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Новости Уничтожение российских оккупантов Потери врага Ликвидация российских окукпантов
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Бойцы спецподразделения Kraken рассказали, кем был миллионный ликвидированный оккупант: морской пехотинец из Камчатки

Бойцы Kraken рассказали, кем был миллионный уничтоженный российский оккупант

11 июня 2025 года воины из подразделения активных действий Главного управления разведки Минобороны Украины "Kraken" доложили об уничтожении символического миллионного оккупанта и назвали его имя.

Об этом сообщили в ГУР, передает Цензор.НЕТ.

Ликвидированным российским оккупантом оказался Сергей Машаненков, 1978 года рождения. Он -- уроженец Камчатского края РФ, военнослужащий Тихоокеанской морской пехоты ВС РФ.

"Сегодня вдоль всей линии фронта ликвидировали не одного и не двух захватчиков. Благодаря слаженным действиям всех подразделений Сил безопасности и обороны Украины вражеские потери в Украине стали массовыми и системными", - подчеркнул боец спецподразделения.

Военные разведчики продолжают методично выявлять, находить и уничтожать каждого, кто пришел на нашу землю с оружием, добавили в ГУР.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Кладбище ликвидированных в Украине оккупантов в российском Владивостоке: "Капец сколько пацанов! Очень быстро и очень много! Смотри вон сколько их". ВИДЕО

Генштаб ВСУ 12 июня сообщил, что Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 1 000 340 российских захватчиков.

Автор: 

армия РФ (19725) ликвидация (3713) ГУР (474)


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Топ комментарии
+5
Как считали-то?
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12.06.2025 18:21 Ответить
+5
Кто хочіт стать "міліанєром".
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12.06.2025 18:27 Ответить
+4
Повезло свинособаке, теперь её все будут знать. А так здох бы от стекломоя на Камчатке.
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12.06.2025 18:24 Ответить
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Как считали-то?
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12.06.2025 18:21 Ответить
раз два і мільон
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12.06.2025 18:24 Ответить
Є якісь сумніви? Перевірте, порахуйте.
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12.06.2025 18:25 Ответить
Вопрос был не о кол-ве, а об имени именно конкретного миллионного "сирожи". Видимо в "лотерею" выиграл
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12.06.2025 19:12 Ответить
Це тільки підтверджені втрати, а так лямчик здохших лишньохромосомих піда.расосіян із самої опущеної та сциклтвої армії у світі був ще задовго до цього, просто біл шість їх знищили у краматоріях ростовської області
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12.06.2025 18:32 Ответить
как же вы кацапы палитесь своим ТО
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12.06.2025 19:07 Ответить
Я украинец. Просто русскоязычный, потому как оба деда и отец были военными.
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12.06.2025 19:10 Ответить
пішком с Камчатки йшов
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12.06.2025 18:23 Ответить
Поздоровлення Сергію машаненкову та його сім'ї з визначною подією.
Це поштишо як нобелівську премію отримати.
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12.06.2025 18:23 Ответить

...ну або в крайньому разі Премію Дарвіна.
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12.06.2025 19:34 Ответить
Повезло свинособаке, теперь её все будут знать. А так здох бы от стекломоя на Камчатке.
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12.06.2025 18:24 Ответить
Увійшов в історію, як Гагарін..
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12.06.2025 18:26 Ответить
Кто хочіт стать "міліанєром".
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12.06.2025 18:27 Ответить
Сєрґєй Машаненко-в...
Черговий викидень з родини українських ренеґатів-яничарів з територій окупованих москалями на далекому сході сибіру.
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12.06.2025 18:30 Ответить
Швидше за все так, багато українців було переселено в ті місця. За роки і призвище трансформувалося.
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12.06.2025 19:16 Ответить
Весточку від кацапа пришлють:

"Как и обещал он наконец-то стал миллионером ☝🏻 правда есть один нюанс."
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12.06.2025 18:31 Ответить
Черговий потомок "МАНКУРТА"...
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12.06.2025 18:32 Ответить
Камчатські морпіхви...
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12.06.2025 18:37 Ответить
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12.06.2025 18:45 Ответить
За аналогією з іншими "російськими" прізвищами, у предків цього хлопа було прізвище Машаненко. Ось вам і символ цієї війни...
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12.06.2025 18:56 Ответить
На жаль...
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12.06.2025 19:17 Ответить
 
 