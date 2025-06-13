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Новости Морские дроны Украины
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Тайвань изучает опыт Украины в использовании морских дронов для защиты от Китая, - Reuters

сбу,дроны,морские

Тайвань берет пример с Украины и исследует возможности применения морских дронов для отражения вероятного вторжения Китая.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на агентство Reuters.

Как отмечается, вблизи рыболовного порта Уши тайваньские компании уже проводят тестирование беспилотных морских аппаратов, которые могут стать частью оборонного потенциала острова. Как отмечает Reuters, Тайвань изучает опыт Украины, которая активно и эффективно применяет морские дроны против России в Черном море.

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При поддержке США Тайвань трансформирует свои вооруженные силы для ведения "асимметричной войны", делая ставку на мобильное, компактное и недорогое оружие. "Беспилотные лодки сыграли очень важную роль в войне в Украине. Беспилотные дроны, будь то лодки или подводные аппараты, могут эффективно сдерживать Китай, поскольку Тайвань не является атакующей стороной, мы являемся защищающейся стороной", - заявил депутат Демократической прогрессивной партии Чэнь Куан-тин.

Разработку морских дронов правительство Тайваня описывает как "быструю и внезапную", однако пока финансирование составляет лишь около 26,77 млн долларов. Министр обороны Тайваня Веллингтон Ку анонсировал, что дополнительные средства на эту программу будут предусмотрены в будущих расходах.

Уже на следующей неделе более десяти тайваньских и международных компаний продемонстрируют свои беспилотные надводные аппараты на выставке, где будут представлены потенциальные образцы для оборонного арсенала Тайваня.

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Автор: 

Китай (3052) Тайвань (115) морской дрон (51)


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Топ комментарии
+2
Краще нехай дослідить досвід України в співпраці з США. А то ймовірно, в разі вторгнення КНР, тайванців можуть чекати розповіді Трампа "про хорошого хлопця Сі", та поздоровлення з річницею створення Компартії КНР від Рубіо.
Як тільки в США створять власні ********** напівпровідникові виробництва, Тайвань може очікувати на "холодний душ" з Вашингтону.
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13.06.2025 10:45 Ответить
+2
⚡️«Павутина» 2.0 по-ізраїльськи: Моссад активував дрони-камікадзе прямо «під носом» Тегерана

Відомо, що ізраїльська розвідка створила базу для дронів-камікадзе всередині Ірану, які потай доставили до країни ще до атаки й активували під час авіаудару Ізраїлю, - повідомило джерело в ізраїльських службах безпеки.

Дрони вразили пускові установки ракет класу «земля-земля» поблизу Тегерана.
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13.06.2025 10:49 Ответить
+1
🔥Вибуховий ранок на болотах - у русні мінус Су-25

Земля бетоном, виродки!
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13.06.2025 10:43 Ответить
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🔥Вибуховий ранок на болотах - у русні мінус Су-25

Земля бетоном, виродки!
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13.06.2025 10:43 Ответить
хорошо, что Тайвань остров, там дорог много строить не надо.
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13.06.2025 10:44 Ответить
цур вас, там шатли-верещуки і про..бані мости мусять бути, якщо неможливо ракети під асфальт заховати як заповідав величний балдибілдер на чліні ОПи.
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13.06.2025 11:06 Ответить
Краще нехай дослідить досвід України в співпраці з США. А то ймовірно, в разі вторгнення КНР, тайванців можуть чекати розповіді Трампа "про хорошого хлопця Сі", та поздоровлення з річницею створення Компартії КНР від Рубіо.
Як тільки в США створять власні ********** напівпровідникові виробництва, Тайвань може очікувати на "холодний душ" з Вашингтону.
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13.06.2025 10:45 Ответить
китай буде атакувати не тіко з моря, а й з повітря - балістика, крилаті ракети, шахєди, зали та інша хрінотень, яку сьогодні застосовують кацапські підари
тому Тайваню варто також на місці опанувати досвід ППО та ПС ЗСУ, так, для початку
тайванські технології Українській зброї не завадять
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13.06.2025 10:47 Ответить
⚡️«Павутина» 2.0 по-ізраїльськи: Моссад активував дрони-камікадзе прямо «під носом» Тегерана

Відомо, що ізраїльська розвідка створила базу для дронів-камікадзе всередині Ірану, які потай доставили до країни ще до атаки й активували під час авіаудару Ізраїлю, - повідомило джерело в ізраїльських службах безпеки.

Дрони вразили пускові установки ракет класу «земля-земля» поблизу Тегерана.
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13.06.2025 10:49 Ответить
+ накрили іранське ппо
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13.06.2025 10:56 Ответить
десь є мудрі ізраїльтяни, а десь 73% нарід, що привів тупорилу суку бородатої бабці із мівіною у черепі та дЄрьмаком в .ОПі.
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13.06.2025 11:10 Ответить
Навіщо Тайваню дрони. Це ескалація. Тим більше що у Таваню є чудовий безальтернативний переговорщик всесвіту Тампон який підпише з Китаєм угоду
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13.06.2025 11:17 Ответить
 
 