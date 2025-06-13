РФ атакувала 55 "шахедами" та 4 балістичними ракетами. ППО знищила 43 БпЛА. ІНФОГРАФІКА

У ніч на 13 червня російські окупанти атакували Україну безпілотниками різних типів, а також балістичними ракетами.

Про це повідомили у Повітряних силах, інформує Цензор.НЕТ.

Так, рашисти випустили 55 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотники-імітатори різних типів із напрямків: Курськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ, а також 4 балістичні ракети Іскандер-М/KN-23 з Воронезької та Ростовської областей РФ.

Основні напрямки повітряного удару – Харківщина, Донеччина та Дніпропетровщина.

"Станом на 09.00 протиповітряною обороною знешкоджено 43 ворожі БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі, сході та півдні країни. 28 — збито вогневими засобами ураження, 15 — локаційно втрачені/подавлені РЕБ.



Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 9 локаціях", - йдеться в повідомленні.

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