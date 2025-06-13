На фронте зафиксировано 113 боестолкновений, враг активно действует на 4 направлениях, - Генштаб

По состоянию на 16:00 время враг 113 раз атаковал позиции Сил обороны. Наиболее активно действует на Лиманском, Покровском, Новопавловском и Курском направлениях.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

Обстрелы на севере

От российских артиллерийских обстрелов пострадали приграничные районы нашей страны, в частности - населенные пункты Студенок, Белая Береза, Турья, Александровка Сумской области; Клюсы и Ясная Поляна Черниговской области.

Боевые действия на Харьковщине

На Харьковском направлении враг пытается продвинуться к позициям наших защитников в районе Волчанска и Каменки. Одна атака отбита, два боестолкновения продолжаются. Авиация противника нанесла удар КАБами по населенному пункту Скорики.

Противник с начала суток пять раз атаковал на Купянском направлении вблизи Степной Новоселовки, Новой Кругляковки и в сторону Новоплатоновки. В настоящее время идет бой.

Боевые действия на Донбассе

На Лиманском направлении украинские подразделения отбили девять атак в районах населенных пунктов Новый Свит, Сергеевка, Липовое, Зеленая Долина, Торское и Григорьевка. Еще четыре атаки продолжаются до сих пор. Авиаудару подвергся населенный пункт Гороховатка.

На Сиверском направлении украинские воины отбили две вражеские атаки. Подразделения оккупантов пытались продвинуться в сторону Серебрянки.

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В настоящее время на Краматорском направлении произошло пять вражеских штурмов. Враг атаковал в районах населенных пунктов Орехово-Васильевка, Марково, Курдюмовка и в сторону Белой Горы. До сих пор продолжается боестолкновение.

На Торецком направлении российские оккупанты провели 11 штурмовых действий на позиции наших защитников в районе Торецка, Александро-Калиново, Яблоновки и Русиного Яра. Украинские подразделения отбили девять атак, два боестолкновения продолжаются.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты совершили уже 35 атак на позиции наших защитников в районах населенных пунктов Попов Яр, Миролюбовка, Проминь, Лысовка, Зверево, Котлино, Новосергиевка, Удачное, Ореховое и Алексеевка. Сдерживая вражеский натиск, украинские защитники уже отбили 33 атаки.

На Новопавловском направлении захватчики 16 раз шли в наступление на позиции украинских войск вблизи населенных пунктов Отрадное, Скудное, Веселое, Бурлацкое, Новоселка и Зеленое Поле. Наши воины уже отбили десять атак. Бои не утихают.

Боевые действия на юге

На Гуляйпольском направлении наши защитники отбили атаку в районе Малиновки. Враг нанес авиационные удары по районам населенных пунктов Ольговское, Зализнычное, Белогорье, Полтавка.

На Ореховском направлении идет бой в районе Нестерянки. Авиаударам подверглись Новоандреевка, Приморское, Степногорск и Плавни.

На Приднепровском направлении в настоящее время украинские защитники ведут бой с врагом, который пытается наступать.

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Боевые действия на Курском направлении

На Курском направлении наши защитники отбили 17 атак захватчиков, три боестолкновения продолжаются. Кроме того, враг шесть раз наносил авиационные удары, сбросив восемь управляемых бомб, и осуществил 133 артиллерийских обстрела, в том числе два - из реактивных систем залпового огня.

На других направлениях в настоящее время существенных изменений не отмечено.