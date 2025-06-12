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Новини Знищення російських окупантів Втрати ворога Ліквідація російських окупантів
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Бійці спецпідрозділу Kraken розповіли, ким був мільйонний ліквідований окупант: морський піхотинець із Камчатки

Бійці Kraken розповіли, ким був мільйонний знищений російський окупант

11 червня 2025 року воїни з підрозділу активних дій Головного управління розвідки Міноборони України "Kraken" доповіли про знищення символічного мільйонного окупанта та назвали його імʼя.

Про це повідомили в ГУР, передає Цензор.НЕТ.

Ліквідованим російським окупантом виявився Сергій Машаненков, 1978 року народження. Він –– уродженець Камчатського краю РФ, військовослужбовець Тихоокеанської морської піхоти ЗС РФ.

"Сьогодні вздовж усієї лінії фронту ліквідували не одного і не двох загарбників. Завдяки злагодженим діям всіх підрозділів Сил безпеки й оборони України ворожі втрати в Україні стали масовими та системними", - наголосив боєць спецпідрозділу. 

Воєнні розвідники продовжують методично виявляти, знаходити й знищувати кожного, хто прийшов на нашу землю зі зброєю, додали у ГУР.

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Генштаб ЗСУ 12 червня повідомив, що Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 1 000 340 російських загарбників.

Автор: 

армія рф (17889) ліквідація (4099) ГУР (550)


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Топ коментарі
+6
Как считали-то?
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12.06.2025 18:21 Відповісти
+5
Кто хочіт стать "міліанєром".
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12.06.2025 18:27 Відповісти
+4
Повезло свинособаке, теперь её все будут знать. А так здох бы от стекломоя на Камчатке.
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12.06.2025 18:24 Відповісти
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12.06.2025 18:21 Відповісти
раз два і мільон
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12.06.2025 18:24 Відповісти
Є якісь сумніви? Перевірте, порахуйте.
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12.06.2025 18:25 Відповісти
Вопрос был не о кол-ве, а об имени именно конкретного миллионного "сирожи". Видимо в "лотерею" выиграл
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12.06.2025 19:12 Відповісти
Це тільки підтверджені втрати, а так лямчик здохших лишньохромосомих піда.расосіян із самої опущеної та сциклтвої армії у світі був ще задовго до цього, просто біл шість їх знищили у краматоріях ростовської області
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12.06.2025 18:32 Відповісти
как же вы кацапы палитесь своим ТО
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12.06.2025 19:07 Відповісти
Я украинец. Просто русскоязычный, потому как оба деда и отец были военными.
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12.06.2025 19:10 Відповісти
пішком с Камчатки йшов
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12.06.2025 18:23 Відповісти
Поздоровлення Сергію машаненкову та його сім'ї з визначною подією.
Це поштишо як нобелівську премію отримати.
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12.06.2025 18:23 Відповісти

...ну або в крайньому разі Премію Дарвіна.
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12.06.2025 19:34 Відповісти
полушубок із пєсєца і лада гранта у подарунок зачєкавшейся кідарянці.
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12.06.2025 20:35 Відповісти
Повезло свинособаке, теперь её все будут знать. А так здох бы от стекломоя на Камчатке.
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12.06.2025 18:24 Відповісти
Увійшов в історію, як Гагарін..
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12.06.2025 18:26 Відповісти
Кто хочіт стать "міліанєром".
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12.06.2025 18:27 Відповісти
Сєрґєй Машаненко-в...
Черговий викидень з родини українських ренеґатів-яничарів з територій окупованих москалями на далекому сході сибіру.
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12.06.2025 18:30 Відповісти
Швидше за все так, багато українців було переселено в ті місця. За роки і призвище трансформувалося.
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12.06.2025 19:16 Відповісти
Весточку від кацапа пришлють:

"Как и обещал он наконец-то стал миллионером ☝🏻 правда есть один нюанс."
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12.06.2025 18:31 Відповісти
Черговий потомок "МАНКУРТА"...
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12.06.2025 18:32 Відповісти
Камчатські морпіхви...
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12.06.2025 18:37 Відповісти
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12.06.2025 18:45 Відповісти
За аналогією з іншими "російськими" прізвищами, у предків цього хлопа було прізвище Машаненко. Ось вам і символ цієї війни...
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12.06.2025 18:56 Відповісти
На жаль...
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12.06.2025 19:17 Відповісти
На його місці повинен був бути я, прохрипів *****, скоріше вилізай з бункера й відразу будеш, відповіли в ЗСУ.
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12.06.2025 20:31 Відповісти
Нісенітниця! Він може й ліквідований, але точно не мільйонний. Немає мільйона вбитих росіян, цю цифру видумали на шмарклямарафоні.
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12.06.2025 20:48 Відповісти
 
 