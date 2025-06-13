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РФ нанесла удар по Белополью на Сумщине. Город остался без света
Российские оккупанты ударили по Белопольской громаде Сумщины.
Об этом сообщил глава ОВА Олег Григоров, передает Цензор.НЕТ.
"В результате обстрела город остался без света.
Масштабы последствий атаки выясняются", - говорится в сообщении.
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Jolli Rabbit
показать весь комментарий13.06.2025 16:35 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
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