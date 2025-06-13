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Новости Использование замороженных активов РФ
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ЕС предоставил Украине 1 млрд евро за счет российских активов, - Шмыгаль

Украине выделили 1 млрд евро за счет активов РФ

Украина получила от Евросоюза 1 млрд евро за счет активов РФ.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.

"Это уже пятый транш макрофинансовой помощи от ЕС в рамках инициативы ERA. Привлеченные средства направим на ключевые расходы государственного бюджета.

Всего по инициативе ERA Украина получила от Европейского Союза уже 7 млрд евро. Этот ресурс обеспечен доходами от использования обездвиженных активов РФ", - говорится в сообщении.

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Автор: 

Евросоюз (17295) Шмыгаль Денис (2727) замороженные активы (296)


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Топ комментарии
+1
ЄС надав Україні 1 млрд євро

Прожогом хапайте серветки та до столу, бо вже вслинилися!
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13.06.2025 12:25 Ответить
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Як шмигаль наполягав, перед Західними Партнерами, з групою осіб в Будинку Уряду, згідно з регламентом КМУ, так йому і надали!
Стефанішина та її колеги з КМУ, швидше отримали «дивні майнові статки» та гроші! За себе у них душа болить, а функціонал, то таке!
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13.06.2025 12:27 Ответить
+1
Розшифровуй - ЄС надав допомогу Україні чи її очільникам?
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13.06.2025 12:30 Ответить
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ЄС надав Україні 1 млрд євро

Прожогом хапайте серветки та до столу, бо вже вслинилися!
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13.06.2025 12:25 Ответить
Як шмигаль наполягав, перед Західними Партнерами, з групою осіб в Будинку Уряду, згідно з регламентом КМУ, так йому і надали!
Стефанішина та її колеги з КМУ, швидше отримали «дивні майнові статки» та гроші! За себе у них душа болить, а функціонал, то таке!
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13.06.2025 12:27 Ответить
І скільки ти з цьіх грошей пустив на Zелений кешбек для Zлених кішень?
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13.06.2025 12:27 Ответить
Розшифровуй - ЄС надав допомогу Україні чи її очільникам?
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13.06.2025 12:30 Ответить
Удивительная история, дают Украине всё больше и больше а народ Украины становится всё беднее и беднее, как бы этот парадокс кому-то боком не вылез.
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13.06.2025 12:37 Ответить
І ці кошти направлять на виплату 35 млрд спец пенсій суддям та прокурорам які через суд забов'язали в пф виплатити їм в 2025??? Сподіваюся шо єс з грошима і вимоги на використання дав, бо так той ярд піде внікуда!
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13.06.2025 12:48 Ответить
шмига зараз шмигне на рахунки ахметтки татарина
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13.06.2025 13:06 Ответить
Що шмигаль, що Зеленьський, що весь уряд займається двома справами.
Перша- крадуть
Друга- працють підставками під суфльори, озвучують роботу прес- секретарів.
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13.06.2025 13:12 Ответить
Направьте Цей м-д тільки на дрони ,зупиніться із озелененням та заміною бордюрів! Хоча всі вони в однієї зграї . І крадії і правоохоронці.
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13.06.2025 13:36 Ответить
 
 