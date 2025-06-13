Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 001 560 осіб (+1220 за добу), 10 934 танки, 29 105 артсистем, 22 791 бойова броньована машина. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 1 001 560 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника із 24.02.22 по 13.06.25 орієнтовно становлять:

особового складу ‒ близько 1001560 (+1220) осіб,

танків ‒ 10934 (+1) од,

бойових броньованих машин ‒ 22791 (+5) од,

артилерійських систем – 29105 (+42) од,

РСЗВ – 1416 (+3) од,

засоби ППО ‒ 1184 (+0) од,

літаків – 416 (+0) од,

гелікоптерів – 337 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 40507 (+72),

крилаті ракети ‒ 3337 (+0),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 51821 (+106) од,

спеціальна техніка ‒ 3914 (+0).

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