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Белополье снова с электричеством. Враг обстрелял Великую Писаревку
В Белопольской громаде на Сумщине, где вчера были обесточивания в результате обстрелов, свет уже восстановили.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Сумской ОВА.
Как отмечается, враг продолжает наносить удары по гражданской инфраструктуре Сумщины.
"Этой ночью россияне обстреляли Песчанский старостат Сумской громады - повреждены жилые дома и объект гражданской инфраструктуры. Утром под ударом была Большая Писаревка - враг снова целился по зданиям, которые уже атаковал ранее", - говорится в сообщении.
Люди во время этих обстрелов не пострадали.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что РФ ударила по Белополью на Сумщине. Город остался без света.
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igor romanenko #506975
показать весь комментарий14.06.2025 13:30 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Alex K #531926
показать весь комментарий14.06.2025 13:41 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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