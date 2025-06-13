Зеленский сменил главу Миссии Украины при НАТО Галибаренко на Гетьманчук, - указ президента
Президент Владимир Зеленский уволил Наталью Галибаренко с должности главы Миссии Украины при НАТО и назначил на эту должность Алену Гетьманчук.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на указы №407/2025 и №408/2025.
Соответствующие кадровые решения глава государства подписал в пятницу, 13 июня.
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1. тимошенко - будучи прем'єркою зірвала надання ПДЧ в Бухаресті у 2008 заявивши, що українці не готові до НАТО.
2. янукович - у 2010 підписав закон про відмову України від вступу до Альянсу.
3. зеленський - відмовився відвідати саміт НАТО в 2019, та не подав заявку на вступ у 2022 році, порушуючи Конституцію України.
На руках цих покручів кров сотень тисяч українців, спалені міста, зруйнована економіка, втрачені території. Іуди.