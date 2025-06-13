Тайвань вивчає досвід України у використанні морських дронів для захисту від Китаю, - Reuters
Тайвань бере приклад з України й досліджує можливості застосування морських дронів для відбиття ймовірного вторгнення Китаю.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на агентство Reuters.
Як зазначається, поблизу рибальського порту Уші тайванські компанії вже проводять тестування безпілотних морських апаратів, які можуть стати частиною оборонного потенціалу острова. Як зазначає Reuters, Тайвань вивчає досвід України, яка активно й ефективно застосовує морські дрони проти Росії в Чорному морі.
За підтримки США Тайвань трансформує свої збройні сили для ведення "асиметричної війни", роблячи ставку на мобільну, компактну й недорогу зброю. "Безпілотні човни відіграли дуже важливу роль у війні в Україні. Безпілотні дрони, хай то човни чи підводні апарати, можуть ефективно стримувати Китай, оскільки Тайвань не є стороною, що атакує, ми є стороною, що захищається", - заявив депутат Демократичної прогресивної партії Чень Куан-тін.
Розробку морських дронів уряд Тайваню описує як "швидку та раптову", однак наразі фінансування складає лише близько 26,77 млн доларів. Міністр оборони Тайваню Веллінгтон Ку анонсував, що додаткові кошти на цю програму будуть передбачені в майбутніх витратах.
Вже наступного тижня понад десять тайванських і міжнародних компаній продемонструють свої безпілотні надводні апарати на виставці, де буде представлено потенційні зразки для оборонного арсеналу Тайваню.
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Земля бетоном, виродки!
Як тільки в США створять власні ********** напівпровідникові виробництва, Тайвань може очікувати на "холодний душ" з Вашингтону.
тому Тайваню варто також на місці опанувати досвід ППО та ПС ЗСУ, так, для початку
тайванські технології Українській зброї не завадять
Відомо, що ізраїльська розвідка створила базу для дронів-камікадзе всередині Ірану, які потай доставили до країни ще до атаки й активували під час авіаудару Ізраїлю, - повідомило джерело в ізраїльських службах безпеки.
Дрони вразили пускові установки ракет класу «земля-земля» поблизу Тегерана.
Попри міжнародні санкції Росія отримувала високотехнологічне обладнання з https://suspilne.media/tag/tajvan/ Тайваню, для використання його, зокрема, для виробництва бойових безпілотників.
Про це https://www.washingtonpost.com/investigations/2024/02/01/taiwan-russia-sanctions-cnc/ йдеться у розслідуванні The Washington Post.
Як свідчать торгові документи та російські податкові документи, отримані WP, з січня 2023 року I Machine Technology імпортувала складне обладнання під назвою верстати з числовим програмним керуванням (ЧПК) на суму понад 20 мільйонів доларів, виготовлене на Тайвані, який є стратегічним партнером США.
Згідно з документами, обладнання було надіслане 63 окремими партіями.
Машини з комп'ютерним керуванням використовуються для складного й точного виробництва, яке є критично важливим у багатьох галузях промисловості, включаючи виробництво зброї.
Компоненти, виготовлені в Тайвані, становили практично весь імпорт російської компанії за перші сім місяців минулого року, тоді як продажі компанії за цей період припадали переважно на російську оборонну промисловість.
WP зазначає, що керівництво I Machine Technology намагалося, зокрема, спрямувати ці зусилля для забезпечення масового виробництва ударних дронів в РФ.
Колишній високопоставлений чиновник Мінторгівлі США, який колись очолював агентство, яке здійснює експортний контроль США, Кевін Вольф сказав, що виявлені виданням постачання, ймовірно, порушують заборони, які Тайвань і Захід наклали минулого січня на продаж технологій Росії у відповідь на війну в Україні.
Ці поставки підкреслюють, що, попри на очолюваний США режим глобальних обмежень, який є одним із наймасштабніших в історії, російська оборонна промисловість залишалася міцною частково через лазівки в законодавстві та слабке застосування.
Критично важливі товари продовжують надходити безпосередньо до Росії, а також через Китай та інші країни, які не беруть участі в обмеженнях, включаючи, у цьому випадку, товари, які походять із Тайваню.
26 грудня https://suspilne.media/647846-tajvan-rozsiriv-eksportni-sankcii-proti-rosii-ta-bilorusi/ Тайвань оголосив про розширення переліку товарів, експорт яких до Росії та Білорусі заборонений через повномасштабне РФ в Україну, аби запобігти їхньому використанню у військових цілях.