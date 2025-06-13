Трамп чинить тиск на Україну, вважаючи її слабшою стороною, - Волкер

У мирних переговорах не вистачає тиску на Росію, щоб примусити агресора до перемир'я. Проте Дональд Трамп досі сподівається на домовленості з Путіним без примусу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв’ю "Главкому" заявив спецпредставник Держдепартаменту США з питань України у 2017-2019 роках, почесний співробітник Центру аналізу європейської політики Курт Волкер.

Він зазначив, що Трамп розчарований небажанням Путіна припинити війну, бо очікував, що це буде легко здійснити.

"Думаю, він здивований, що цього не відбувається, але все ще намагається переконати Путіна погодитися на припинення вогню, а не тисне на нього", - пояснив Волкер.

На думку дипломата, саме через це Трамп не вводить нові санкції проти Росії й уникає критики на адресу Путіна. Водночас він має завищені очікування від України, покладаючи відповідальність переважно на Київ.

"Це дуже незбалансоване ставлення до війни", - додав Волкер.

Він вважає, що така позиція Трампа збережеться й надалі: "Трамп не змінить свого підходу".

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