ЄС надав Україні 1 млрд євро за рахунок російських активів, - Шмигаль
Україна отримала від Євросоюзу 1 млрд євро за рахунок активів РФ.
Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ.
"Це вже пʼятий транш макрофінансової допомоги від ЄС в межах ініціативи ERA. Залучені кошти спрямуємо на ключові видатки державного бюджету.
Загалом за ініціативою ERA Україна отримала від Європейського Союзу вже 7 млрд євро. Цей ресурс забезпечений доходами від використання знерухомлених активів рф", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+1 Алекс Скела
показати весь коментар13.06.2025 12:25 Відповісти Посилання
+1 Oleksandr Valovyi
показати весь коментар13.06.2025 12:27 Відповісти Посилання
+1 Валентин Коваль #587289
показати весь коментар13.06.2025 12:30 Відповісти Посилання
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Прожогом хапайте серветки та до столу, бо вже вслинилися!
Стефанішина та її колеги з КМУ, швидше отримали «дивні майнові статки» та гроші! За себе у них душа болить, а функціонал, то таке!
Перша- крадуть
Друга- працють підставками під суфльори, озвучують роботу прес- секретарів.