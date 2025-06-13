Рашисти намагаються прорвати лінію оборони на мотоциклах та з танками на Сіверському напрямку, - 81 ОАеМБр

Для штурмів на Сіверському напрямку російські окупанти частіше використовують мототехніку замість танків та БМП.

Про це розповів начальник відділення комунікацій 81 окремої аеромобільної Слобожанської бригади капітан Володимир Голягін, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Армія Inform.

"Нещодавно ворог намагався прорвати лінію оборони на мотоциклах, а також із застосуванням танків", - зазначив він.

За його словами, дії мотоциклістів схожі на тактику малих піхотних груп. Вони намагаються прорвати лінію і вже основні сили ідуть позаду.

"Той самий танк іде як прикриття. Коли піхотні групи закінчуються, танк намагається прорватися. Але як показує практику, нічого у ворога не виходить", - додав начальник відділення комунікацій 81 ОАеМБр.

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