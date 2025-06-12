Бойцы спецподразделения Kraken рассказали, кем был миллионный ликвидированный оккупант: морской пехотинец из Камчатки

11 июня 2025 года воины из подразделения активных действий Главного управления разведки Минобороны Украины "Kraken" доложили об уничтожении символического миллионного оккупанта и назвали его имя.

Об этом сообщили в ГУР, передает Цензор.НЕТ.

Ликвидированным российским оккупантом оказался Сергей Машаненков, 1978 года рождения. Он -- уроженец Камчатского края РФ, военнослужащий Тихоокеанской морской пехоты ВС РФ.

"Сегодня вдоль всей линии фронта ликвидировали не одного и не двух захватчиков. Благодаря слаженным действиям всех подразделений Сил безопасности и обороны Украины вражеские потери в Украине стали массовыми и системными", - подчеркнул боец спецподразделения.

Военные разведчики продолжают методично выявлять, находить и уничтожать каждого, кто пришел на нашу землю с оружием, добавили в ГУР.

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Генштаб ВСУ 12 июня сообщил, что Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 1 000 340 российских захватчиков.