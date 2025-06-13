ЕС будет согласовывать с Украиной все решения по временной защите украинцев, - комиссар Бруннер

Все решения о статусе временной защиты и условиях пребывания украинцев в странах ЕС, как и их возвращение домой после достижения устойчивого мира Евросоюз будет согласовывать с официальным Киевом.

Об этом заявил комиссар ЕС по вопросам миграции Магнус Бруннер на пресс-конференции по завершении Совета министров ЕС по вопросам юстиции и внутренних дел в Люксембурге, передает "Укринформ", сообщает Цензор.НЕТ.

"Мы ничего не будем принимать без участия Украины и украинской власти. Именно поэтому мы хотели быть гибкими, и это именно украинцы просили нас быть такими, потому что они, безусловно, хотят, чтобы их люди вернулись, чтобы восстанавливать страну",- сказал Еврокомиссар.

Бруннер напомнил, что режим временной защиты продлен уже в четвертый раз.

В то же время, Бруннер не уточнил, почему сегодня было объявлено лишь о политическом решении о продлении временной защиты, а не о его практическом принятии.

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"Это и не должно быть решением. Договоренности более чем достаточно. На самом деле, мы обсудили все достаточно быстро вместе с Украиной", - сказал еврокомиссар.

Он также добавил, что постоянно поддерживает контакт с украинскими чиновниками, в частности недавно встречался с вице-премьером Алексеем Чернышевым.

Напомним, что 13 июня Совет Европейского Союза единогласно поддержал предложение продлить действие временной защиты для украинских беженцев в странах ЕС еще на год.

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