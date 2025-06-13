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Новини Відносини Трампа та Путіна
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Трамп чинить тиск на Україну, вважаючи її слабшою стороною, - Волкер

трамп,путін

У мирних переговорах не вистачає тиску на Росію, щоб примусити агресора до перемир'я. Проте Дональд Трамп досі сподівається на домовленості з Путіним без примусу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв’ю "Главкому" заявив спецпредставник Держдепартаменту США з питань України у 2017-2019 роках, почесний співробітник Центру аналізу європейської політики Курт Волкер.

Він зазначив, що Трамп розчарований небажанням Путіна припинити війну, бо очікував, що це буде легко здійснити.

"Думаю, він здивований, що цього не відбувається, але все ще намагається переконати Путіна погодитися на припинення вогню, а не тисне на нього", - пояснив Волкер.

На думку дипломата, саме через це Трамп не вводить нові санкції проти Росії й уникає критики на адресу Путіна. Водночас він має завищені очікування від України, покладаючи відповідальність переважно на Київ.

"Це дуже незбалансоване ставлення до війни", - додав Волкер.

Він вважає, що така позиція Трампа збережеться й надалі: "Трамп не змінить свого підходу".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Трамп не хоче визнавати те, що у війні проти України робить Путін, - Волкер

Автор: 

путін володимир (24136) Трамп Дональд (6160) Волкер Курт (610)


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Топ коментарі
+15
"Трамп чинить тиск на Україну, вважаючи її слабшою стороною", бо Трумп - кончений пдр, сцикливий гвалтівник-педофіл, учень обмилка *****..
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13.06.2025 09:37 Відповісти
+13
рудий донні чинить тиск на Україну за прямим наказом *****
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13.06.2025 09:38 Відповісти
+12
Fuck Trump
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13.06.2025 09:36 Відповісти
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Fuck Trump
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13.06.2025 09:36 Відповісти
Задавити Україну - і по війні - Трамп
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13.06.2025 09:36 Відповісти
"Трамп чинить тиск на Україну, вважаючи її слабшою стороною", бо Трумп - кончений пдр, сцикливий гвалтівник-педофіл, учень обмилка *****..
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13.06.2025 09:37 Відповісти
рудий донні чинить тиск на Україну за прямим наказом *****
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13.06.2025 09:38 Відповісти
цікаво, шо та як би було, якби рудий донні не був президентом?
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13.06.2025 09:47 Відповісти
show must go on
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13.06.2025 09:38 Відповісти
Трамп очікує капітуляції України і більше його нічого не цікавить.
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13.06.2025 09:39 Відповісти
Трамп, до діареї, боїться ******, а Українці його відкрито знищують! Уже, більше 1.000.000 орків!! Тому, трамп і казиться, проти України!
США з трампом, рухаються, як і Титанік, до зустрічі з своїм айсбергом!!
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13.06.2025 09:39 Відповісти
А це єдине, на що воно здатне. Такий собі дрібний западліст...
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13.06.2025 09:40 Відповісти
Здається менi шо вiн був би на боцi Гiтлера у Другу свiтову...
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13.06.2025 09:52 Відповісти
И ни кто его не может назвать гандоном, байдена обзывали как могли, ржали над ним, приперли трампа и вуаля, нацгвардия скоро будет везде, а там и армия, и автократия трампа станет вечной и далее как в кндр по наследству!
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13.06.2025 10:00 Відповісти
Все простіше. Трамп такий же скажений рюрік, як і Путін. Любить чужі землі та двіжуху.
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13.06.2025 10:01 Відповісти
Яке кончене цей Трумп-барабан.
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13.06.2025 10:02 Відповісти
На слабкіших завжди тиснуть, тому треба не бугуртити на трампа, а ставати сильнішими. В тому числі за рахунок створення ядерної, хімічної, біологічної та радіологічної зброї.
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13.06.2025 10:07 Відповісти
Не пишіть дурниці, це тут не популярно.
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13.06.2025 11:04 Відповісти
Контраргументи будуть? Емоційні відповіді не цікавлять.
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13.06.2025 11:07 Відповісти
Які вам потрібні контраргументи проти створення переліченої зброї?
Якщо самі не розумієте, то тут жоден аргумент не допоможе.
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13.06.2025 11:15 Відповісти
Зрозуміло, жодних аргументів. А у мене є: русня має перевагу як в технічному плані, так й у мобілізаційному, тому рано чи пізно вони прорвуть фронт, тому треба вже зараз готувати план Б, нашкталт ізраїльського Samson Option.
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13.06.2025 11:24 Відповісти
Потрібно послати ще раз Трампушку туди, звідки він колись виліз і робити своє. Тут головне якось перекрити доступ Найвєлічайшого до наших секретів і спецоперацій, бо він своїм піаром, а можливо домовленістю в Омані, здасть ворогу всі наші заводи, де виготовляється зброя. Але 73% зробили це неможливим. Дуже шкода, бо недавно Воно засвітило завод в Києві, де виготовляли нам так необхідні дрони, а пару років назад через Басалаєву(аудит) злили всі підприємства, де робили ракети і кацапи по ним вдарили всим, що в них було.
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13.06.2025 10:37 Відповісти
Трампло масковський педофіл.
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13.06.2025 10:52 Відповісти
 
 