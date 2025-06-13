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Новости Обстрелы Сумщины
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РФ нанесла удар по Белополью на Сумщине. Город остался без света

РФ обстреляла Белополье. Город без света

Российские оккупанты ударили по Белопольской громаде Сумщины.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Григоров, передает Цензор.НЕТ.

"В результате обстрела город остался без света.

Масштабы последствий атаки выясняются", - говорится в сообщении.

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обстрел (27972) Сумская область (3347) Сумский район (277) Белополье (20)


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Ударів у відповідь як завжди не буде. Бо нацисти на россії не можуть сидіти без світла.
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13.06.2025 16:35 Ответить
 
 