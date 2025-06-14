Рашисти вдарили дронами по Краматорську: пошкоджено склади та підприємство
Краматорськ Донецької області вночі перебував під російським обстрілом. Ворог атакував місто і з застосуванням 4 ударних БпЛА.
Про це повідомив у фейсбуку мер Краматорська Олександр Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.
Як зазначається, пошкоджень зазнали складські приміщення та непрацююче підприємство.
За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих.
Встановлюємо остаточні наслідки руйнувань, залучені всі відповідні служби.
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