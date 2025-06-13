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Новини Використання заморожених активів РФ
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ЄС надав Україні 1 млрд євро за рахунок російських активів, - Шмигаль

Україні надали 1 млрд євро за рахунок активів РФ

Україна отримала від Євросоюзу 1 млрд євро за рахунок активів РФ.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ.

"Це вже пʼятий транш макрофінансової допомоги від ЄС в межах ініціативи ERA. Залучені кошти спрямуємо на ключові видатки державного бюджету.

Загалом за ініціативою ERA Україна отримала від Європейського Союзу вже 7 млрд євро. Цей ресурс забезпечений доходами від використання знерухомлених активів рф", - йдеться в повідомленні.

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Автор: 

Євросоюз (13697) Шмигаль Денис (4652) заморожені активи (583)


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Топ коментарі
+1
ЄС надав Україні 1 млрд євро

Прожогом хапайте серветки та до столу, бо вже вслинилися!
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13.06.2025 12:25 Відповісти
+1
Як шмигаль наполягав, перед Західними Партнерами, з групою осіб в Будинку Уряду, згідно з регламентом КМУ, так йому і надали!
Стефанішина та її колеги з КМУ, швидше отримали «дивні майнові статки» та гроші! За себе у них душа болить, а функціонал, то таке!
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13.06.2025 12:27 Відповісти
+1
Розшифровуй - ЄС надав допомогу Україні чи її очільникам?
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13.06.2025 12:30 Відповісти
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ЄС надав Україні 1 млрд євро

Прожогом хапайте серветки та до столу, бо вже вслинилися!
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13.06.2025 12:25 Відповісти
Як шмигаль наполягав, перед Західними Партнерами, з групою осіб в Будинку Уряду, згідно з регламентом КМУ, так йому і надали!
Стефанішина та її колеги з КМУ, швидше отримали «дивні майнові статки» та гроші! За себе у них душа болить, а функціонал, то таке!
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13.06.2025 12:27 Відповісти
І скільки ти з цьіх грошей пустив на Zелений кешбек для Zлених кішень?
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13.06.2025 12:27 Відповісти
Розшифровуй - ЄС надав допомогу Україні чи її очільникам?
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13.06.2025 12:30 Відповісти
Удивительная история, дают Украине всё больше и больше а народ Украины становится всё беднее и беднее, как бы этот парадокс кому-то боком не вылез.
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13.06.2025 12:37 Відповісти
І ці кошти направлять на виплату 35 млрд спец пенсій суддям та прокурорам які через суд забов'язали в пф виплатити їм в 2025??? Сподіваюся шо єс з грошима і вимоги на використання дав, бо так той ярд піде внікуда!
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13.06.2025 12:48 Відповісти
шмига зараз шмигне на рахунки ахметтки татарина
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13.06.2025 13:06 Відповісти
Що шмигаль, що Зеленьський, що весь уряд займається двома справами.
Перша- крадуть
Друга- працють підставками під суфльори, озвучують роботу прес- секретарів.
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13.06.2025 13:12 Відповісти
Направьте Цей м-д тільки на дрони ,зупиніться із озелененням та заміною бордюрів! Хоча всі вони в однієї зграї . І крадії і правоохоронці.
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13.06.2025 13:36 Відповісти
 
 