Тайвань изучает опыт Украины в использовании морских дронов для защиты от Китая, - Reuters
Тайвань берет пример с Украины и исследует возможности применения морских дронов для отражения вероятного вторжения Китая.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на агентство Reuters.
Как отмечается, вблизи рыболовного порта Уши тайваньские компании уже проводят тестирование беспилотных морских аппаратов, которые могут стать частью оборонного потенциала острова. Как отмечает Reuters, Тайвань изучает опыт Украины, которая активно и эффективно применяет морские дроны против России в Черном море.
При поддержке США Тайвань трансформирует свои вооруженные силы для ведения "асимметричной войны", делая ставку на мобильное, компактное и недорогое оружие. "Беспилотные лодки сыграли очень важную роль в войне в Украине. Беспилотные дроны, будь то лодки или подводные аппараты, могут эффективно сдерживать Китай, поскольку Тайвань не является атакующей стороной, мы являемся защищающейся стороной", - заявил депутат Демократической прогрессивной партии Чэнь Куан-тин.
Разработку морских дронов правительство Тайваня описывает как "быструю и внезапную", однако пока финансирование составляет лишь около 26,77 млн долларов. Министр обороны Тайваня Веллингтон Ку анонсировал, что дополнительные средства на эту программу будут предусмотрены в будущих расходах.
Уже на следующей неделе более десяти тайваньских и международных компаний продемонстрируют свои беспилотные надводные аппараты на выставке, где будут представлены потенциальные образцы для оборонного арсенала Тайваня.
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Земля бетоном, виродки!
Як тільки в США створять власні ********** напівпровідникові виробництва, Тайвань може очікувати на "холодний душ" з Вашингтону.
тому Тайваню варто також на місці опанувати досвід ППО та ПС ЗСУ, так, для початку
тайванські технології Українській зброї не завадять
Відомо, що ізраїльська розвідка створила базу для дронів-камікадзе всередині Ірану, які потай доставили до країни ще до атаки й активували під час авіаудару Ізраїлю, - повідомило джерело в ізраїльських службах безпеки.
Дрони вразили пускові установки ракет класу «земля-земля» поблизу Тегерана.