ЄС надав Україні 1 млрд євро за рахунок російських активів, - Шмигаль

Україна отримала від Євросоюзу 1 млрд євро за рахунок активів РФ.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ.

"Це вже пʼятий транш макрофінансової допомоги від ЄС в межах ініціативи ERA. Залучені кошти спрямуємо на ключові видатки державного бюджету.



Загалом за ініціативою ERA Україна отримала від Європейського Союзу вже 7 млрд євро. Цей ресурс забезпечений доходами від використання знерухомлених активів рф", - йдеться в повідомленні.

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