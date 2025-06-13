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Новини Бої на Сіверському напрямку
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Рашисти намагаються прорвати лінію оборони на мотоциклах та з танками на Сіверському напрямку, - 81 ОАеМБр

Окупанти на мотоциклах. Що відомо про тактику РФ

Для штурмів на Сіверському напрямку російські окупанти частіше використовують мототехніку замість танків та БМП.

Про це розповів начальник відділення комунікацій 81 окремої аеромобільної Слобожанської бригади капітан Володимир Голягін, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Армія Inform.

"Нещодавно ворог намагався прорвати лінію оборони на мотоциклах, а також із застосуванням танків", - зазначив він.

За його словами, дії мотоциклістів схожі на тактику малих піхотних груп. Вони намагаються прорвати лінію і вже основні сили ідуть позаду.

"Той самий танк іде як прикриття. Коли піхотні групи закінчуються, танк намагається прорватися. Але як показує практику, нічого у ворога не виходить", - додав начальник відділення комунікацій 81 ОАеМБр.

Читайте: Ворог просунувся у Запорізькій області та на Донеччині, - DeepState. КАРТА

Автор: 

Донецька область (8834) бойові дії (4105) 81 окрема аеромобільна бригада (70)


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@ "На Сіверському напрямку російські війська встановили прапор у західній частині Григорівки і просунулися на північ від Білогорівки вздовж південного берега річки Сіверський Донець.".
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13.06.2025 10:03 Відповісти
Тобто жодних загороджень немає😡😡😡😡
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13.06.2025 10:17 Відповісти
Перемоги нам над кідарами! Але як показує практику, нічого у ворога не виходить Джерело: https://censor.net/ua/n3557676
Хтось може пояснити, ми зараз наступаємо й нищимо ворога? Й скільки звільнено теріторій захоплених кідарами з початку війни?
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13.06.2025 10:58 Відповісти
 
 