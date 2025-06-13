Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 001 560 человек (+1220 за сутки), 10 934 танка, 29 105 артсистем, 22 791 боевая бронированная машина. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 1 001 560 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 13.06.25 ориентировочно составляют:

личного состава - около 1001560 (+1220) человек,

танков - 10934 (+1) ед,

боевых бронированных машин - 22791 (+5) ед,

артиллерийских систем - 29105 (+42) ед,

РСЗО - 1416 (+3) ед,

средства ППО - 1184 (+0) ед,

самолетов - 416 (+0) ед,

вертолетов - 337 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 40507 (+72),

крылатые ракеты - 3337 (+0),

корабли /катера - 28 (+0) ед,

подводные лодки - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 51821 (+106) ед,

специальная техника - 3914 (+0).

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