по районам Новозлатополя, Гуляйполя, Приморского, Белогорья и Чумацкого.

На Ореховском направлении враг проводил три наступательные действия в районе Новоандреевки и в сторону Павловки. Украинские подразделения отразили все атаки. Противник нанес авиаудары по населенным пунктам Верхняя Криница и Каменское.

На Приднепровском направлении враг один раз атаковал в сторону позиций наших защитников, успеха не имел. В то же время противник нанес авиаудар по Львово.

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Боевые действия на Курском направлении

На Курском направлении с начала суток произошло 22 атаки противника, три из которых продолжаются до сих пор. Также враг нанес 16 авиаударов, сбросив при этом 33 управляемые авиационные бомбы, осуществил 158 артиллерийских обстрелов, в том числе три - из реактивных систем залпового огня.