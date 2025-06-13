Ворог кидає в бій десятки мотоциклів з піхотою, не рахуючись із втратами, - бригада НГУ "Рубіж"

Ситуація на Сіверському, Лиманському та Покровському напрямках залишається напруженою, ворог постійно намагається штурмувати.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі Еспресо повідомив командир екіпажу БПЛА "Кара Небесна" 4-ї бригади оперативного призначення "Рубіж" НГУ Андрій Отченаш.

"Наша бригада наразі тримає оборону на трьох напрямках - Сіверському, Лиманському та Покровському. Ми впевнено утримуємо позиції й не дозволяємо ворогу пройти наші законні рубежі. Ситуація залишається напруженою, противник постійно намагається штурмувати. Нещодавно він уперше за довгий час здійснив штурм із залученням певної кількості техніки та особового складу. Уся ця група була знищена", - наголосив Отченаш.

За його словами, основну ставку росіяни наразі роблять на мотоциклетні штурми. Протягом останніх пів року противник дещо змінив тактику ведення штурмових дій.

"Ворог намагається максимально подавити наші вогневі засоби та позиції, з яких працюють наші пілоти, і за допомогою мотоциклів прорватися якомога глибше, створюючи умовний бліцкриг. Ідея в тому, щоб оминути першу лінію оборони, закріпитися в тилу, а потім розширити плацдарм.

У більшості випадків ця тактика не спрацьовує: по суті, вони самі себе оточують. Тобто заїжджають у наші позиції, потрапляють в умовне кільце і там знищуються. Але через те, що на мотоциклах це здійснюється швидко, на деяких напрямках ворогові дійсно вдається просунутися", - зауважив командир.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Сили оборони стримують наступ ворога на Новопавлівському напрямку, попри численну перевагу, - ОСУВ "Хортиця"

Отченаш також додав, що росіяни вдосконалили свою тактику.

"Оскільки їм абсолютно байдуже на втрати, вони кидають у бій 10-20 мотоциклів. Для них це нормально. І навіть якщо знищено 17, але 3 проїдуть і закріпляться - для них це вважається успіхом.

Ця нова тактика змушує нас по-іншому проводити оборонні операції. Наприклад, щоб знищити 20 мотоциклів із піхотою, потрібно вже не один-два, а 20-30 FPV-дронів. Це складніше й дорожче, ніж уразити один танк, який легше виявити й знищити значно меншою кількістю дронів", - підсумував Отченаш.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Рашисти намагаються прорвати лінію оборони на мотоциклах та з танками на Сіверському напрямку, - 81 ОАеМБр