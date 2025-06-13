Зеленский сменил главу Миссии Украины при НАТО Галибаренко на Гетьманчук, - указ президента

Президент Владимир Зеленский уволил Наталью Галибаренко с должности главы Миссии Украины при НАТО и назначил на эту должность Алену Гетьманчук.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на указы №407/2025 и №408/2025.

Соответствующие кадровые решения глава государства подписал в пятницу, 13 июня.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский подписал законы о льготах для производителей дронов на оптоволокне