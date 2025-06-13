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Новини Обстріли Сумщини
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РФ вдарила по Білопіллю на Сумщині. Місто залишилося без світла

РФ обстріляла Білопілля. Місто без світла

Російські окупанти вдарили по Білопільській громаді Сумщини.

Про це повідомив глава ОВА Олег Григоров, передає Цензор.НЕТ.

"Внаслідок обстрілу місто залишилося без світла.

Масштаби наслідків атаки зʼясовуються", - йдеться в повідомленні.

Читайте: Внаслідок російських обстрілів на Сумщині поранений чоловік, пошкоджено близько 10 будинків. ФОТО

Автор: 

обстріл (29293) Сумська область (3900) Сумський район (280) Білопілля (20)


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Ударів у відповідь як завжди не буде. Бо нацисти на россії не можуть сидіти без світла.
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13.06.2025 16:35 Відповісти
 
 