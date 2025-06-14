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Новости Обстрелы Сумщины
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Белополье снова с электричеством. Враг обстрелял Великую Писаревку

свет в Белополье

В Белопольской громаде на Сумщине, где вчера были обесточивания в результате обстрелов, свет уже восстановили.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Сумской ОВА.

Как отмечается, враг продолжает наносить удары по гражданской инфраструктуре Сумщины.

"Этой ночью россияне обстреляли Песчанский старостат Сумской громады - повреждены жилые дома и объект гражданской инфраструктуры. Утром под ударом была Большая Писаревка - враг снова целился по зданиям, которые уже атаковал ранее", - говорится в сообщении.

Люди во время этих обстрелов не пострадали.

Также читайте: Россияне нанесли за сутки более 50 ударов по Сумской области: ранены две женщины

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что РФ ударила по Белополью на Сумщине. Город остался без света.

Автор: 

обстрел (27982) Сумская область (3350) Тарифы на электроэнергию (2178) Ахтырский район (18) Сумский район (278) Великая Писаревка (5) Белополье (21)


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В В-Писарівці за 16 місяців обстрілів уже все зруйновано.
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14.06.2025 13:30 Ответить
😭
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14.06.2025 13:41 Ответить
 
 