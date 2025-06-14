Белополье снова с электричеством. Враг обстрелял Великую Писаревку

В Белопольской громаде на Сумщине, где вчера были обесточивания в результате обстрелов, свет уже восстановили.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Сумской ОВА.

Как отмечается, враг продолжает наносить удары по гражданской инфраструктуре Сумщины.

"Этой ночью россияне обстреляли Песчанский старостат Сумской громады - повреждены жилые дома и объект гражданской инфраструктуры. Утром под ударом была Большая Писаревка - враг снова целился по зданиям, которые уже атаковал ранее", - говорится в сообщении.

Люди во время этих обстрелов не пострадали.

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Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что РФ ударила по Белополью на Сумщине. Город остался без света.