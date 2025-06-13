Волкер: Угода США та України щодо мінералів має політичну, а не фінансову мету

Колишній спецпредставник США в Україні Курт Волкер заявив, що угода між Україною та США про співпрацю в сфері мінералів та природних ресурсів має насамперед політичне значення, а фінансовий ефект від неї буде нескоро.

Про це він сказав 13 червня на форумі GLOBSEC-2025 у Чехії, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".

Волкер нагадав, що домовленість передбачає створення Фонду відновлення, наповнення якого має відбуватися за рахунок нових ліцензій на видобуток природних ресурсів в Україні. Водночас він наголосив: "Реальність така: жодні гроші не надходитимуть до цього фонду ще багато років".

За словами дипломата, головна функція угоди - змінити сприйняття України в США: показати її не як об’єкт допомоги, а як країну, яка зможе в майбутньому компенсувати витрати союзників.

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"Адміністрація Байдена витрачала кошти платників податків без стратегії, що викликало обурення республіканців. Тепер з’являється аргумент, що у нас є план і є спосіб, як Україна зможе повернути ці гроші", - пояснив Волкер.

Він підкреслив, що фінансові результати цієї ініціативи можливі лише після завершення війни та значних інвестицій у видобувну галузь.

Також Волкер зазначив, що багато регіонів України вже зараз залишаються безпечними для іноземних інвесторів, а основні бар’єри полягають у внутрішніх проблемах бізнес-клімату.

"Потрібно чітко визначити, що саме заважає економічному розвитку, й усувати ці перешкоди", - додав він.

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