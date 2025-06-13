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Новини Угода про корисні копалини зі США
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Волкер: Угода США та України щодо мінералів має політичну, а не фінансову мету

волкер

Колишній спецпредставник США в Україні Курт Волкер заявив, що угода між Україною та США про співпрацю в сфері мінералів та природних ресурсів має насамперед політичне значення, а фінансовий ефект від неї буде нескоро.

Про це він сказав 13 червня на форумі GLOBSEC-2025 у Чехії, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".

Волкер нагадав, що домовленість передбачає створення Фонду відновлення, наповнення якого має відбуватися за рахунок нових ліцензій на видобуток природних ресурсів в Україні. Водночас він наголосив: "Реальність така: жодні гроші не надходитимуть до цього фонду ще багато років".

За словами дипломата, головна функція угоди - змінити сприйняття України в США: показати її не як об’єкт допомоги, а як країну, яка зможе в майбутньому компенсувати витрати союзників.

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"Адміністрація Байдена витрачала кошти платників податків без стратегії, що викликало обурення республіканців. Тепер з’являється аргумент, що у нас є план і є спосіб, як Україна зможе повернути ці гроші", - пояснив Волкер.

Він підкреслив, що фінансові результати цієї ініціативи можливі лише після завершення війни та значних інвестицій у видобувну галузь.

Також Волкер зазначив, що багато регіонів України вже зараз залишаються безпечними для іноземних інвесторів, а основні бар’єри полягають у внутрішніх проблемах бізнес-клімату.

"Потрібно чітко визначити, що саме заважає економічному розвитку, й усувати ці перешкоди", - додав він.

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Автор: 

США (23465) Волкер Курт (610) рідкісноземельні метали (171)


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Угода це его Трампа - по Волкеру
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13.06.2025 11:33 Відповісти
що цьому "екс"-у втрачати? казав би прямо:

ця угода несе бутафорський характер
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13.06.2025 11:38 Відповісти
Волкер в июне 2019 года женился на грузинке Ии Меурмишвили, это единственный практический результат его многолетнего балабольства. Он тогда был никем, и сейчас тем более
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13.06.2025 11:44 Відповісти
Угоди зі сша це як собаче гівно на землі. Нікому не потрібне лежить і воняє і від нього не відмиєшся якщо вступиш. Сша недоговороздатні так же як і Сосія
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13.06.2025 11:45 Відповісти
Навіщо, стільки уваги приділяти "збитому" політику, ще і трампісту...
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13.06.2025 12:14 Відповісти
Роман Москаль

Виходить, що Зеленський віддав США українські надра виключно з особистих інтересів - тепер зі США більше не звучить вимога про проведення виборів президента.
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13.06.2025 12:32 Відповісти
Ну і якої ж "політичної мети" було досягнуто? Повне припинення допомоги від США та неприхований примус України до капітуляції?
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13.06.2025 13:38 Відповісти
Рудий планує сдєлку з х..... По рідкоземам, х....вже призначив відповідальним патріота в куптці Роснєфті (Сєчина). Але шота пішло не так.
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13.06.2025 13:43 Відповісти
 
 