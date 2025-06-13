Зеленський змінив главу Місії України при НАТО Галібаренко на Гетьманчук, - указ президента
Президент Володимир Зеленський звільнив Наталію Галібаренко з посади глави Місії України при НАТО та призначив на цю посаду Альону Гетьманчук.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на укази №407/2025 та №408/2025.
Відповідні кадрові рішення глава держави підписав у п’ятницю, 13 червня.
Топ коментарі
+5 Олександр Дніпро
показати весь коментар13.06.2025 13:56 Відповісти Посилання
+3 Алекс Скела
показати весь коментар13.06.2025 13:42 Відповісти Посилання
+2 Підлога Маккартні
показати весь коментар13.06.2025 13:33 Відповісти Посилання
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1. тимошенко - будучи прем'єркою зірвала надання ПДЧ в Бухаресті у 2008 заявивши, що українці не готові до НАТО.
2. янукович - у 2010 підписав закон про відмову України від вступу до Альянсу.
3. зеленський - відмовився відвідати саміт НАТО в 2019, та не подав заявку на вступ у 2022 році, порушуючи Конституцію України.
На руках цих покручів кров сотень тисяч українців, спалені міста, зруйнована економіка, втрачені території. Іуди.
Аякже. Від самого ймення смердить кацапією...