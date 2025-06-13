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Зеленський змінив главу Місії України при НАТО Галібаренко на Гетьманчук, - указ президента

зеленський

Президент Володимир Зеленський звільнив Наталію Галібаренко з посади глави Місії України при НАТО та призначив на цю посаду Альону Гетьманчук.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на укази №407/2025 та №408/2025.

Відповідні кадрові рішення глава держави підписав у п’ятницю, 13 червня.

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Автор: 

Зеленський Володимир (24409) Галібаренко Наталія (29)


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Топ коментарі
+5
Проти НАТО в Україні боролись:
1. тимошенко - будучи прем'єркою зірвала надання ПДЧ в Бухаресті у 2008 заявивши, що українці не готові до НАТО.
2. янукович - у 2010 підписав закон про відмову України від вступу до Альянсу.
3. зеленський - відмовився відвідати саміт НАТО в 2019, та не подав заявку на вступ у 2022 році, порушуючи Конституцію України.


На руках цих покручів кров сотень тисяч українців, спалені міста, зруйнована економіка, втрачені території. Іуди.
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13.06.2025 13:56 Відповісти
+3
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13.06.2025 13:42 Відповісти
+2
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13.06.2025 13:33 Відповісти
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13.06.2025 13:33 Відповісти
Ноунейма змінити на ноунейма? Не сильно потужнічай,бубачка.
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13.06.2025 13:36 Відповісти
Ну, это не совсем ноу-нейм И это назначение обещалось еще с полгода назад.
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13.06.2025 13:45 Відповісти
Якісь перетасовки - за шо зняв? - за які заслуги призначив - підкилимна возня
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13.06.2025 13:39 Відповісти
Наприклад - коли Трамп звільняв Маска - то сказав - цей хороший хлопець мене вже підзаїбав - і ніяких питань
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13.06.2025 13:49 Відповісти
Ррикольно?!один деньгу накачал а теперь возможность другому!это у них всех так работает!потом они тип легально отсыпят гловноГовнокомандующему!это система открыто чистой КОРУПЦИИ!!!!
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13.06.2025 13:40 Відповісти
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13.06.2025 13:42 Відповісти
Он считает что из-за этого мы теперь станем ближе к НАТО? Ну-ну
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13.06.2025 13:43 Відповісти
Жінки на цій посаді будуть ефективні? В НАТО такими звичками як сівкович з ФСБ не володіють?
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13.06.2025 13:48 Відповісти
Проти НАТО в Україні боролись:
1. тимошенко - будучи прем'єркою зірвала надання ПДЧ в Бухаресті у 2008 заявивши, що українці не готові до НАТО.
2. янукович - у 2010 підписав закон про відмову України від вступу до Альянсу.
3. зеленський - відмовився відвідати саміт НАТО в 2019, та не подав заявку на вступ у 2022 році, порушуючи Конституцію України.


На руках цих покручів кров сотень тисяч українців, спалені міста, зруйнована економіка, втрачені території. Іуди.
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13.06.2025 13:56 Відповісти
А не краще б було призначити фахового військового? Скажімо Марченко, або Ніколюка?
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13.06.2025 14:15 Відповісти
Аналітикіня нагороджена П.Порошенко. Тобто зелень в шоколяді.
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13.06.2025 14:19 Відповісти
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13.06.2025 14:40 Відповісти
Какаяразніца
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13.06.2025 14:44 Відповісти
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13.06.2025 14:47 Відповісти
алЬОна...

Аякже. Від самого ймення смердить кацапією...
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13.06.2025 14:53 Відповісти
 
 