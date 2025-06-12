Бійці спецпідрозділу Kraken розповіли, ким був мільйонний ліквідований окупант: морський піхотинець із Камчатки

11 червня 2025 року воїни з підрозділу активних дій Головного управління розвідки Міноборони України "Kraken" доповіли про знищення символічного мільйонного окупанта та назвали його імʼя.

Про це повідомили в ГУР, передає Цензор.НЕТ.

Ліквідованим російським окупантом виявився Сергій Машаненков, 1978 року народження. Він –– уродженець Камчатського краю РФ, військовослужбовець Тихоокеанської морської піхоти ЗС РФ.

"Сьогодні вздовж усієї лінії фронту ліквідували не одного і не двох загарбників. Завдяки злагодженим діям всіх підрозділів Сил безпеки й оборони України ворожі втрати в Україні стали масовими та системними", - наголосив боєць спецпідрозділу.

Воєнні розвідники продовжують методично виявляти, знаходити й знищувати кожного, хто прийшов на нашу землю зі зброєю, додали у ГУР.

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Генштаб ЗСУ 12 червня повідомив, що Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 1 000 340 російських загарбників.