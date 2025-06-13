ЕС предоставил Украине 1 млрд евро за счет российских активов, - Шмыгаль
Украина получила от Евросоюза 1 млрд евро за счет активов РФ.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.
"Это уже пятый транш макрофинансовой помощи от ЕС в рамках инициативы ERA. Привлеченные средства направим на ключевые расходы государственного бюджета.
Всего по инициативе ERA Украина получила от Европейского Союза уже 7 млрд евро. Этот ресурс обеспечен доходами от использования обездвиженных активов РФ", - говорится в сообщении.
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+1 Алекс Скела
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+1 Oleksandr Valovyi
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+1 Валентин Коваль #587289
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Прожогом хапайте серветки та до столу, бо вже вслинилися!
Стефанішина та її колеги з КМУ, швидше отримали «дивні майнові статки» та гроші! За себе у них душа болить, а функціонал, то таке!
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