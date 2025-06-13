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РФ вдарила по Білопіллю на Сумщині. Місто залишилося без світла
Російські окупанти вдарили по Білопільській громаді Сумщини.
Про це повідомив глава ОВА Олег Григоров, передає Цензор.НЕТ.
"Внаслідок обстрілу місто залишилося без світла.
Масштаби наслідків атаки зʼясовуються", - йдеться в повідомленні.
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Jolli Rabbit
показати весь коментар13.06.2025 16:35 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
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