Волкер: Соглашение США и Украины по минералам имеет политическую, а не финансовую цель

Бывший спецпредставитель США в Украине Курт Волкер заявил, что соглашение между Украиной и США о сотрудничестве в сфере минералов и природных ресурсов имеет прежде всего политическое значение, а финансовый эффект от него будет нескоро.

Об этом он сказал 13 июня на форуме GLOBSEC-2025 в Чехии, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП".

Волкер напомнил, что договоренность предусматривает создание Фонда восстановления, наполнение которого должно происходить за счет новых лицензий на добычу природных ресурсов в Украине. В то же время он подчеркнул: "Реальность такова: никакие деньги не будут поступать в этот фонд еще много лет".

По словам дипломата, главная функция соглашения - изменить восприятие Украины в США: показать ее не как объект помощи, а как страну, которая сможет в будущем компенсировать расходы союзников.

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"Администрация Байдена тратила средства налогоплательщиков без стратегии, что вызвало возмущение республиканцев. Теперь появляется аргумент, что у нас есть план и есть способ, как Украина сможет вернуть эти деньги", - пояснил Волкер.

Он подчеркнул, что финансовые результаты этой инициативы возможны только после завершения войны и значительных инвестиций в добывающую отрасль.

Также Волкер отметил, что многие регионы Украины уже сейчас остаются безопасными для иностранных инвесторов, а основные барьеры заключаются во внутренних проблемах бизнес-климата.

"Нужно четко определить, что именно мешает экономическому развитию, и устранять эти препятствия", - добавил он.

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