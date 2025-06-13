Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 001 560 человек (+1220 за сутки), 10 934 танка, 29 105 артсистем, 22 791 боевая бронированная машина. ИНФОГРАФИКА
Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 1 001 560 российских захватчиков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 13.06.25 ориентировочно составляют:
личного состава - около 1001560 (+1220) человек,
танков - 10934 (+1) ед,
боевых бронированных машин - 22791 (+5) ед,
артиллерийских систем - 29105 (+42) ед,
РСЗО - 1416 (+3) ед,
средства ППО - 1184 (+0) ед,
самолетов - 416 (+0) ед,
вертолетов - 337 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня - 40507 (+72),
крылатые ракеты - 3337 (+0),
корабли /катера - 28 (+0) ед,
подводные лодки - 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 51821 (+106) ед,
специальная техника - 3914 (+0).
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157! одиниць знищеної техніки та 1220! чумардосів за день.
Броня мінімум, арта та логістика норм.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 1 001 000 це більше, ніж все населення Архангельської області разом з Ненецьким АО.
Курям на сміх.