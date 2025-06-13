Ворог через нестачу броньованої техніки атакує малими групами на півночі Харківщини, - ОТУ "Харків"

На Харківському напрямку ситуація залишається напруженою, зокрема у районі Вовчанська, де ворог не припиняє спроб штурму.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону розповів речник ОТУ "Харків" Павло Шамшин.

"Ворог тисне на північ Харківщини. Вовчанськ залишається однією із головних цілей росіян у цьому секторі фронту. Час від часу залучають мототехніку та квадроцикли з метою швидкого переміщення між позиціями з надією уникнути зустрічі з нашими дронами. Щастить в цьому далеко не всім мотоштурмовикам", - зазначив Шамшин.

Він зазначив, що у районі Вовчанська росіяни використовують бронетехніку вкрай рідко, оскільки ворог відчуває її великий дефіцит. Тому можуть залучати бронетехніку лише під час знищення певної позиції Сил оборони.

"Але це також їм вдається далеко не завжди, тому що в умовах війни дронів бронетехніка дуже швидко виявляється нашою аеророзвідкою", - пояснив Шамшин.

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