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Новости Бои на Сиверском направлении
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Рашисты пытаются прорвать линию обороны на мотоциклах и танках на Северском направлении, - 81 ОАеМБр

Оккупанты на мотоциклах. Что известно о тактике РФ

Для штурмов на Северском направлении российские оккупанты чаще используют мототехнику вместо танков и БМП.

Об этом рассказал начальник отделения коммуникаций 81 отдельной аэромобильной Слобожанской бригады капитан Владимир Голягин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Армия Inform.

"Недавно враг пытался прорвать линию обороны на мотоциклах, а также с применением танков", - отметил он.

По его словам, действия мотоциклистов похожи на тактику малых пехотных групп. Они пытаются прорвать линию и уже основные силы идут позади.

"Тот же танк идет как прикрытие. Когда пехотные группы заканчиваются, танк пытается прорваться. Но как показывает практика, ничего у врага не получается", - добавил начальник отделения коммуникаций 81 ОАэМБр.

Читайте: Враг продвинулся в Запорожской области и Донецкой области, - DeepState. КАРТА

Автор: 

Донецкая область (10019) боевые действия (4350) 81 отдельная аэромобильная бригада (69)


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@ "На Сіверському напрямку російські війська встановили прапор у західній частині Григорівки і просунулися на північ від Білогорівки вздовж південного берега річки Сіверський Донець.".
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13.06.2025 10:03 Ответить
Тобто жодних загороджень немає😡😡😡😡
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13.06.2025 10:17 Ответить
Перемоги нам над кідарами! Але як показує практику, нічого у ворога не виходить Джерело: https://censor.net/ua/n3557676
Хтось може пояснити, ми зараз наступаємо й нищимо ворога? Й скільки звільнено теріторій захоплених кідарами з початку війни?
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13.06.2025 10:58 Ответить
 
 