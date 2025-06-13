Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 001 560 осіб (+1220 за добу), 10 934 танки, 29 105 артсистем, 22 791 бойова броньована машина. ІНФОГРАФІКА
Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 1 001 560 російських загарбників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника із 24.02.22 по 13.06.25 орієнтовно становлять:
особового складу ‒ близько 1001560 (+1220) осіб,
танків ‒ 10934 (+1) од,
бойових броньованих машин ‒ 22791 (+5) од,
артилерійських систем – 29105 (+42) од,
РСЗВ – 1416 (+3) од,
засоби ППО ‒ 1184 (+0) од,
літаків – 416 (+0) од,
гелікоптерів – 337 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 40507 (+72),
крилаті ракети ‒ 3337 (+0),
кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
підводні човни - 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 51821 (+106) од,
спеціальна техніка ‒ 3914 (+0).
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
157! одиниць знищеної техніки та 1220! чумардосів за день.
Броня мінімум, арта та логістика норм.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 1 001 000 це більше, ніж все населення Архангельської області разом з Ненецьким АО.
Курям на сміх.