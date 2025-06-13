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Новини Українські біженці
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ЄС узгоджуватиме з Україною усі рішення щодо тимчасового захисту українців, - комісар Бруннер

ЄС не ухвалюватиме рішень щодо біженців без узгодження з Україною

Усі рішення про статус тимчасового захисту та умови перебування українців в країнах ЄС, як і їхнє повернення додому після досягнення сталого миру Євросоюз узгоджуватмме з офіційним Києвом.

Про це заявив комісар ЄС із питань міграції Магнус Бруннер на пресконференції по завершенні Ради міністрів ЄС з юстиції та внутрішніх справ у Люксембурзі, передає "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ми нічого не будемо ухвалювати без участі України та української влади. Саме тому ми хотіли бути гнучкими, і це саме українці просили нас бути такими, бо вони, безумовно, хочуть, щоб їхні люди повернулися, щоб відновлювати країну",- сказав Єврокомісар.

Бруннер нагадав, що режим тимчасового захисту продовжено вже вчетверте.

Водночас, Бруннер не уточнив, чому сьогодні було оголошено лише про політичне рішення щодо продовження тимчасового захисту, а не про його практичне ухвалення.

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"Це і не повинно бути рішенням. Домовленості більш ніж достатньо. Насправді, ми обговорили все досить швидко разом з Україною", - сказав єврокомісар.

Він також додав, що постійно підтримує контакт з українськими посадовцями, зокрема нещодавно мав зустріч із віцепрем’єром Олексієм Чернишовим.

Нагадаємо, що 13 червня Рада Європейського Союзу одностайно підтримала пропозицію продовжити дію тимчасового захисту для українських біженців у країнах ЄС ще на рік.

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так в министерстве потужного еднання будут говорить, что вертайте всех в зад
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13.06.2025 22:36 Відповісти
Заодно ініормацію, хто де жив, скільки пособія отримував
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14.06.2025 01:36 Відповісти
А політика Зельоних давно відома - ЄС має вигнати всіх українських біженців.
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13.06.2025 22:39 Відповісти
ну політика європки зрозуміла, Україна повинна воювати якнайдовше. скільки м'яса потрібно?
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13.06.2025 22:42 Відповісти
"Українці" просили?! Ну-ну!
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13.06.2025 22:53 Відповісти
Жиди просили повертати українців і не чекати кінця війни
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13.06.2025 23:34 Відповісти
Саме тому ми хотіли бути гнучкими, і це саме українці просили нас бути такими, бо вони, безумовно, хочуть, щоб їхні люди повернулися, щоб відновлювати країну",- ніколи українці не будуть повертатися в Україну до тих пір.поки в Україні буде влада прорашистських "зелених слуг" .які причетні до того.що ці люди покинули територію України від "зеленого "хуже нє будєт"
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13.06.2025 23:03 Відповісти
Кацапьонок чєрнішофф, буде вирішувати долі украінців, браво!
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13.06.2025 23:19 Відповісти
яка українська влада ?!🤡 ?! до якої ми нехочемо повертатися ?!!! хай повертаються ті ,хто за це зеленське шобло , голосував !!!!
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14.06.2025 00:00 Відповісти
 
 