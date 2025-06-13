Трамп оказывает давление на Украину, считая ее более слабой стороной, - Волкер

В мирных переговорах не хватает давления на Россию, чтобы принудить агрессора к перемирию. Однако Дональд Трамп до сих пор надеется на договоренности с Путиным без принуждения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Главкому" заявил спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины в 2017-2019 годах, почетный сотрудник Центра анализа европейской политики Курт Волкер.

Он отметил, что Трамп разочарован нежеланием Путина прекратить войну, потому что ожидал, что это будет легко осуществить.

"Думаю, он удивлен, что этого не происходит, но все еще пытается убедить Путина согласиться на прекращение огня, а не давит на него", - пояснил Волкер.

По мнению дипломата, именно поэтому Трамп не вводит новые санкции против России и избегает критики в адрес Путина. В то же время он имеет завышенные ожидания от Украины, возлагая ответственность преимущественно на Киев.

"Это очень несбалансированное отношение к войне", - добавил Волкер.

Он считает, что такая позиция Трампа сохранится и в дальнейшем: "Трамп не изменит своего подхода".

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