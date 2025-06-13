РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13841 посетитель онлайн
Новости Отношения Трампа и Путина слабость
1 416 10

Трамп оказывает давление на Украину, считая ее более слабой стороной, - Волкер

трамп,путин

В мирных переговорах не хватает давления на Россию, чтобы принудить агрессора к перемирию. Однако Дональд Трамп до сих пор надеется на договоренности с Путиным без принуждения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Главкому" заявил спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины в 2017-2019 годах, почетный сотрудник Центра анализа европейской политики Курт Волкер.

Он отметил, что Трамп разочарован нежеланием Путина прекратить войну, потому что ожидал, что это будет легко осуществить.

"Думаю, он удивлен, что этого не происходит, но все еще пытается убедить Путина согласиться на прекращение огня, а не давит на него", - пояснил Волкер.

По мнению дипломата, именно поэтому Трамп не вводит новые санкции против России и избегает критики в адрес Путина. В то же время он имеет завышенные ожидания от Украины, возлагая ответственность преимущественно на Киев.

"Это очень несбалансированное отношение к войне", - добавил Волкер.

Он считает, что такая позиция Трампа сохранится и в дальнейшем: "Трамп не изменит своего подхода".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Трамп не хочет признавать то, что в войне против Украины делает Путин, - Волкер

Автор: 

путин владимир (31575) Трамп Дональд (5703) Волкер Курт (628)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Fuck Trump
показать весь комментарий
13.06.2025 09:36 Ответить
Задавити Україну - і по війні - Трамп
показать весь комментарий
13.06.2025 09:36 Ответить
"Трамп чинить тиск на Україну, вважаючи її слабшою стороною", бо Трумп - кончений пдр, сцикливий гвалтівник-педофіл, учень обмилка *****..
показать весь комментарий
13.06.2025 09:37 Ответить
рудий донні чинить тиск на Україну за прямим наказом *****
показать весь комментарий
13.06.2025 09:38 Ответить
цікаво, шо та як би було, якби рудий донні не був президентом?
показать весь комментарий
13.06.2025 09:47 Ответить
show must go on
показать весь комментарий
13.06.2025 09:38 Ответить
Трамп очікує капітуляції України і більше його нічого не цікавить.
показать весь комментарий
13.06.2025 09:39 Ответить
Трамп, до діареї, боїться ******, а Українці його відкрито знищують! Уже, більше 1.000.000 орків!! Тому, трамп і казиться, проти України!
США з трампом, рухаються, як і Титанік, до зустрічі з своїм айсбергом!!
показать весь комментарий
13.06.2025 09:39 Ответить
А це єдине, на що воно здатне. Такий собі дрібний западліст...
показать весь комментарий
13.06.2025 09:40 Ответить
Здається менi шо вiн був би на боцi Гiтлера у Другу свiтову...
показать весь комментарий
13.06.2025 09:52 Ответить
 
 