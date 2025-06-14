Рашисты ударили дронами по Краматорску: повреждены склады и предприятие
Краматорск Донецкой области ночью находился под российским обстрелом. Враг атаковал город и с применением 4 ударных БПЛА.
Об этом сообщил в фейсбуке мэр Краматорска Александр Гончаренко, информирует Цензор.НЕТ.
Как отмечается, повреждения получили складские помещения и неработающее предприятие.
По предварительной информации, обошлось без пострадавших.
Устанавливаем окончательные последствия разрушений, привлечены все соответствующие службы.
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