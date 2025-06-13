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Новости Украинские беженцы
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ЕС будет согласовывать с Украиной все решения по временной защите украинцев, - комиссар Бруннер

ЕС не будет принимать решений по беженцам без согласования с Украиной

Все решения о статусе временной защиты и условиях пребывания украинцев в странах ЕС, как и их возвращение домой после достижения устойчивого мира Евросоюз будет согласовывать с официальным Киевом.

Об этом заявил комиссар ЕС по вопросам миграции Магнус Бруннер на пресс-конференции по завершении Совета министров ЕС по вопросам юстиции и внутренних дел в Люксембурге, передает "Укринформ", сообщает Цензор.НЕТ.

"Мы ничего не будем принимать без участия Украины и украинской власти. Именно поэтому мы хотели быть гибкими, и это именно украинцы просили нас быть такими, потому что они, безусловно, хотят, чтобы их люди вернулись, чтобы восстанавливать страну",- сказал Еврокомиссар.

Бруннер напомнил, что режим временной защиты продлен уже в четвертый раз.

В то же время, Бруннер не уточнил, почему сегодня было объявлено лишь о политическом решении о продлении временной защиты, а не о его практическом принятии.

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"Это и не должно быть решением. Договоренности более чем достаточно. На самом деле, мы обсудили все достаточно быстро вместе с Украиной", - сказал еврокомиссар.

Он также добавил, что постоянно поддерживает контакт с украинскими чиновниками, в частности недавно встречался с вице-премьером Алексеем Чернышевым.

Напомним, что 13 июня Совет Европейского Союза единогласно поддержал предложение продлить действие временной защиты для украинских беженцев в странах ЕС еще на год.

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Автор: 

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так в министерстве потужного еднання будут говорить, что вертайте всех в зад
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13.06.2025 22:36 Ответить
Заодно ініормацію, хто де жив, скільки пособія отримував
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14.06.2025 01:36 Ответить
А політика Зельоних давно відома - ЄС має вигнати всіх українських біженців.
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13.06.2025 22:39 Ответить
ну політика європки зрозуміла, Україна повинна воювати якнайдовше. скільки м'яса потрібно?
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13.06.2025 22:42 Ответить
"Українці" просили?! Ну-ну!
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13.06.2025 22:53 Ответить
Жиди просили повертати українців і не чекати кінця війни
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13.06.2025 23:34 Ответить
Саме тому ми хотіли бути гнучкими, і це саме українці просили нас бути такими, бо вони, безумовно, хочуть, щоб їхні люди повернулися, щоб відновлювати країну",- ніколи українці не будуть повертатися в Україну до тих пір.поки в Україні буде влада прорашистських "зелених слуг" .які причетні до того.що ці люди покинули територію України від "зеленого "хуже нє будєт"
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13.06.2025 23:03 Ответить
Кацапьонок чєрнішофф, буде вирішувати долі украінців, браво!
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13.06.2025 23:19 Ответить
яка українська влада ?!🤡 ?! до якої ми нехочемо повертатися ?!!! хай повертаються ті ,хто за це зеленське шобло , голосував !!!!
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14.06.2025 00:00 Ответить
 
 