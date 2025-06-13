Враг бросает в бой десятки мотоциклов с пехотой, не считаясь с потерями, - бригада НГУ "Рубеж"

Ситуация на Северском, Лиманском и Покровском направлениях остается напряженной, враг постоянно пытается штурмовать.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире Еспресо сообщил командир экипажа БПЛА "Кара Небесная" 4-й бригады оперативного назначения "Рубеж" НГУ Андрей Отченаш.

"Наша бригада сейчас держит оборону на трех направлениях - Северском, Лиманском и Покровском. Мы уверенно удерживаем позиции и не позволяем врагу пройти наши законные рубежи. Ситуация остается напряженной, противник постоянно пытается штурмовать. Недавно он впервые за долгое время совершил штурм с привлечением определенного количества техники и личного состава. Вся эта группа была уничтожена", - подчеркнул Отченаш.

По его словам, основную ставку россияне сейчас делают на мотоциклетные штурмы. В течение последних полгода противник несколько изменил тактику ведения штурмовых действий.

"Враг пытается максимально подавить наши огневые средства и позиции, с которых работают наши пилоты, и с помощью мотоциклов прорваться как можно глубже, создавая условный блицкриг. Идея в том, чтобы обойти первую линию обороны, закрепиться в тылу, а затем расширить плацдарм.

В большинстве случаев эта тактика не срабатывает: по сути, они сами себя окружают. То есть заезжают в наши позиции, попадают в условное кольцо и там уничтожаются. Но из-за того, что на мотоциклах это осуществляется быстро, на некоторых направлениях врагу действительно удается продвинуться", - отметил командир.

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Отченаш также добавил, что россияне усовершенствовали свою тактику.

"Поскольку им абсолютно безразличны потери, они бросают в бой 10-20 мотоциклов. Для них это нормально. И даже если уничтожено 17, но 3 проедут и закрепятся - для них это считается успехом.

Эта новая тактика заставляет нас по-другому проводить оборонительные операции. Например, чтобы уничтожить 20 мотоциклов с пехотой, нужно уже не один-два, а 20-30 FPV-дронов. Это сложнее и дороже, чем поразить один танк, который легче обнаружить и уничтожить значительно меньшим количеством дронов", - подытожил Отченаш.

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