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Новости Бои в Волчанске
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Враг из-за нехватки бронированной техники атакует небольшими группами на севере Харьковской области, - ОТГ "Харьков"

Вовчанськ

На Харьковском направлении ситуация остается напряженной, в частности в районе Волчанска, где враг не прекращает попыток штурма.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона рассказал спикер ОТГ "Харьков" Павел Шамшин.

"Враг давит на север Харьковщины. Волчанск остается одной из главных целей россиян в этом секторе фронта. Время от времени привлекают мототехнику и квадроциклы с целью быстрого перемещения между позициями в надежде избежать встречи с нашими дронами. Везет в этом далеко не всем мотоштурмовикам", - отметил Шамшин.

Он отметил, что в районе Волчанска россияне используют бронетехнику крайне редко, поскольку враг испытывает ее большой дефицит. Поэтому могут привлекать бронетехнику только во время уничтожения определенной позиции Сил обороны.

"Но это также им удается далеко не всегда, потому что в условиях войны дронов бронетехника очень быстро обнаруживается нашей аэроразведкой", - пояснил Шамшин.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Ситуация в районе Волчанска остается сложной. Однако угрозы прорыва фронта на этом направлении пока нет, - ОТГ "Харьков"

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боевые действия (4350) Волчанск (411) Харьковская область (1123) Чугуевский район (141) война в Украине (4773) ОТГ Харьков (61)


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Лаптєм праклятих біндеравцов!
Лаптєм!
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13.06.2025 12:43 Ответить
Про розпіарену підготувку у нас штурмовиків на мотоциклах, які також не є броньованою технікою, не хочете розказати?
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13.06.2025 13:02 Ответить
 
 