РФ атаковала 55 "шахедами" и 4 баллистическими ракетами. ПВО уничтожила 43 БПЛА. ИНФОГРАФИКА

В ночь на 13 июня российские оккупанты атаковали Украину беспилотниками различных типов, а также баллистическими ракетами.

Об этом сообщили в Воздушных силах, информирует Цензор.НЕТ.

Так, рашисты выпустили 55 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотники-имитаторы различных типов с направлений: Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск, а также 4 баллистические ракеты Искандер-М/KN-23 из Воронежской и Ростовской областей РФ.

Основные направления воздушного удара - Харьковщина, Донецкая и Днепропетровская области.

"По состоянию на 09.00 противовоздушной обороной обезврежено 43 вражеских БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на севере, востоке и юге страны. 28 - сбиты огневыми средствами поражения, 15 - локально потеряны/подавлены РЭБ.



Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 9 локациях", - говорится в сообщении.

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