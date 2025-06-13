Рашисты пытаются прорвать линию обороны на мотоциклах и танках на Северском направлении, - 81 ОАеМБр
Для штурмов на Северском направлении российские оккупанты чаще используют мототехнику вместо танков и БМП.
Об этом рассказал начальник отделения коммуникаций 81 отдельной аэромобильной Слобожанской бригады капитан Владимир Голягин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Армия Inform.
"Недавно враг пытался прорвать линию обороны на мотоциклах, а также с применением танков", - отметил он.
По его словам, действия мотоциклистов похожи на тактику малых пехотных групп. Они пытаются прорвать линию и уже основные силы идут позади.
"Тот же танк идет как прикрытие. Когда пехотные группы заканчиваются, танк пытается прорваться. Но как показывает практика, ничего у врага не получается", - добавил начальник отделения коммуникаций 81 ОАэМБр.
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