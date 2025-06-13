Тайвань вивчає досвід України у використанні морських дронів для захисту від Китаю, - Reuters

Тайвань бере приклад з України й досліджує можливості застосування морських дронів для відбиття ймовірного вторгнення Китаю.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на агентство Reuters.

Як зазначається, поблизу рибальського порту Уші тайванські компанії вже проводять тестування безпілотних морських апаратів, які можуть стати частиною оборонного потенціалу острова. Як зазначає Reuters, Тайвань вивчає досвід України, яка активно й ефективно застосовує морські дрони проти Росії в Чорному морі.

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За підтримки США Тайвань трансформує свої збройні сили для ведення "асиметричної війни", роблячи ставку на мобільну, компактну й недорогу зброю. "Безпілотні човни відіграли дуже важливу роль у війні в Україні. Безпілотні дрони, хай то човни чи підводні апарати, можуть ефективно стримувати Китай, оскільки Тайвань не є стороною, що атакує, ми є стороною, що захищається", - заявив депутат Демократичної прогресивної партії Чень Куан-тін.

Розробку морських дронів уряд Тайваню описує як "швидку та раптову", однак наразі фінансування складає лише близько 26,77 млн доларів. Міністр оборони Тайваню Веллінгтон Ку анонсував, що додаткові кошти на цю програму будуть передбачені в майбутніх витратах.

Вже наступного тижня понад десять тайванських і міжнародних компаній продемонструють свої безпілотні надводні апарати на виставці, де буде представлено потенційні зразки для оборонного арсеналу Тайваню.

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