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Рашисти вдарили дронами по Краматорську: пошкоджено склади та підприємство

Краматорськ після обстрілу 19 травня

Краматорськ Донецької області вночі перебував під російським обстрілом. Ворог атакував місто і з застосуванням 4 ударних БпЛА.

Про це повідомив у фейсбуку мер Краматорська Олександр Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, пошкоджень зазнали складські приміщення та непрацююче підприємство.

За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія щоденно завдає понад 200 артилерійських ударів по Краматорському напрямку, - ОТУ "Луганськ"

Встановлюємо остаточні наслідки руйнувань, залучені всі відповідні служби.

Автор: 

Краматорськ (692) Донецька область (8842) Краматорський район (386)


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