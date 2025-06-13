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Новини Знищення російської техніки Знищення російських окупантів
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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 001 560 осіб (+1220 за добу), 10 934 танки, 29 105 артсистем, 22 791 бойова броньована машина. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 1 001 560 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника із 24.02.22 по 13.06.25 орієнтовно становлять:

особового складу ‒ близько  1001560 (+1220) осіб,

танків ‒ 10934 (+1) од,

бойових броньованих машин  ‒ 22791 (+5) од,

артилерійських систем – 29105 (+42) од,

РСЗВ – 1416 (+3) од,

засоби ППО ‒ 1184 (+0) од,

літаків  – 416 (+0) од,

гелікоптерів – 337 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 40507 (+72),

крилаті ракети ‒ 3337 (+0),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 51821 (+106) од,

спеціальна техніка ‒ 3914 (+0).

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Втрати ворога 12 червня

Автор: 

армія рф (17889) Генштаб ЗС (6805) ліквідація (4099) знищення (7608)


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Топ коментарі
+8
Після першого міліону русня вирішила "Згорів сарай - гори і хата", тому стільки свинособак кинули на штурми без броні?
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13.06.2025 07:51 Відповісти
+8
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
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13.06.2025 07:58 Відповісти
+6
Танки грошей коштують,а вати баби народять
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13.06.2025 08:02 Відповісти
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Після першого міліону русня вирішила "Згорів сарай - гори і хата", тому стільки свинособак кинули на штурми без броні?
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13.06.2025 07:51 Відповісти
Танки грошей коштують,а вати баби народять
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13.06.2025 08:02 Відповісти
Дійсно в москаликів проблеми з металобрухтом,зривають план постачання !!))
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13.06.2025 08:07 Відповісти
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
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13.06.2025 07:58 Відповісти
Утилізація моськовського лайна триває !! Слава ЗСУ !!))
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13.06.2025 08:04 Відповісти
Минув 4132 день москальсько-української війни.
157! одиниць знищеної техніки та 1220! чумардосів за день.
Броня мінімум, арта та логістика норм.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 001 000 це більше, ніж все населення Архангельської області разом з Ненецьким АО.
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13.06.2025 08:35 Відповісти
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13.06.2025 08:40 Відповісти
Для таких випадків навіть малеча (і російська, і українська!) створила дитячу лічилку: рос.- "мы считаем-таем-таем; укр.: ми рахуєм-...-...."
Курям на сміх.
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13.06.2025 08:44 Відповісти
Ти часом не "Коля підрахуй"
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13.06.2025 08:47 Відповісти
Полізло м'ясо. Танки такими темпами в червні до чергової тисячі не доповзуть. "На десерт", поставка зброї іраном в кацапію під великим питанням.
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13.06.2025 08:44 Відповісти
так Иран, вроде, при Пезешкиане перекрыл поставку дронов и ракет оркам...
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13.06.2025 08:48 Відповісти
скоро у арты юбилейчик вырисовывается
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13.06.2025 08:45 Відповісти
Скоро, хотілося б до кінця місяця але це навряд чи, бо після весняного намолоту арта почала сильно просідать. Буде добре і це цілком можливо, вийти на тисячу стволів за місяць (на сьогодні 578)
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13.06.2025 09:08 Відповісти
 
 