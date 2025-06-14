РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8537 посетителей онлайн
Новости
548 0

Рашисты ударили дронами по Краматорску: повреждены склады и предприятие

Краматорск после обстрела 19 мая

Краматорск Донецкой области ночью находился под российским обстрелом. Враг атаковал город и с применением 4 ударных БПЛА.

Об этом сообщил в фейсбуке мэр Краматорска Александр Гончаренко, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, повреждения получили складские помещения и неработающее предприятие.

По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия ежедневно наносит более 200 артиллерийских ударов по Краматорскому направлению, - ОТГ "Луганськ"

Устанавливаем окончательные последствия разрушений, привлечены все соответствующие службы.

Автор: 

Краматорськ (2314) Донецкая область (10027) Краматорский район (381)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 