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Новости Соглашение о полезных ископаемых с США
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Волкер: Соглашение США и Украины по минералам имеет политическую, а не финансовую цель

волкер

Бывший спецпредставитель США в Украине Курт Волкер заявил, что соглашение между Украиной и США о сотрудничестве в сфере минералов и природных ресурсов имеет прежде всего политическое значение, а финансовый эффект от него будет нескоро.

Об этом он сказал 13 июня на форуме GLOBSEC-2025 в Чехии, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП".

Волкер напомнил, что договоренность предусматривает создание Фонда восстановления, наполнение которого должно происходить за счет новых лицензий на добычу природных ресурсов в Украине. В то же время он подчеркнул: "Реальность такова: никакие деньги не будут поступать в этот фонд еще много лет".

По словам дипломата, главная функция соглашения - изменить восприятие Украины в США: показать ее не как объект помощи, а как страну, которая сможет в будущем компенсировать расходы союзников.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Трамп оказывает давление на Украину, считая ее более слабой стороной, - Волкер

"Администрация Байдена тратила средства налогоплательщиков без стратегии, что вызвало возмущение республиканцев. Теперь появляется аргумент, что у нас есть план и есть способ, как Украина сможет вернуть эти деньги", - пояснил Волкер.

Он подчеркнул, что финансовые результаты этой инициативы возможны только после завершения войны и значительных инвестиций в добывающую отрасль.

Также Волкер отметил, что многие регионы Украины уже сейчас остаются безопасными для иностранных инвесторов, а основные барьеры заключаются во внутренних проблемах бизнес-климата.

"Нужно четко определить, что именно мешает экономическому развитию, и устранять эти препятствия", - добавил он.

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США (27195) Волкер Курт (628) редкоземельные металлы (165)


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Угода це его Трампа - по Волкеру
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13.06.2025 11:33 Ответить
що цьому "екс"-у втрачати? казав би прямо:

ця угода несе бутафорський характер
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13.06.2025 11:38 Ответить
Волкер в июне 2019 года женился на грузинке Ии Меурмишвили, это единственный практический результат его многолетнего балабольства. Он тогда был никем, и сейчас тем более
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13.06.2025 11:44 Ответить
Угоди зі сша це як собаче гівно на землі. Нікому не потрібне лежить і воняє і від нього не відмиєшся якщо вступиш. Сша недоговороздатні так же як і Сосія
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13.06.2025 11:45 Ответить
Навіщо, стільки уваги приділяти "збитому" політику, ще і трампісту...
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13.06.2025 12:14 Ответить
Роман Москаль

Виходить, що Зеленський віддав США українські надра виключно з особистих інтересів - тепер зі США більше не звучить вимога про проведення виборів президента.
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13.06.2025 12:32 Ответить
Ну і якої ж "політичної мети" було досягнуто? Повне припинення допомоги від США та неприхований примус України до капітуляції?
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13.06.2025 13:38 Ответить
Рудий планує сдєлку з х..... По рідкоземам, х....вже призначив відповідальним патріота в куптці Роснєфті (Сєчина). Але шота пішло не так.
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13.06.2025 13:43 Ответить
 
 