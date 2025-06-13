Зеленський змінив главу Місії України при НАТО Галібаренко на Гетьманчук, - указ президента

Президент Володимир Зеленський звільнив Наталію Галібаренко з посади глави Місії України при НАТО та призначив на цю посаду Альону Гетьманчук.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на укази №407/2025 та №408/2025.

Відповідні кадрові рішення глава держави підписав у п’ятницю, 13 червня.

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