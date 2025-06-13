ЄС узгоджуватиме з Україною усі рішення щодо тимчасового захисту українців, - комісар Бруннер
Усі рішення про статус тимчасового захисту та умови перебування українців в країнах ЄС, як і їхнє повернення додому після досягнення сталого миру Євросоюз узгоджуватмме з офіційним Києвом.
Про це заявив комісар ЄС із питань міграції Магнус Бруннер на пресконференції по завершенні Ради міністрів ЄС з юстиції та внутрішніх справ у Люксембурзі, передає "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.
"Ми нічого не будемо ухвалювати без участі України та української влади. Саме тому ми хотіли бути гнучкими, і це саме українці просили нас бути такими, бо вони, безумовно, хочуть, щоб їхні люди повернулися, щоб відновлювати країну",- сказав Єврокомісар.
Бруннер нагадав, що режим тимчасового захисту продовжено вже вчетверте.
Водночас, Бруннер не уточнив, чому сьогодні було оголошено лише про політичне рішення щодо продовження тимчасового захисту, а не про його практичне ухвалення.
"Це і не повинно бути рішенням. Домовленості більш ніж достатньо. Насправді, ми обговорили все досить швидко разом з Україною", - сказав єврокомісар.
Він також додав, що постійно підтримує контакт з українськими посадовцями, зокрема нещодавно мав зустріч із віцепрем’єром Олексієм Чернишовим.
Нагадаємо, що 13 червня Рада Європейського Союзу одностайно підтримала пропозицію продовжити дію тимчасового захисту для українських біженців у країнах ЄС ще на рік.
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