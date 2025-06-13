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Новости Новая посол при НАТО Гетьманчук
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Зеленский сменил главу Миссии Украины при НАТО Галибаренко на Гетьманчук, - указ президента

зеленський

Президент Владимир Зеленский уволил Наталью Галибаренко с должности главы Миссии Украины при НАТО и назначил на эту должность Алену Гетьманчук.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на указы №407/2025 и №408/2025.

Соответствующие кадровые решения глава государства подписал в пятницу, 13 июня.

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Автор: 

Зеленский Владимир (20922) Галибаренко Наталья (24)


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Топ комментарии
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13.06.2025 13:33 Ответить
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13.06.2025 13:33 Ответить
Ноунейма змінити на ноунейма? Не сильно потужнічай,бубачка.
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13.06.2025 13:36 Ответить
Ну, это не совсем ноу-нейм И это назначение обещалось еще с полгода назад.
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13.06.2025 13:45 Ответить
Якісь перетасовки - за шо зняв? - за які заслуги призначив - підкилимна возня
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13.06.2025 13:39 Ответить
Наприклад - коли Трамп звільняв Маска - то сказав - цей хороший хлопець мене вже підзаїбав - і ніяких питань
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13.06.2025 13:49 Ответить
Ррикольно?!один деньгу накачал а теперь возможность другому!это у них всех так работает!потом они тип легально отсыпят гловноГовнокомандующему!это система открыто чистой КОРУПЦИИ!!!!
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13.06.2025 13:40 Ответить
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13.06.2025 13:42 Ответить
Он считает что из-за этого мы теперь станем ближе к НАТО? Ну-ну
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13.06.2025 13:43 Ответить
Жінки на цій посаді будуть ефективні? В НАТО такими звичками як сівкович з ФСБ не володіють?
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13.06.2025 13:48 Ответить
Проти НАТО в Україні боролись:
1. тимошенко - будучи прем'єркою зірвала надання ПДЧ в Бухаресті у 2008 заявивши, що українці не готові до НАТО.
2. янукович - у 2010 підписав закон про відмову України від вступу до Альянсу.
3. зеленський - відмовився відвідати саміт НАТО в 2019, та не подав заявку на вступ у 2022 році, порушуючи Конституцію України.


На руках цих покручів кров сотень тисяч українців, спалені міста, зруйнована економіка, втрачені території. Іуди.
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13.06.2025 13:56 Ответить
 
 