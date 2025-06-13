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Новости Уничтожение российской техники Уничтожение российских оккупантов
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Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 001 560 человек (+1220 за сутки), 10 934 танка, 29 105 артсистем, 22 791 боевая бронированная машина. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 1 001 560 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 13.06.25 ориентировочно составляют:

личного состава - около 1001560 (+1220) человек,

танков - 10934 (+1) ед,

боевых бронированных машин - 22791 (+5) ед,

артиллерийских систем - 29105 (+42) ед,

РСЗО - 1416 (+3) ед,

средства ППО - 1184 (+0) ед,

самолетов - 416 (+0) ед,

вертолетов - 337 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 40507 (+72),

крылатые ракеты - 3337 (+0),

корабли /катера - 28 (+0) ед,

подводные лодки - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 51821 (+106) ед,

специальная техника - 3914 (+0).

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Потери врага 12 июня

Автор: 

армия РФ (19738) Генштаб ВС (6503) ликвидация (3716) уничтожение (7295)


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Топ комментарии
+10
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
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13.06.2025 07:58 Ответить
+8
Після першого міліону русня вирішила "Згорів сарай - гори і хата", тому стільки свинособак кинули на штурми без броні?
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13.06.2025 07:51 Ответить
+7
Минув 4132 день москальсько-української війни.
157! одиниць знищеної техніки та 1220! чумардосів за день.
Броня мінімум, арта та логістика норм.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 001 000 це більше, ніж все населення Архангельської області разом з Ненецьким АО.
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13.06.2025 08:35 Ответить
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Після першого міліону русня вирішила "Згорів сарай - гори і хата", тому стільки свинособак кинули на штурми без броні?
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13.06.2025 07:51 Ответить
Танки грошей коштують,а вати баби народять
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13.06.2025 08:02 Ответить
Дійсно в москаликів проблеми з металобрухтом,зривають план постачання !!))
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13.06.2025 08:07 Ответить
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
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13.06.2025 07:58 Ответить
Утилізація моськовського лайна триває !! Слава ЗСУ !!))
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13.06.2025 08:04 Ответить
Минув 4132 день москальсько-української війни.
157! одиниць знищеної техніки та 1220! чумардосів за день.
Броня мінімум, арта та логістика норм.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 001 000 це більше, ніж все населення Архангельської області разом з Ненецьким АО.
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13.06.2025 08:35 Ответить
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13.06.2025 08:40 Ответить
Для таких випадків навіть малеча (і російська, і українська!) створила дитячу лічилку: рос.- "мы считаем-таем-таем; укр.: ми рахуєм-...-...."
Курям на сміх.
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13.06.2025 08:44 Ответить
Ти часом не "Коля підрахуй"
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13.06.2025 08:47 Ответить
Полізло м'ясо. Танки такими темпами в червні до чергової тисячі не доповзуть. "На десерт", поставка зброї іраном в кацапію під великим питанням.
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13.06.2025 08:44 Ответить
так Иран, вроде, при Пезешкиане перекрыл поставку дронов и ракет оркам...
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13.06.2025 08:48 Ответить
скоро у арты юбилейчик вырисовывается
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13.06.2025 08:45 Ответить
Скоро, хотілося б до кінця місяця але це навряд чи, бо після весняного намолоту арта почала сильно просідать. Буде добре і це цілком можливо, вийти на тисячу стволів за місяць (на сьогодні 578)
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13.06.2025 09:08 Ответить
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13.06.2025 09:19 Ответить
Ага! Об свои танки, самолёты и НПЗ.
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13.06.2025 09:49 Ответить
 
 