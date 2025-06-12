На Покровському напрямку зафіксовано 44 боєзіткнення, знешкоджено 169 окупантів, - Генштаб

Від початку цієї доби, станом на 22:00, на фронті відбулося 168 бойових зіткнень.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на зведення Генштабу ЗСУ.

Російські загарбники завдали 62 авіаційних ударів, скинувши 92 керовані авіаційні бомби. Крім цього, залучили для ураження 863 дрони-камікадзе та здійснили 3536 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

Бойові дії на Харківщині

На Харківському напрямку від початку доби ворог наступальних дій не проводив.

На Куп’янському напрямку агресор атакував у напрямках Піщаного та Новоплатонівки — українські захисники зупинили вісім ворожих спроб просунутися вперед, ще одне боєзіткнення триває до цього часу.

Бойові дії на Донбасі

На Лиманському напрямку російські загарбники 17 разів атакували позиції Сил оборони у районах населених пунктів Надія, Новий Мир, Ямполівка, Торське та в напрямку населеного пункту Шандриголове. Шість боєзіткнень не вщухають.

На Сіверському напрямку наші захисники відбили три штурми окупаційних військ у районах Серебрянки та Верхньокам’янського.

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На Краматорському напрямку ворог шість разів штурмував позиції наших захисників у напрямку Білої Гори. Сили оборони відбили п’ять атак загарбників, одна триває до цього часу.

20 разів росіяни штурмували позиції українських підрозділів на Торецькому напрямку — поблизу населених пунктів Диліївка, Торецьк, Щербинівка, Романівка та в напрямку населених пунктів Русин Яр, Олександро-Калинове та Яблунівка. Три боєзіткнення ще не завершилися.

На Покровському напрямку від початку цієї доби противник атакував у районах населених пунктів Миролюбівка, Андріївка, Лисівка, Малинівка, Мирне, Єлизаветівка, Промінь, Удачне, Новосергіївка, Горіхове і в напрямках Олексіївки, Полтавки та Муравки. Наші захисники зупинили 38 штурмових дій противника, ще шість боєзіткнень тривають. Авіаударів зазнав населений пункт Козацьке. Сьогодні на цьому напрямку, за попередніми даними, було знешкоджено 169 окупантів, з них 107 — безповоротно. Українські воїни знищили одну радіолокаційну станцію, вісім безпілотних літальних апаратів, п’ять автомобілів, чотири мотоцикли, термінал супутникового зв’язку, а також три гармати та міномет противника.

На Новопавлівському напрямку ворог 28 разів намагався прорвати оборону наших захисників у районах населених пунктів Веселе, Багатир, Скудне, Дніпроенергія, Федорівка, Новосілка, Вільне Поле, Новий Комар, Шевченко та в бік населених пунктів Мирне, Запоріжжя, Комар. Наразі тривають сім боєзіткнень. Авіаударів зазнали Приютне, Новопіль та Ольгівське.

Бойові дії на півдні

На Гуляйпільському напрямку ворог проводив одну наступальну дію поблизу населеного пункту Малинівка, крім того, завдав авіаційних ударів по районах Новозлатополя, Гуляйполя, Приморського, Білогір’я та Чумацького.

На Оріхівському напрямку ворог проводив три наступальні дії в районі Новоандріївки та в бік Павлівки. Українські підрозділи відбили всі атаки. Противник завдав авіаударів по населених пунктах Верхня Криниця та Кам’янське.

На Придніпровському напрямку ворог один раз атакував у бік позицій наших захисників, успіху не мав. Водночас противник завдав авіаудару по Львовому.

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Бойові дії на Курському напрямку

На Курському напрямку з початку доби відбулося 22 атаки противника, три з яких тривають дотепер. Також ворог завдав 16 авіаударів, скинувши при цьому 33 керовані авіаційні бомби, здійснив 158 артилерійських обстрілів, зокрема три – із реактивних систем залпового вогню.